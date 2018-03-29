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美团打车高调入市冲击滴滴网约车市场格局生变

美团打车高调入市冲击滴滴网约车市场格局生变
2018年03月29日 05:35 21世纪经济报道
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　　本报记者 陶力 上海报道

　　网约车硝烟再起

　　在滴滴合并优步中国之后，中国网约车市场一直以滴滴一家独大，市场也显得较为沉闷。近期，美团上线打车服务以及高德地图上线顺风车服务，打破了沉寂。美团打车以高额补贴迅速抢占了滴滴在上海市场的份额，这让网约车价格战再次燃起，然而，单纯依靠价格战并不是长久之计，要赢得市场显然需要依靠优质的服务，提供良好的用户体验。这一次，美团和高德的进入，让滴滴感到紧张，这与美团和高德同样拥有数亿用户群有着密切的关系，各自都有着巨量的流量入口。同时，三家平台都在突破各自现有的业务范围，朝着综合生活服务平台布局，未来的竞争中谁是赢家，则需拭目以待。（张星）

　　导读

　　3月28日，滴滴出行正式对外发布其安全保障服务品牌“关怀宝”，称今年将投入10亿元作为“关怀宝”安全保障专项资金，确保车主与乘客的安全保障服务体验。

　　滴滴的危机感来了。

　　“这几天滴滴给我发的短信，简直比过去一年还要多。”有上海用户在朋友圈感叹。3月24日，美团创始人王兴在“中国发展高层论坛2018年会”上透露，美团出行在上海开通不到一周的时间，已经很迅速地拿到了三分之一的市场份额。

　　30%的份额足以令滴滴警觉。中国的互联网市场从来不缺竞争，美团带来的挑战或比此前的优步中国更加残酷。此外，高德地图也半路杀出来，在成都、武汉两地率先上线了顺风车业务，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募。

　　竞争对手剑指滴滴的核心均是从收益入手，补贴也曾是滴滴深信不疑的逻辑。21世纪经济报道记者了解到，美团打车每单补贴成本约为40元，高德顺风车则直接免除了车主的佣金，而滴滴对司机的抽成约为20%甚至更多。

　　原本毫无关联的三家公司，进入了同一个战场。只不过，三家公司的出发点都不相同。对于王兴来说，打车是弥补了作为生活服务平台，用户在出行领域的需求，高德顺风车则是从公益角度，暂不涉及商业化。

　　美团破局

　　网约车市场的决胜因素，远不止补贴和价格那么简单。

　　2016年8月，在滴滴收购优步中国之后，其市场份额一度高达93.1%。不过，随着各地网约车新政的推出，滴滴平台的服务水准有所下降。对于乘客来说，出行体验欠佳和价格上升，降低了他们对网约车的需求。失去补贴的司机们，在高提成导致收入降低后，也对滴滴有抱怨。

　　正是在这样的背景下，美团打车横空出世。移动应用数据分析公司Sensor Tower数据显示，在登陆上海市场不到一个星期后，美团打车iPhone端App的单日下载量连续六天超过了滴滴出行，目前在中国App Store免费榜中排名第八名。

　　Sensor Tower对用户评论的分析中还发现，美团打车得到五颗星评价的比例接近80%。“虽然打入上海以来司机App中用户点评数量相对较少，但接近一半都提到了滴滴，总体情绪为支持美团的竞争。”

　　美团官方公布的数据则透露，在美团打车登陆上海第二天，日完成订单量超25万单，同比3月21日增长超66%，司机平均接单时长为5秒钟。尽管成绩亮眼，但是很大程度来源于其大手笔的补贴。

　　在美团打车注册的前1万名注册司机，前三个月免抽成，司机在每日6~24点期间，在线满10小时、接够10单，可拿到600元的保底收入，超过600元后还将获得200元额外奖励。对此，滴滴也推出了一系列的补贴政策，发放快车优惠券、司机收入保底等等。

　　不过，在监管部门的严格要求下，美团官方对于补贴的详情并不愿意透露更多。“希望不要把我们和滴滴放在一起比较，也不要集中再谈价格战。”该公司内部人士多次对21世纪经济报道记者强调。

　　艾媒咨询CEO张毅在接受21世纪经济报道记者采访时认为，在竞争激烈的市场中，短期内想要突破，高强度烧钱补贴会有一些作用。“只能说现在的网约车市场还不够成熟，补贴也不可能一直持续。“

　　多方围攻

　　滴滴从来不缺乏竞争者。无论是过去的神州专车、首汽约车还是易到、嘀嗒等平台，都没有撼动滴滴的市场地位。唯有美团和高德的入局，令其感到了紧张。

　　3月27日，高德地图宣布推出2018年首个公益项目即顺风车业务，其在成都、武汉率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，未来逐步扩展到全国更多城市。

　　尽管顺风车业务在滴滴的占比并不高，但是，作为阿里巴巴的”亲儿子“，且坐拥7亿用户规模，高德的边界仍有想象空间。据高德总裁刘振飞介绍，高德有上亿的自驾“老司机”，每天有3.4亿次用户出行要求。与此同时，作为智慧出行调度平台，高德还提供供需预测的撮合，智能路线规划引擎，并用交通大脑全局调度。

