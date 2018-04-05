扎克伯格：没人是完美的 Facebook还是应该我来掌管

新浪科技讯 4月5日早间消息，尽管近来Facebook公司的丑闻持续不断，但其首席执行官马克·扎克伯格认为，他仍应继续掌管这家他于十四年前在哈佛宿舍里开创的公司。

当地时间4月4日，在一次与记者的电话会议上，当被问及他是否就是领导这家科技巨头继续前进的合适人选时，他的回答是明确的:

“是的。我认为生活就是从错误中学习，找到你自己该做的事情，然后继续前进。”他继续补充到，“当你建立起像Facebook这样前所未有的公司的时候，难免会出现一些做不好的事情。”

扎克伯格还认为，没有人是完美的，但当一个公司出现错误并从中汲取教训的时候，或是当它开始逐步认识到其社会责任的时候，人们理应对该公司问责。而扎克伯格认为，Facebook在认识自己的责任这一点上做的还不够好。但他同时强调，自己对Facebook在建立人际关系和维持用户间亲密联系等方面所发挥的作用感到自豪。

当被记者问及董事会是否考虑会撤掉他时，扎克伯格在长时间的沉默后说道： “就我所知，目前还并没有相关消息。”被问及是否有人会因为政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）的“泄露门”而被解雇时，他回答道:“我创办了Facebook，我把它营运起来，我要对这里发生的事情负责。”

“我要做的就是尽最大的努力让Facebook保持前进，但我不打算让任何人因为我们在这里所犯的错误而背黑锅。”

今天的电话很有可能只是扎克伯格下周所面临考验的前奏。当地时间4月11日，马克·扎克伯格将在美国众议院能源与商业委员会作证。届时，这位Facebook首席执行官即将面临他迄今为止最严峻的考验之一。(赛文)