苹果推送iOS 11.3公交卡功能终于实现（附详细攻略）

新浪手机讯 3月30日凌晨消息，苹果公司刚刚正式推送iOS 11.3系统，更新后用户可在设置中查看电池的健康状况，同时也可以手动关闭处理器降频，保证使用时的流畅性；此次更新最大升级点是加入“快捷交通卡”功能，也就是iPhone和Apple Watch变为交通卡。

本次更新还包括ARKit 1.5、全新的四款Animoji、增加商务交流功能等，补全了此前一些生态上的功能。其中最有趣的更新是新的Animoji ，在本次iOS 11.3更新中，带来四个新的Animoji表情，龙、熊、骷髅和狮子，加上之前的12个，累计有16个不同角色。

“商务交流” 是为与企业直接沟通开发的软件，用户可在信息app中与企业业务代表进行交谈、安排预约或使用Apple Pay购物；健康App中的健康记录功能可将医院、诊所和现有的健康 app 进行整合，让用户可以随时随地轻松查看多家提供商提供的个人医疗数据。

此外意料之中的ARKit 1.5也如期到来。它能将增强现实体验更逼真地融入现实世界，同时提供开发新一代增强现实app所需的多款工具。最后Apple Music和HomeKit也都有功能性更新。

当然，本次更新最让国内用户兴奋的还是iPhone与Apple Watch终于支持交通卡功能。

两年前的2月18日，苹果公司Apple Pay移动支付服务登陆国内，连带着围绕NFC在内的或者说移动设备相关的各种支付业务在中国也迅速发展。到如今，出门带不带钱包在一线城市似乎是个可有可无的问题。只有一点除外——刷交通卡。

而就在本次iOS 11.3以及Watch OS 4.3的版本更新中，苹果正式上线“Apple Pay 快捷交通卡“功能（为了便于理解后文简称交通卡），用户期待多年的手持iPhone乘公交功能终于得以实现，同时还加入了对Apple Watch的支持，算是一个惊喜。

围绕“快捷交通卡“适用哪些设备？如何用？是否有优惠？我们在北京上海两地做了实测，并且为您汇总了十余个细节问题的详细解答攻略。

一个等了很久的新功能

1、哪些iPhone可以升级刷交通卡

答：一句话，iPhone 6及以上的手机均可。

这次快捷交通卡功能更新基于移动设备以及Apple Pay，理论上拥有NFC、能够支持Apple Pay、并且可以升级到iOS 11.3的iPhone均在此次功能范围内。

具体包括：iPhone SE，iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s， iPhone 6s Plus，iPhone 7，iPhone 7 Plus，iPhone 8， iPhone 8 Plus，iPhone X。

海外版的iPhone用户同样可以使用这一新功能，美版、港版、日版各种都可以（需要iPhone设置的区域是在中国）。

2、其他苹果设备能否使用

答：除了初代以外的Apple Watch都可独立使用、iPad全都不可用。

更新Watch OS 4.3后的Watch Series 1及其以后机型可以独立使用快捷交通卡，不用联网。详细的型号包括：Apple Watch Series 1、Series 2、Series 3和同代的运动款，爱马仕版，Edtion陶瓷板等。

相对遗憾的是，第一代Apple Watch并不支持快捷交通卡；而由于没有NFC，iPad全系列同样不能。

NFC是一个很明显的卡线要求

另外因为快捷交通卡是在手机的Apple Transit框架内，而iPhone 5并不能获得更新。所以对于iPhone 5用户来说，配个Apple Watch，手表也并不能使用交通卡功能。

3、哪些场合可用快捷交通卡？

答：北京的公交、地铁/上海的公交、地铁、磁悬浮、渡轮。

目前快捷交通卡首批在北京和上海两大城市可用，北京支持公交、地铁；上海支持公交、地铁、轮渡以及磁悬浮。

苹果的快捷交通卡仅限于公交场景，便利店支付、出租车付款暂时不能使用。

关于快捷交通卡之后是否会进驻更多城市，苹果官方并没有给出进一步说明。

目前城市与城市、国家与国家之间交通卡支付各自又相对独立，也不能妄下结论国内的开卡方案就能用在国际的公交开卡上。

4、如何开卡？

答：只能通过手机开卡，开卡费20元

快捷交通卡的功能集合在钱包应用内——添加卡片，支付开卡费用20元，并且充值（北京的充值最低费用1元，上海为10元），就可以直接开通。

在交通卡界面点击叹号标识，就可以进行充值。

快捷交通卡还可以将现有实体交通卡的余额转移到虚拟交通卡内，并且可享受实体卡打折优惠。例如北京交通卡在消费一定额度后会有优惠折扣。

不过虽然实体卡的余额可以转入虚拟卡，但是优惠的累积则根据虚拟卡开卡时间重新计算。

实体卡余额转入iPhone里

以及，苹果快捷交通卡暂时却不能支持将学生交通卡转入虚拟卡，因此也就无法享受相应的优惠。

5、换机能否退卡、退钱？

答：能，卡绑在苹果账号上，能换到新机；并且余额可以提现

苹果快捷交通卡与Apple ID绑定，用户在换机的时候虚拟交通卡和额均会随账号转移到新设备。

并且，通过北京公交一卡通以及上海公交的APP，您还可以退回开卡余额和卡内余额到相应账户，也就是提现。

6、能不能通过iPhone给实体卡充值？

答：不能，NFC只可以读，不能写。

此前我们已经证实过苹果的NFC仅可用于读取，但不能用于写入。也因此，就算苹果在系统内实现了虚拟交通卡，但无论是官方还是第三方应用，苹果仍旧不能给实体卡进行充值。

简而言之，苹果内置了一套虚拟交通卡方案、支持它在主要的闸机上识别与响应，以及实体卡向虚拟卡的余额转移。但是由于不是百分百的完整信息转移，所以类似：学生卡、出租付费、24小时便利店等场所均不可用，反向给实体卡充值也不能。

