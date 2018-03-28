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滴滴运营总监孙枢:感谢美团竞争 但高补贴将伤害行业

滴滴运营总监孙枢:感谢美团竞争 但高补贴将伤害行业
2018年03月28日 11:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月28日午间消息，滴滴区域运营高级总监孙枢今日在朋友圈发文称，感谢美团打车的竞争，但补贴畸高会带来黑产和刷单，对整个出行业造成巨大创伤。

　　3月21日，美团打车宣布进入上海，上线出租车及快车两种业务。并随后宣布三天内先后实现日订单超15万、25万和30万。在日前的中国发展高峰论坛上，美团点评CEO王兴还表示，美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额。王兴还表示，与滴滴相比，美团在酒店、外卖等综合服务上有优势。

　　对于美团打车方面关于市场份额的说法，滴滴区域运营高级总监孙枢今日在朋友圈发文称，没有竞争就没有今天的滴滴，感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。但他同时认为，补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。

　　“如果美团打车上海比南京份额高，是因为补贴让本不打车的用户叫车并故意吸引大量外牌车辆来沪，是因为不做司机安全审核，那么不仅难以持续，对用户安全以及行业持续发展也会带来巨大隐患。”

　　孙枢还透露，目前滴滴在上海每天服务的订单已经突破150万，同时滴滴留存率比其他出行平台均值高出20%以上。(张俊)

　　以下为孙枢文章全文：

　　网约车每次竞争都以安全体验效率决胜

　　孙枢（滴滴区域运营高级总监）

　　有些朋友最近问我，美团进入上海三天，就说自己拿到上海打车市场多少份额，你在滴滴负责运营，你怎么看。那我说说我的看法：

　　滴滴创立五年多，一路走来经历了包括快的、易到、神州、优步在内几乎所有的网约车竞争。滴滴的同学们都知道，没有竞争就没有今天的滴滴，所以我们内心里是感谢竞争的。在强竞争环境下，我们丰富了产品线，优化了安全体验效率，团队也在高速学习进化。

　　从网约车诞生开始，每一次竞争都从补贴大战开始，最终以安全体验效率决胜。要感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。但最终能不能留下用户还是靠核心价值，要看产品是否有差异化。

　　从零到一的阶段需要一定的补贴和营销PR动作我们很理解（大家都是过来人），但补贴畸高（客单价200%）就会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。

　　网约车是所有互联网改革线下产业里最复杂的，在出行的路上难免会有各种意外的发生。所以安全审查是必须要做的，虽然即使做了严格的安全审查也不可能完全杜绝安全事故，但不做就意味着对消费者的不负责任。

　　如果美团打车上海比南京份额高，是因为补贴让本不打车的用户叫车并故意吸引大量外牌车辆来沪，是因为不做司机安全审核，那么不仅难以持续，对用户安全以及行业持续发展也会带来巨大隐患。所以，我们欢迎竞争，但希望新的选手能给行业带来生机和可持续发展的空间，而不是短暂的狂欢后遗留大量问题，对行业造成根本的破坏。

　　“创造用户价值”在滴滴价值观里排第一条。今天滴滴在上海每天服务的订单已经突破150万，还在快速增长。每个订单都是一份信任，滴滴留存率比其他出行平台均值高出20%以上，但我们依旧如履薄冰，希望对得起来之不易的这份信任。有些没做到足够好的地方我们会继续努力，也希望大家能一起维护网约车行业健康发展。

滴滴孙枢美团
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