逼死强迫症：Apple Pay不注册红点提醒就不消失

新浪科技讯 北京时间4月5日早间消息，苹果用总是用应用图标左上角的红点来不断地提醒iPhone用户注册使用其移动支付服务。这个策略对某些人奏效，但也惹恼了不少人。他们认为这种方式过于简单粗暴，并且利用了公司的巨大影响力，可能引起不公平竞争。

该策略是iPhone去年推出的最新操作软件中的一部分。这个策略很取巧。用户在设置手机时选择未将信用卡信息输入Apple Pay的，会一直看到设置图标上有个小红点提醒他们设置不完善。有些用户还会定期收到推送通知。一旦用户开始注册，这些提醒就会立马消失。

Apple Pay允许用户上传信用卡或借记卡信息到iPhone上，并通过将设备靠近非接触式终端上可以在商店内进行安全支付。针对通过该移动支付服务进行交易，苹果会向银行收取少量费用。苹果曾在2014年时表示，这项移动支付服务会让现金和实体信用卡逐渐过时。

虽然支付分析师表示该服务确实加快了结账时间，也比传统银行卡更加安全，但事实是Apple Pay在美国的使用率仍旧不乐观。很多人仍然对该服务是否更安全表示怀疑，其中包括杰克·弗雷德里克（Jack Frederick）。来自纽约皇后区的29岁职业喜剧演员弗雷德里克表示，他还是更喜欢直接使用自己的信用卡。(小白)