7、刷地铁卡是否要手机解锁

答：不需要触控ID或面容 ID认证。

快捷交通卡在使用中并不需要唤醒，把手机靠近公交与地铁闸机，手机会自动唤醒快捷交通卡并进行刷卡扣费。

整个过程也不需要任何的生物加密识别的审核（不需要触控ID或面容 ID认证）。同期，在手机接入网络的时候，还会记录在地铁刷卡地点与费用。

实际体验效果

在这顺带说一下隐私问题。在iPhone上，它会记录最近的50次刷卡充值记录，但你可以手动删除每次的记录。

同时这些数据苹果只会存储在你的手机内而不是苹果的云端账户。

会显示刷卡记录

8、没电后能用么？

答：不能

苹果快捷交通卡和Apple Pay实现原理类似，利用拟激活信号线圈；所以手机没开机和没电，交通卡功能并不能使用。

9、能不能在设备上开多张卡？

答：能，无论是iPhone还是Apple Watch都能开多张卡。

无论是iPhone还是Watch均支持绑定多张卡，譬如你可以在iPhone 8或更新机型上开最多12张北京的交通卡。并且可以在程序内切换哪张作为主卡；也可以同时来北京的卡和上海的卡，根据不同地点选择主卡，对经常出差北京上海的人来说这项功能可以更好的帮助人管理自己的交通卡。

10、Apple Watch不联网能用么？

答：能，出门没4G、没WiFi、没带手机都可以。

Apple Watch可以在不与手机连接并且断网的情况下独立使用快捷交通卡。

并且这种体验更好：比如你在手机看视频、回微信尤其是打电话的时候，过闸机时候的体验相对还是别扭的。而手表的话只需要手腕自然划过基本就可以操作。

我们模拟了冬天手表在袖子里的情况，隔着补闸机是可以识别通过的。

这样刷更顺手

11、怎么在手表上开卡？

答：在手机上开卡，然后转移到手表上；要想手机手表均能刷交通卡，需要开卡两张。不过意义不大，其实手机开一张，需要时候转到手表上就行。

开卡这一功能仅能在iPhone上完成，随后可以通过iPhone上的Watch应用将卡转移到手表上。在这种情况下手表将拥有一张交通卡，而手机因为把卡转移，上面并没有快捷交通卡。

所以要想实现手机和手表均能刷卡，需要开卡两张，意味着支付两张开卡费。

其次是支付，由于两张独立的卡，所以两张卡计费与充值都是分开的。在充值上，同样需要在钱包应用界面内直接独立充值就可，这一点与手机使用无异。

可以进行独立充值

12、设备丢失后如何防盗刷？

答：去iCloud.com办挂失。

但是由于没有生物识别验证，设备被盗后是交通卡存在盗刷机会的。不过由于没有其余支付环境，公交刷掉的钱不多。

苹果给出的说法是在iCloud.com网页、查找我的iPhone、或appleid.apple.com禁用交通卡，也可将Apple Pay禁用。

13、金属手机壳是否影响体验？

答：MFi官方认证的就没问题

我们能确定的是MFi认证的没问题，但毕竟影响NFC天线的都可能会影响刷卡，其他因为手机壳五花八门，只能你自己试验。

14、有没有关联应用？

答：在苹果地图应用可以看交通卡余额够不够

目前快捷交通卡已经实现了和苹果自带地图的联动，比如当你选择某个公交路径，它会核算出你选择路径需要的交通卡费用，当余额不足时会提醒你充值。并且拥有充值的快捷按钮。同时你还可以手动设置余额在少于多少时候开启提醒。

增加了交通卡金额的计算与快速充值

15、苹果有补贴么？

答：没有。

如果说两年Apple Pay仍旧是一个需要余额补贴和各种优惠来推进的“新模式与新习惯”，那如今的手机交通卡似乎已经发展成了“刚需”。因此我们并没有看到目前有什么补贴性活动（譬如免开卡费）。

或者更实际的说，对于那些每天都想着上班终于不用带交通卡的人来说，这个功能本身就是最大的升级动力。

以上是我们关于此次苹果快捷交通卡的实际体验。事实上作为当来到2018年看，移动对于各种方面的支付已经不需要教育，反而成了刚需。包括二维码购票、甚至是二维码进展也都在推进当中。相比较之下苹果目前给人展现的优势在于——快捷。相比较目前不少安卓机来讲它的相应速度都更顺畅，手表刷卡的体验甚至还要比手机刷卡更上一个台阶。（王迪）