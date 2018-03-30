华为P20又闹乌龙，拍摄样张“作弊”事件再现

3月28日，华为在巴黎召开了一场声势浩大的新品发布会，正式对外发布了2018年旗舰P20系列。

P20系列的最大的卖点便是相机。其中，华为P20 Pro采用黑白+彩色+变焦的徕卡三摄方案，配合华为三摄变焦技术，最高可支持五倍三摄变焦。同时华为P20 Pro是目前唯一一款达到1/1.7英寸的传感器面积的手机产品。因此在同样的光线环境下，它可以拍出画面亮度更高，噪点更少的照片。

在知名相机评测机构DxOMark的评分中，P20Pro更是拿下了惊人的109分（其中拍照 114 分，视频 98 分）！位列目前手机排行榜首位！

在发布会上，华为自信地用自家的旗舰与iPhone X、三星S9、Google Pixel等多款一线拍照旗舰做对比，俨然一副“拳打苹果，脚踢三星”的节奏。

也正是因为这一举动，发布会上的一幕引发了一部分网友的质疑。

在28号的发布会上，华为在展示P20 Pro夜景成像时，拿出了三星S9+的样张做为对比。

从中可以看到，华为P20 Pro拍出了星空映衬下的雪山，非常漂亮。而对手S9+则是漆黑一片，几乎看不出任何景色。

但有细心的网友发现，就在样张下的参数栏上。可以清晰地看到，华为是使用了30s的长曝光，以及3200的ISO值。对手S9+，则是10s的曝光时间，ISO值也是800，远低于华为。

很明显，这并不是一个公平的对决，至少看上去并不是。

更尴尬的是，华为还把三星S9+的参数给弄错了。众所周知，S9+支持F1.5和F2.4的可变光圈，但华为列出的参数配置中，赫然写着“F1.8”。

我们有理由相信，凭借P20系列强大的相机硬件配置以及深厚的软件调校功力，华为P20的成像质量和三星S9这个级别的对手有得一拼。但这种“乌龙”的出现，让人不得不对华为在对比测试的严谨性产生一些怀疑。

事实上，华为已经不是第一次在样张问题上出现问题了。

早在P9年代，华为在其Google+主页上发布了一张在弱光环境下表现堪称完美的人像照片，并辅以“我们拍摄了Deliciously Ella在日出时的漂亮照片。#HuaweiP9的双徕卡摄像头使得这种弱光情况下的拍摄很有乐趣。重新发明智能手机拍照，与我们分享你在日出时的照片”的文字描述。

但不幸的是，这张照片被国外网站分析EXIF信息后，发现其并非由华为P9手机拍摄，而是使用佳能EOS 5D Mark III所拍摄。由此引发外媒对于华为P9广告涉嫌虚假宣传的质疑。

面对质疑，华为事后也做出了道歉，删除了照片。并且给出了说明：谈到此张照片确非P9拍摄，其也并非有意模糊误导用户，分享照片，也只是为了激发用户灵感“。但是面对负面新闻，事情总是不会那么轻易完结。

就在之后不久，华为P9再次曝出了样张作弊的传闻。

当时华为官微转载发布了一篇名为《P9媲美单反，专属单反RAW，98%的人不知道怎么用~！》的文章，这篇文章介绍了支持RAW格式，对于照片后期修正的强大效果。

但随后不久，摄影师阿卓就发布了一篇《华为P9媲美单反？然而照片就是单反拍的啊……》 的文章，指出这篇华为P9的帖子里的照片都是其拿佳能5D3、小米3拍摄的。随后在引起大规模转载、讨论之后。华为官方进行了道歉说明，在支付合理赔偿之后获得了对方谅解。

不仅仅是拍照样张，去年闹得沸沸扬扬的“内存门”事件，也给华为P10抹上了不少污点。

去年4月14日，贴吧有网友曝光出，他们拿到的华为P10在读取速度方面各有不同，大致分为三种层次，200MB/s、500MB/s和700MB/s。

在问题被曝出之后，网友们选择将测试软件统一，然后重新测试并记载。在重新测试的结果出来之后，网友们认定，华为P10的确在闪存方面有问题，而且不管是标配还是顶配，都有不同水平的混用。

