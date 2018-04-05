新浪科技> 业界 > 正文

小霸王回归游戏机市场 拟停止并撤销第三方生产授权

小霸王回归游戏机市场 拟停止并撤销第三方生产授权
2018年04月05日 10:10 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【TechWeb报道】4月5日消息，小霸王昨日发布版权公告，宣布正式重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

　　小霸王强调，为稳步推进小霸王公司发展正版游戏、高端游戏机的战略规划，并配合计划中的小霸王品牌新一代主机和相关平台升级，小霸王公司正在计划着手停止并撤销对第三方生产商的游戏机生产授权，努力确保在未来避免出现装有未授权游戏的游戏机的销售。

　　这意味着，此前以“小霸王游戏机”名义销售的仿制游戏机产品，将不会在市面上存在。

　　以下为小霸王公告：

　　小霸王文化发展有限公司（原“中山市小霸王文化产业有限公司”）（以下简称“小霸王公司”）旗下运营的“小霸王”品牌涵盖游戏主机、相关产品及电子教育产品等多个领域。小霸王公司基于“与时俱进”的发展理念，通过精益求精的技术创新和发展，决心正式重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

　　小霸王公司在此郑重声明：小霸王公司高度重视版权保护与企业形象，为稳步推进小霸王公司发展正版游戏、高端游戏机的战略规划，并配合计划中的小霸王品牌新一代主机和相关平台升级，小霸王公司正在计划着手停止并撤销对第三方生产商的游戏机生产授权，努力确保在未来避免出现装有未授权游戏的游戏机的销售，以维护正版游戏产业的健康发展，尽保护知识产权的企业责任。

小霸王游戏机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有