　　据了解，目前顺风车领域的佼佼者是滴滴出行和嘀嗒出行，然而，这些平台都要抽取司机一定的佣金，比如，滴滴顺风车收取每单佣金10%，嘀嗒出行的顺风车则以收取信息服务费为主，每单费用在0.5元-2元。与这些平台不同的是，高德公益顺风车平台暂时没有任何商业化目的，不但零抽成，还为用户补贴短信通知、保险等第三方服务费。

　　刘振飞表示：我们做顺风车项目完全是做公益，不赚钱。

　　不过，即便以”公益”之名，也不能掩盖高德布局出行的野心。去年7月，高德上线易行平台，并接入滴滴、神州专车、首汽约车、曹操专车、ofo、摩拜单车和飞猪旅行等众多出行服务商。其对自己的定位，也早已不再局限于地图应用，而是“公共出行服务平台”。

　　相比于美团，高德涉足网约车市场，无论是从用户规模、用户习惯、市场竞争以及出行布局来看，都与滴滴形成了正面竞争。蔚来资本合伙人张君毅在接受21世纪经济报道记者采访时认为，无论是美团还是高德，都有很强的用户基础，因此突破不难。“滴滴看似最强，但这个市场还远远没有到饱和的地步，相反我觉得是用户的需求并没有得到满足。”

　　在他看来，网约车市场的发展仍然处于定位不清晰的状态。网约车业态是要解决高峰期或恶劣天气打不到车的痛点，不是去与出租车抢生意，而是在此基础上对服务分层，并寻求增量的市场。

　　诚然，美团打车的搅局，其影响力超过了滴滴之外的所有平台。资深IT行业观察人士王如晨对21世纪经济报道记者表示，美团打车是服务的延伸，在已有的用户基数上再来发展业务，因此获取用户的成本很低且快。但是，美团打车难以取代滴滴的地位，滴滴也难以在O2O领域战胜美团。“除非你改变的是游戏规则，否则再炒也没有什么意义。两家公司借此补充自身短板，比如在流水、流量、交易属性、链接、用户数据等层面会有作用，但此刻更多用心在于唤起资本市场关注，提升估值。“

　　资本故事？

　　尽管美团打车和高德能够从滴滴口中夺得多少份额，仍待后续观察。但是独角兽企业不约而同在向平台转型，而不再是做单点的某项业务，已经是明显的趋势。美团不再仅仅是O2O生活平台，高德也不再只是地图，滴滴更不是单一的打车APP。

　　对于美团来说，它的布局是衣食住行、吃喝玩乐全覆盖，包括了餐饮、旅行、到店、到家、综合等板块，打车只是垂直行业中的一环。正如王兴自己对美团的使命做出的定位，“让大家吃得更好，活得更好。”

　　此番，选择从最为棘手的打车领域着手，则是因为该行业的用户黏度并不高，无论是司机还是乘客，都没有建立对平台的依赖性，迁移成本很低。值得注意的是，美团和滴滴都传出了IPO的消息，无论是美团打车还是滴滴外卖，都将给其资本故事增加了更多的元素。毕竟，滴滴估值已经接近600亿美元，假如美团打车能拿下20%的份额，也能驱动其估值提升。

　　美团打车能做到什么程度？复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡对21世纪经济报道记者表示，不仅仅由补贴价格决定，还取决于对用户体验的尊重。“可以说滴滴在体量上成为了巨头，但是并没有形成很好的用户体验。而在互联网行业，只有用户体验才是真正的壁垒，作为连接司机与用户的平台，管理和运营能力也是最大的考验，一定要在商业和体验之间进行平衡。建立消费者的信心，不要过快追求盈利。”

　　面对市场冲击，滴滴不可能不重视。滴滴出行区域运营高级总监孙枢对媒体表示，从网约车诞生开始，每一次大战都从补贴开始，最终以安全体验效率决胜。“要感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。但最终能不能留下用户还是靠核心价值，要看产品是否有差异化。”

　　同时，安全审查也决定了司机的服务能力，最终反映在乘客体验上。3月28日，滴滴出行正式对外发布其安全保障服务品牌“关怀宝”，称今年将投入10亿元作为“关怀宝”安全保障专项资金，确保车主与乘客的安全保障服务体验。

　　“滴滴太需要一个强大的外部竞争。多一份竞争，多一个选择，永远是发展和进步最好的动力。美团来打破网约车市场的沉闷格局，是进一步激活市场良性发展的关键，对滴滴来说，未免不是好事。“资深互联网评论人士方兴东在接受21世纪经济报道记者采访时认为，各地政府部门应该鼓励必要的市场竞争，只要不是违法违规的运营。从政策层面上来说，不应该为了狭隘利益而设置各种不必要的障碍，从而造成行业的垄断格局。

　　（编辑：张星）

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