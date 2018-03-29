库克：iPhone很大程度上就是“美国制造”

苹果CEO蒂姆-库克

新浪美股讯 北京时间29日早间消息，苹果公司CEO库克周三表示，iPhone事实上很大程度上是在美国制造的。

库克对此解释称，苹果的旗舰手机的确是在其他国家组装的，但该公司在全美各地都有“设备和生产”。

美国总统特朗普此前一直宣称，苹果是在美国国内进行投资的众多美国顶级公司之一。该公司今年1月表示，计划未来5年通过纳税、资本投资和就业创造等途径向美国经济贡献3500亿美元。

库克周三表示，苹果并不需要“政治压力”来促使其在美国创造更多就业岗位，并且表示，“我们已经在这样做了。”

库克在接受美国科技网站Recode和MSNBC采访时发表了这一言论。此前一天，苹果刚刚发布了低价版iPad平板电脑，后者支持Apple Pencil触控笔和改进后的教育软件。

库克表示，苹果正寻求扩大美国国内业务，以其在加州和得克萨斯州的主要中心为立足点。

他表示，苹果不会像亚马逊那样在寻找第二总部时发起一场“竞赛”。苹果不希望美国各州和城市参与这种“竞赛”，最后却被拒绝，因为这种“竞赛”中只会有一个赢家，而输家却会很多。

库克还广泛地提到了政治气候的问题，批评美国高校的费用过高，并重申苹果反对废除“童年入境暂缓遣返计划”（DACA）的立场，这项计划为童年入境的移民提供法律保护。他表示，这样的事情在美国发生时“不可想象的”，并补充称，这“并不是‘红州’或‘蓝州’的问题，也不是保守派或自由派的问题，支持DACA是个道德问题。他表示：“我对两党都感到非常失望。”