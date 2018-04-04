YouTube枪击案嫌犯动机曝光：怨恨平台将其视频降级

新浪科技讯 北京时间4月4日下午消息，YouTube加州总部枪击案女嫌疑人对这家硅谷巨头心存不满，她认为该公司隐藏了她发布的视频。

多年以来，纳西姆·阿格达（Nasim Aghdam）一直都把自己塑造成一个有抱负的YouTube网红，主要宣传她的素食主义和动物保护激进主义。她经常穿着色彩艳丽的衣服和紧身衣来拍摄自己的视频。

但她也对粉丝警告称“现实世界里没有言论自由。”她在网站上写道：“你会因为说真话被压制，制度根本不支持你这么做。”

她的网站和她发布在YouTube上的一连串视频都指责该公司封杀她的内容，阻止人们观看。“目标用户的视频被过滤和降级，所以人们很难看到视频。”她写道，“YouTube或其他视频分享网站上根本没有平等的发展机会。”

她相信，谷歌也是一套“腐败的系统”，她还对谷歌提出抗议，因为该公司在搜索结果中给她的网站添加了“出现错误”的提示。

“西方社会就是这样打击言论自由的，他们在互联网的社交网站上破坏你，阻止你的网站和YouTube视频被别人看到。”她写道。

就在阿格达的名字跟这起枪击案联系起来之后，她的视频网站和社交媒体主页逐渐被屏蔽。YouTube删除了她的主页，并解释称该帐号违反相关政策。随后，她的Instagram和Facebook主页也被删除。

在帐号被删除前，她在YouTube上拥有大约5000粉丝，Instagram有1.6万粉丝，Facebook只有1600个粉丝。

加州圣布鲁诺警方不认为此次枪击案与恐怖主义有关，而是认为这只是一起家庭纠纷。有报道称，阿格达36岁的男友也是本案的受害者之一，目前正在医院接受抢救。

阿格达的父亲伊斯梅尔表示，她几天前就失踪了，直到周二早晨才被加州山景城警方找到。伊斯梅尔接受采访时表示，他曾经告诉警方，他的女儿可能去了YouTube，因为她“憎恨”这家公司。

山景城警察局发言人证实警方的确与阿格达取得了联系：“警方周日早晨在山景城的一个停车场找到一名与之姓名相同的成年女性，她当时正在车里睡觉。那位女士证实了她的身份，随后还回答了几个问题。”

警方随后通知了阿格达的家人。(书聿)