上海严查网约车辆非法客运行为，滴滴美团各被罚十万

4月3日，上海交通执法部门开展了代号为“天网2号”的网约车非法客运专项整治行动。图由上海市交通委执法总队提供。

澎湃新闻记者 何颖晗

上海严查网约车非法客运。

近期，上海几大网约车平台打起价格战，市民享受优惠的同时，也时而发现自己叫的车司机联系电话与平台软件显示并不一致，或者平台软件显示的车籍地“沪”，变成了“皖”“赣”等外省代码。

澎湃新闻记者从上海交通执法部门获悉，经过执法人员调查，有近4成比例的网约车是上述情况，是“黑车”的一种表现形式。

4月3日，交通执法部门在虹桥机场T1航站楼、虹桥机场T2航站楼、虹桥火车站等共14个执法点开展了代号为“天网2号”的网约车非法客运专项整治行动。

上午10时，虹桥枢纽T2航站楼出发层整治现场，已有7辆网约车停靠在站台边等待处理。这些车辆及驾驶员均无营运资质，他们通过自己在网约平台软件上的注册账号接单，将乘客送至目的地，并收取车费。当天行动，全市执法部门累计查处利用网约平台从事非法客运的案件37件，其中“滴滴”29件，“美团”6件，“神州”1件，“嘀嗒”1件。

按照有关规定，违法驾驶员将面临罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚。如果第二次被查处，执法部门将对其罚款30000元，暂扣驾驶证6个月。此外，市交通委执法总队还将定期将查处的网约车非法客运违法当事人信息录入上海市“公共信用信息服务平台”，对其违法行为进行诚信减分，进而影响其在上海享受相关公共服务的限制。

在处罚驾驶员同时，交通执法部门还将依据《上海市查处车辆非法客运办法》规定，对“为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务的”网约平台同步处以10万元罚款的行政处罚。

目前，市交通委执法总队对“美团”“滴滴”平台的案件已调查完毕，并已通知平台企业尽快至执法部门接受处理。“美团”“滴滴”平台各将迎来罚款10万元的行政处罚。

交通执法部门介绍，打车平台软件公司对在其平台上注册登记的网约车辆及驾驶员是否有营运资质有审查义务，并不得向不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务。

此外，获得上海市网约车相关经营许可证件的打车平台必须按照有关规定，将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台，接收交通管理部门监管。

3月21日，上海市交通委、公安局、价检局三部门曾于“美团打车”上线运营第一天联合约谈“美团打车”所属的“相关负责人。市交通委要求该公司严格遵照本市巡游出租车、网约车等相关管理规定，规范开展营运活动，及时将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。但截至目前发稿，“美团打车”平台的数据仍未接入。

与此同时，在日常执法检查中，执法人员发现利用平台软件从事非法客运的现象有扩大趋势。据统计，自3月21日市交通委执法总队查获首例“皖LGJ529”利用“美团打车”软件进行非法客运的案件以来，全市交通执法部门累计查处利用网约平台从事非法客运案件211件，其中“滴滴”平台148件，“美团打车”平台63件（数据截止至4月2日）。

为此，上海交通执法部门在重要交通枢纽、旅游景点等重点监管区域不断加大路检路查力度，从严查处任何企图“钻空子”的非法客运违法当事人。

上海市交通委表示，对于已经取得了上海市网约车相关经营许可证书的网约车平台企业，如不履行《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定》及行业管理规范，管理部门也将依法采取注销、吊销行政许可等处罚措施，涉及企业失信行为的，交通管理部门还将依据《上海市社会信用条例》的有关规定列入失信名录。