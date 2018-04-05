分析师：中美贸易战特斯拉受伤最严重

新浪科技讯 北京时间4月5日早间消息，巴克莱分析师布莱恩·约翰逊（Brian Johnson）在周三法发出的一份报告中说，在美中贸易战中，美国汽车制造商特斯拉受伤最深。其他亦受影响颇深的汽车品牌倒不是美国本土的品牌，反而是德国的品牌。

虽然对福特、通用汽车和克莱斯勒等三大底特律汽车制造商来说中国是个巨大的市场，但是这三家公司都与中国企业建立了合资公司，从而很大程度上保护了他们免受关税的影响。比如通用汽车大部分在中国销售的车辆都在本地组装。

而对于特斯拉来说，中国的买家只能进口购买特斯拉汽车。这就意味着如果中国坚持对美国拟征收的关税进行反击的话，这些中国的特斯拉买家将为所购车辆支付高达50%的关税。而目前，中国对进口车辆征收25%的关税。

“鉴于运输成本和各种税，进口车辆价格已经高于美国基本价格，而关税又进一步提高了价格，”约翰逊指出。比如，基础款的Model S 100D在美国售价为9.4万美元，同样的车辆目前在中国的售价为93.1万人民币（约14.8万美元）。关税大大提升了价格。

“并且尽管这些昂贵的进口关税往往更多涉及高端奢侈品市场，但对于低于Model 3一类的低端豪华车来说，50%的溢价相当显著，”约翰逊说。

特斯拉暂未做出回应。

但是公司的首席执行官埃隆·马斯克已经在抱怨，当前美中之间的现行贸易规则对美国企业很不公平。

特斯拉在中国确实比较有影响力，而且中国市场对特斯拉的资产负债表也很关键。特斯拉目前在北京运营着一个83000平方英尺的配送中心，该中心的租约预计将于2020年4月到期。

美国证券交易委员会的文件也显示，根据2017年的收益，中国是特斯拉的第二大市场，紧随美国市场之后。并且去年，特斯拉在中国的收益几乎翻了一番，达到20亿美元。马斯克也曾经提及在中国建设生产工厂的计划。

但目前而言，约翰逊表示，特斯拉在中国的销售可能处于劣势。

比较奇怪的是，继特斯拉之后受美中贸易战影响较深的确是德国汽车制造商。梅赛德斯-奔驰从公司在阿拉巴马州的工厂向中国出口部分车辆，而宝马则从南卡罗来纳州斯帕坦堡的工厂向中国出口部分车辆。尽管如此，约翰逊认为，这两家公司面临的风险仍远低于特斯拉。因为特斯拉向中国出口的Model S和X占到总产量的12-13%，而奔驰和宝马出口到中国的车辆仅为2-4%。(小白)