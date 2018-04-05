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特朗普若打响贸易战 苹果手机大盘鸡不答应

特朗普若打响贸易战 苹果手机大盘鸡不答应
2018年04月05日 01:06 每日经济新闻
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　　由特朗普政府挑起的中美贸易摩擦，扔出一只靴子。

　　当地时间3日，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单，涉及每年从中国进口的价值约500亿美元商品，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业产品。

　　针对美方刚刚公布的对华“301调查”征税建议，中国商务部新闻发言人第一时间发表谈话，表示中国坚决反对，并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。

　　其实，要驳斥美方挑起“贸易战”的理由，道理何其简单，讲讲苹果手机和“大盘鸡”的共同点就够了。

　　你没看错！就是那个在全球拥趸众多、甚至曾被赋予“划时代”标签的“高科技产品+潮流单品”，与那盘虽然名字听起来简单粗暴、仅以鸡肉和土豆为主角却令人食指大动的新疆名菜“大盘鸡”，其实皆同一理。

　　你越理解两者的共同点，就越懂得所谓的“贸易战”是多么有百害而无一利。

　　先说苹果手机吧。

　　用户：“你在哪里被设计出来的？”

　　Siri：“我是加利福尼亚州苹果公司设计的。”

　　用户：“你的故乡在哪里？”

　　Siri：“不要问我从哪里来，我的故乡在远方。”

　　这段真实对话，发生在用户与苹果公司最新手机iPhone8内的Siri之间。有兴趣的苹果用户也可以自己试试。

　　Siri的答案至少反映出两个事实：第一，苹果手机的创意来自美国。第二，苹果手机的“故乡”却不是美国那么简单。

　　iPhone手机有几百个零部件，来自全球200多家供应商。曾有技术公司对iPhone手机拆解后发现，iPhone手机的零部件供应商中，大约50多家来自中国台湾，40多家来自日本，10多家是来自于韩国。更遑论，这些零部件还要在中国大陆组装成最终产品。

　　这个很多人耳熟能详的故事证明一点：全球各地使用的iPhone手机，都是全球产业链的结晶。

　　今天，当你在北京餐馆里点一份大盘鸡时，恐怕没意识到，这可能是一盘不仅属于中国、也属于美国甚至还属于世界的鸡。

　　去年，中国从美国进口了数千万吨大豆。大豆两大用途，都能与“大盘鸡”发生关联。

　　第一，大豆用来榨油，要知道，舍不得放油的“大盘鸡”绝不是一盘优秀的“大盘鸡”；第二，大豆榨油后的豆粕，则是动物饲料主要来源，所以各位“吃货”们不仅站在食物链的顶端，更站到了产业链的顶端。

　　看到了吧，苹果手机与“大盘鸡”，无论外表如何有土洋之分，也同是全球产业链的“亲生儿子”。在经济全球化高度发展的今天，这条全球产业链深度交织，一荣俱荣，一损俱损。

　　无论身处中国还是美国，你我的日常生活都已被这根“链”贯穿其中。无论中国还是美国，都是这一根“链”上的蚂蚱。明白了这个道理，你就会真正体会到，一旦中美之间爆发“贸易战”，将给中国经济、美国经济、乃至全球经济带来何种灾难。

　　——“贸易战”对美国的影响：

　　如果特朗普政府对数百亿美元的中国进口商品加征关税，美国消费者和生产者都会成为受害者。

　　简单来说，中国对美国出口的商品主要分为两个大类：第一，鞋、袜、牛仔裤、衬衫等终端消费品。如果美国对这类商品加征关税，美国消费者不得不面对更高价格。第二，中国对美国出口的中间产品，也是美国生产者生产终端消费品时的一个原材料来源。比如，罐装可口可乐和百威啤酒的罐体都是进口自中国的铝材。如果美国对这类商品加征关税，美国生产者的生产成本也会提高。

　　——“贸易战”对中国的影响：

　　如果美国的可口可乐、Levis牛仔裤可能受“贸易战”冲击，同理可证，一旦对美大豆征税，北京的大盘鸡恐怕就要涨价了。

　　美国是全球最重要的消费市场，中国对美国的大量出口产品也支撑着中国相关产业、企业和就业。环环相扣，一旦爆发“贸易战”，中国的进出口、投资、物价等都会受到影响。

　　——“贸易战”对全球的影响：

　　全球产业链上，并不是只有中国和美国两只蚂蚱，还存在大量与中国和美国有着千丝万缕关联的利益攸关方。一旦爆发“贸易战”，这些经济体也会成为直接受害者。

　　一言以蔽之，挑起“贸易战”，对中国经济不利，对美国经济不利，对其他经济体、对世界经济都将是一件非常负面的事情。当然，对于苹果手机和“大盘鸡”的浅显道理，特朗普先生以及他身后挑动起“贸易战”的军师和拉拉队员们，恐怕不是不懂，而是揣着明白装糊涂罢了。 （据新华社）

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