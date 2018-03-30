Facebook英国男女性员工奖金收入差距大 男性高出60%

新浪科技讯 北京时间3月30日凌晨消息，Facebook英国分公司的女性员工获得的奖金数额平均要比男性员工少60%，不过获得最高奖项奖金的男女比例则差不多。

据英国政府公布的数据显示，在商业领域，男性与女性员工之间奖金收入的中位数差距是41.5%，女性员工的奖金往往偏少。顺便提一下，与计算平均工资不同，男性与女性员工中位数奖金的计算方法是将全公司的男性员工和女性员工的奖金收入分别按从高到低的顺序依次排列，再分别取两个排列的中间位置的数额，即是两者的中位数，再算出这两个中位数的差距即可得到男性与女性员工之间的中位数奖金差距。

然而，如果按小时计算奖金的话，那么这个差距则缩小到9.9%。这意味着对比每小时奖金收入的中位数，Facebook女性员工比男性员工少挣约10%。

对于谷歌英国来说，女性员工的每小时工资的中位数要比男性小16%，这比Facebook英国的差距更大。

Facebook英国拥有大约1500名员工。

据数据显示，在Facebook有87.8%的男性员工获得了奖金收入，即基本工资外的薪资收入，而女性员工获得奖金收入的比例与男性员工差不多，为86.3%。

对于男性员工的奖金数额比女性员工的要高不少这种情况，Facebook解释称部分原因是该公司的工程师团队中男性员工偏多，而且相比其他行业来说，Facebook的高管中男性相对也更多。

主要负责欧洲、中东、和非洲地区的Facebook人力资源部门主管菲奥娜·穆兰（Fiona Mullan）表示：“技术工种的男女员工数比例高是因为男性往往具备更多专门的技能，在市场上对于这些专门技能的需求也同样很高。对于领导层中男性比女性多的情况，也是这个原因。”

菲奥娜强调说，Facebook也曾试图解决这个收入不均的问题，鼓励更多的女性员工接受相关技能培训或者去大学研修相关课程。

菲奥娜接着说：“解决这个问题还是需要一个根本方法，这不是单独Facebook一家公司的努力就能做到的。单单一个Facebook无法从根本上解决各个行业中，特别是技术工种中男性员工与女性员工数量差异问题。这是一个社会性问题。”（小宝）