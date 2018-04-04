美国封杀华为设备 华为：所言不实 将伤害美国消费者

新浪科技讯 北京时间4月4日上午消息，上周美国联邦通讯委员会（FCC）宣布了一个计划，他们将基于国家安全因素，阻止美国运营商购买华为的产品或服务。对于FCC的这个计划，华为今日发表了一份声明作为回应，该声明否认了FCC所称的安全因素，并称FCC所言不实，将会伤害来自农村的移动设备消费者。过去几个月来，美国政府一直在指责华为的设备有可能被中国政府所利用，进而危及到消费者和未来5G网络。

在这份声明中，华为称自己是“100%的员工持股企业”，“不会对任何国家形成任何威胁”，以及“在我们的运营和决策过程中，从来没有受到过任何一个政府的介入”。他们还指出他们作为设备提供商有着30年的经验，如今被“超过170个国家和地区所信任”，并且声称“在使用我们的设备过程中，没有任何一个运营商发现过风险因素”。

这份声明还表示：“对于FCC的提案我们感到非常失望。”华为指出他们一直希望帮助运营商将无线网络覆盖延伸到乡村和其他偏僻区域。华为在声明中表示：“如果FCC的提案被采纳，那么处在偏僻地区的用户、企业的可选产品将会变少。美国政府部门不应该根据猜测和传言来做重大的法律决策。”

今年1月开始，华为在美国的业务扩张遇到了重要危机。美国立法者一直在劝说运营商停止使用和销售华为和中兴的产品。美国政府部门认为，华为和中兴都获得了中国政府的投资；另外，他们会在设备中留有后门，从而对用户的通信活动进行监控，并且有可能在未来控制5G网络。

以下为华为声明全文：

经过30年的持续投资，华为在很多技术领域都获得了领先地位。这是我们引以为傲的地方。我们与全球价值链中的合作伙伴紧密合作。我们致力于共同成长，致力于良性的竞争，并且为客户提供最好的产品和解决方案。这些努力应该得到承认，而不是被毫无根据的怀疑。

美国相关机构针对华为的一系列指控并不属实。我们不会对任何国家构成任何安全威胁。华为是一家100%由员工持股的公司，在我们的运营和决策过程中，从来没有受到过任何一个政府的介入。美国政府部门不应该根据猜测和传言来做重大的法律决策。我们的产品和解决方案得到170多个国家和地区的信赖。30年来，我们的设备没有遇到过任何安全问题，包括美国运营商。

今天的ICT行业依赖于全球供应链。为了应对全球网络安全的真正挑战，我们需要整个生态系统合作。充满敌意和紧闭大门永远解决不了任何问题。自2001年进入美国市场以来，华为始终专注于为当地运营商提供创新产品和解决方案。我们帮助当地运营商扩大网络覆盖范围，包括那些服务不足的乡村地区，以弥合数字鸿沟。我们对FCC的提议感到失望。如果华为受阻，美国乡村运营商只会有更少的选择，而依赖于他们的消费者和企业将无法获得优质和便捷的电信服务。(永妍)