小霸王回归游戏机市场 拟停止并撤销第三方生产授权

【TechWeb报道】4月5日消息，小霸王昨日发布版权公告，宣布正式重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

小霸王强调，为稳步推进小霸王公司发展正版游戏、高端游戏机的战略规划，并配合计划中的小霸王品牌新一代主机和相关平台升级，小霸王公司正在计划着手停止并撤销对第三方生产商的游戏机生产授权，努力确保在未来避免出现装有未授权游戏的游戏机的销售。

这意味着，此前以“小霸王游戏机”名义销售的仿制游戏机产品，将不会在市面上存在。

以下为小霸王公告：

小霸王文化发展有限公司（原“中山市小霸王文化产业有限公司”）（以下简称“小霸王公司”）旗下运营的“小霸王”品牌涵盖游戏主机、相关产品及电子教育产品等多个领域。小霸王公司基于“与时俱进”的发展理念，通过精益求精的技术创新和发展，决心正式重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

小霸王公司在此郑重声明：小霸王公司高度重视版权保护与企业形象，为稳步推进小霸王公司发展正版游戏、高端游戏机的战略规划，并配合计划中的小霸王品牌新一代主机和相关平台升级，小霸王公司正在计划着手停止并撤销对第三方生产商的游戏机生产授权，努力确保在未来避免出现装有未授权游戏的游戏机的销售，以维护正版游戏产业的健康发展，尽保护知识产权的企业责任。