彭博社：苹果正为iPhone开发曲面屏 可手势操控

新浪科技讯 北京时间4月4日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)正在为iPhone开发曲面屏、MicroLED屏幕，以及非接触式手势操控功能。

知情人士称，为了实现设计上的差异化，苹果正在研发一项非接触式手势操控技术，iPhone用户只需用手指在屏幕上方比划，无需接触屏幕，即可对手机进行操作。知情人士称，这项技术要想正式运用到iPhone中，可能至少还需要两年时间。

此外，苹果还在为iPhone开发曲面屏幕。与三星的曲面屏不同，苹果的曲面屏是从上到下逐渐向内弯曲的。当前，iPhone全部使用的是平面屏。知情人士称，曲面屏iPhone最快可能在2年至3年的时间内推出。

正如媒体之前的报道，除了曲面屏，苹果还在研发MicroLED屏幕，但MicroLED屏幕在iPhone中商用可能至少要等待3年至5年时间。知情人士称，目前曲面屏和MicroLED屏均处于研发的早期阶段。

彭博社最先报道称，苹果在公司加州总部附近设有一个秘密的制造工厂，该工厂目前正在小规模生产micro LED屏幕，主要用于测试目的。昨日，台湾媒体也援引上游供应链厂商的消息称，苹果正在研发micro LED显示面板。

知情人士还称，由于这些新技术短期内无法商用，苹果近期的计划是将OLED屏幕拓展到更多设备中。(李明)