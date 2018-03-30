想烤个饼干发朋友圈装逼：你需要一个趁手的烤箱

随着人们物质生活水平的提高，很多人开始追求朋友圈照片的逼格，不少人因为这个原因决定杀入烘焙领域，烤烤饼干骗骗赞。

所谓校服难为无米之炊，想玩烘焙又怎么能没有一款给力的烤箱呢？今天就来简单介绍下家用烤箱怎么选。

首先，带烧烤功能的微波炉不能代替烤箱！

因为微波炉里面的烧烤功能只是一组加热管进行单面加热，而正规的烤箱都是上下两根加热管双面加热，烤出来的效果肯定是不一样的。

目前，市场中的电烤箱有简易型电烤箱、全功能电烤箱、电子烤箱、内嵌式烤箱、工业用烤箱等五种类型。下面老杨就为大家简单介绍一下这几种类型的电烤箱各自的特点。

简易型电烤箱：对大众家庭而言，简易型电烤箱最大优点就是价格实惠，价位范围在100~300元左右，同时，这种类型的产品的容量和功率也相对较小。并且这种类型电烤箱的电热元件为金属电热管，虽然强度和抗氧化性较好，但升温较慢、穿透性较差。另外，简易型电烤箱不带定时装置，操作时较为麻烦，需要人工观察一下食物烤制情况并控制烤制时间。简易型的产品更适合初学者或是平时不常烘烤食物的家庭选购。

全功能电烤箱：全功能电烤箱指的是普通型或较为高级的电烤箱。此类电烤箱带有定时装置和功率变档装置，使用方便，但价位校对较高，通常的价位段集中在300~600元左右。另外，此型电烤箱的电热元件为金属电热管和石英电热管两种。石英电热管升温迅速，穿透力强，节电；但机械强度较差，体脆，碰撞时易裂。全功能电烤箱更适合烹饪爱好者或是平时使用率比较高的家庭。

电子电烤箱：电子电烤箱属于较为高档的产品。它采用微电脑控制，可以按预先编制好的程序改变加热方式、加热时间、以及食品的转动等。功率和容量也相对较大，烤制范围更广，烤制效果更好，适合较高消费层次的家庭使用，相对来说，价位也比较高在600~2000元左右。

内嵌式电烤箱：内置式烤箱可以说是开放式厨房的首选，大容量设计，功能也较多，同时也是为高收入家庭设计的产品。虽然如此，但是据一些专业的美食博主介绍，国内产的电烤箱产品的质量和价格都并不能令人满意。价位段在2000元到上万元之间不等。所以，对于想要购买内嵌式电烤箱产品的朋友，您不妨选购一些国外的品牌如西门子或是国内比较驰名的家电品牌的电烤箱产品。同时，内嵌式的电烤箱也需要在能装修时提前量好尺寸在购买。

工业用烤箱就不做过多介绍了。

电烤箱内部中的烧烤盘、烧烤架位越多越好。中高档的产品至少应该有3个烤盘位置，这类产品通常也是20L以上的产品具有的特点。可以使食物能分别接近上火、接近下火和位于中部。

同时，随机附件如烧烤架、烧烤盘、取物夹、屑盘、旋转烤叉组件等是否配备齐全、保修卡、服务项目是否合理也是选购电烤箱的基本原则。

最后还有三点：

第一、别买太小的烤箱！别买太小的烤箱！！别买太小的烤箱！！！

第二、该有的功能还是要有的，比如：温度控制功能、三段火力控制功能（就是人们常说的上加热、中加热和下加热）。

第三、有些加分功能，比如预先编程加热模式，这样日常用来烤鸡翅啊烤披萨啊会非常方便，省得自己调控火候；自动除油功能等等。