一时间在贴吧、论坛、微博、知乎等平台上，关于华为P10闪存的相关内容增加，更多的用户开端关注这个问题，同时表示确实存在这种情况。

也就是说，在华为P10系列手机中，华为混用了这三种闪存芯片，也就是说网友们花着同样的价钱，买到的产品是不同的，最差的买到eMMC，好一点的用着USF 2.0，运气最好的买到USF 2.1。

在事件发酵之后，华为官方发布了微博，表示的确存在混用问题，他们采用的只是业界通用的方法，而目的也就是为了保证供货稳定。

同时华为高级副总裁余承东也在微博上表示，这次的问题是由于要处理供货而产生的，固然有些用户运用的是较为低价的eMMC芯片，但是其功用和USF是没有差异的，由于华为曾经做了优化。同时，这件事是友商的争光，华为并不需求负主要义务。

随后，余承东发布了第二篇公关稿，照旧没有正面答复问题，而是表示跑分、配置、规格什么的并不重要，存储问题并不是问题。

显然，对于官方的这种回复，消费者并不买账。

上述种种负面事件，无论是有心还是无意，都是对华为几十年所塑造品牌形象的挑战与侵蚀，也是对消费者对其产品信心的极大打击。

从某种程度来看，华为近两年来曝出的各种“作弊”事件，其根本原因在于华为手机一直以来所采取激进型产品营销策略。

不可否认，华为手机近两年来获得了飞速的发展，一跃成为国内数一数二的手机品牌。同时，近两年华为还加快了向海外市场进军的步伐，在欧美等市场获得了骄人的成绩。

从最近华为官方公布的数据来看，华为手机2017年的出货量达到了1.53亿台，全球市场占有率突破了10%。

在欧洲市场，华为长期占据着优势。特别是华为的旗舰P系列和Mate系列，直接针对的就是三星、苹果等一流手机厂商的旗舰。并且，通过多年的努力华为手机还成功的占领了中高端市场，给之前一直都只能靠“性价比”国产厂商树立了典范。

随之而来的，还有华为极具膨胀的自信心。这一点，从近些年华为官方口径中不断涌现出的“全球第一”“超苹果”“超三星”的言论就足以看出来。

这种源自大厂的自信，也一定程度上影响了华为的营销策略。官方似乎总是乐于在产品上个消费者营造一个超高预期，借此传达出一种“我并不比你们差，甚至能吊打你”的主观印象。

实际上，就产品本身而言，华为手机的表现是有目共睹的。自主研发的麒麟芯片、与徕卡合作的相机等等都是其独到的卖点。凭借这些核心技术，华为完全可以稳扎稳打，步步为营。但目前华为表现出来的这种激进的营销方式，未免会让人觉得它过于浮躁。

从另外一个角度来看，包括此次P20在内的多次华为手机的“作弊”事件中可以看出，过分强调一部手机的单一化卖点，并不见得是一件好事。

拿华为P20系列来说，其核心卖点无疑就是相机，“徕卡认证+三镜头”的配置可以算的上是独步天下。很显然，华为看到了目前整个消费群体对于智能手机拍照的刚性需求。进而，华为着力强调了其手机成像的卖点，并加以强化。

所以在很短的时间内，华为成功的让消费者记住了华为手机“徕卡镜头”的称号，给消费者树立了华为手机独特的差异化卖点。

但凡事都有两面性。

单一的卖点固然能够让华为在段时间内获得“吊打”“完爆”竞争对手的效果，在某些方面做到弯道超车（例如P20的相机）。但对于华为来说，相机是消费者选择华为手机的关键点，也是对于华为手机信任的基础。这样的核心卖点一旦出现“丑闻”，就会让之前积累起来的信任瞬间崩塌。

事实上我们可以看到，这样的事情已经在一次次的上演。作为一个拥有全球视野的国产手机品牌，华为应当反思。