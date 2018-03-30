特斯拉的生死时速：真的还有几个月破产？

特斯拉 产能是马斯克的大挑战 产能是马斯克的大挑战

上周五马斯克公开嘲讽陷入“用户资料外泄门”的扎克伯格的时候，他或许没有想到，自己的后院特斯拉未来一周的遭遇会和Facebook一样暗淡。特斯拉的最大难题不是车卖不出去，而是极其孱弱的产能。

马斯克后院起火

就在马斯克幸灾乐祸地问“Facebook是什么”并宣布退出Facebook平台后不久，一辆特斯拉Model X在硅谷核心地带山景城失控撞上了高速公路的中央护栏，随后又连续遭到两辆后车追尾。Model X的锂电池组在强烈撞击下爆燃起火，车头完全消失，38岁的华裔司机不幸身亡。车祸的肇事原因还有待查实，暂时无法得知车辆是否处在AutoPilot模式，美国国家运输安全委员会已经就此展开调查。

这起惨烈的车祸很快成为了媒体报道焦点，现场视频和图片也在Twitter上广泛传播。然而，五天时间过去了，每天都在刷Twitter的马斯克却对这起车祸没有任何表示。他忙着推广自己的新公司Boring Company，和自己的粉丝互动解答，转发Model 3获得某媒体“年度最佳车”的新闻，还抽空转发了一篇《Facebook涉嫌窃取用户短信通话记录》的负面文章下，评论“震惊”。

虽然马斯克在Twitter上依然谈笑风生，但实际上，这一周特斯拉的市场表现只能用风雨交加来形容。穆迪本周将特斯拉的债券评级下调到垃圾级，如果下周公布的Model 3产能未能提高，则评级还会继续下调。标准普尔对特斯拉已经提出了下调评级警告，其评级一直是负B，前景展望负面。

谷歌搜索特斯拉本周的新闻，几乎清一色都是负面。在连续遭到券商下调评级和负面报告之后，特斯拉的股价持续大幅走低，本周已经下跌了17%，本月下跌了23%，更较去年9月的高点缩水三分之一，市值直接蒸发了超过200亿美元。

特斯拉怎么了？如果说与时间赛跑的加速能力是特斯拉电动车最大的技术亮点，那么现在特斯拉面临的也是一场生死时速。这场较量面对的不是竞争对手，不是产品无法获得销量，而是自己的造车产能和现金消耗。这正是特斯拉的两大致命软肋。

产能孱弱老大难

售价3.5万美元起的Model 3是特斯拉第四款车型，也是第一款面向大众市场的车型。得益于马斯克和特斯拉的超高人气和技术优势，Model 3在正式交付和提供试驾之前，就已经获得了超过50万辆的订单，拿到了10亿美元的定金。但这款原本意在提升特斯拉格局的车型，却面临着无车可交的尴尬境地。

按照马斯克的原先规划，Model 3的产能应当在去年第三季度达到1500辆，去年年底达到每周5000辆。但预期很丰满，现实很骨感。实际上，去年第三季度Model 3只生产了222辆，第四季度生产了1542辆。特斯拉随后下调了产能预期，预计今年第一季度结束时达到每周2500辆，第二季度结束时达到每周5000辆。

但彭博社依照Model 3新车VIN识别码的预计，Model 3目前的每周产量仅有不到1000辆，还不到特斯拉下调后预期的一半。而且，虽然Model 3号称3.5万美元起售，先交付的都是5万美元的高配版。下周特斯拉将公布Model 3最新产能数据，如果再次下调产能预期，那么股价无疑会雪上加霜。

Model 3的产能瓶颈还直接拖累了Mode S和Model X这两款高端车型的交付能力。去年第四季度，这两款豪华车的总出货量只有2.8万辆，而这已经是同比增长28%之后的产能了。特斯拉的产能羸弱可见一斑。Bernstein分析师马克·沃伯顿（Mac Warburton）表示，马斯克过于看重机器人和自动化，在提升产能方面犯了错误。有诸多研究显示，自动化反而会直接影响产能。

在同一个季度，特斯拉生产了3万辆新车，营收32.8亿美元，巨亏7.7亿美元。而福特汽车生产160万辆，营收1457亿美元，利润24亿美元。看起来完全不是一个级别的两家汽车公司，市值却大体相当。投资者对特斯拉真是另眼相看，给出了完全不同的评估指标。

现金只够几个月

投资者相信马斯克和特斯拉可以改变汽车行业，可以成为匹敌福特和通用汽车的新巨头，才会给特斯拉这样的市值和股价。但如果他们怀疑这一前景，那么特斯拉的梦想溢价也会不复存在，这支梦想情怀股还会进一步下调到与财务数据相符的股价。

一方面，无法交付新车就无法带来营收；另一方面，连续巨额亏损导致现金流迅速缩水。整个2017财年，特斯拉就亏损了22.4亿美元。实际上，特斯拉从成立至今，从来没有哪个财年实现过盈利，就连盈利的财季也是屈指可数。美国证券交易委员会（SEC）在过去五年已经85次要求特斯拉提供更多财务信息。

特斯拉之所以出现亏损，主要是因为投入巨额资金用于扩大产能。到去年第四季度末，特斯拉现金余额还剩下34亿美元。特斯拉已经进行了多次融资，分别在去年8月和今年2月发债融资18亿美元和5.5亿美元。然而，持续融资之后的特斯拉依然面临着严峻的现金危机。

资金情况有多严峻？除了正常运营所需的5亿美元的最低支出，如果特斯拉还想继续提升产能，可能需要维持去年20亿美元的运营支出。此外，未来12个月，特斯拉需要偿还11.5亿美元的到期债券，其中今年11月到期2.3亿美元，明年3月还有9.2亿美元。此外，特斯拉年底之前还需要偿还24亿美元对供应商的应付账款，而应收账款却只有1500万美元。

这就是为什么分析师预计特斯拉的现金只够支撑几个月的原因，因为这是可悲的现实。如果不能迅速提高Model 3产能改善现金流，特斯拉唯一能做的就是再度进入市场融资，至少需要融资20亿美元，才能保证不会资金耗尽而破产。做空特斯拉的对冲基金经理约翰·汤普森（John Thompson）甚至预计这个资金缺口是80亿美元。

要生存还得融资

但现在融资并不是好时机，债市投资者已经失去了信心。去年8月特斯拉发行的2025年到期、18亿美元债券目前价格已经跌到了最低点，甚至接近90美分，收益率则飙升至6.58%。而做空特斯拉更是成为了股市大热潮。IHS Markit数据显示，特斯拉是美股吸引空头最多的股票，目前空头头寸已经接近了3000万股，价值超过了90亿美元。

美股最著名的大空头吉姆·查诺斯（Jim Chanos）直言不讳地表示，“这家公司宣布的各种消息都没有兑现。去年11月发布的电动卡车Semi和新跑车Roadster，马斯克说分别会在2019年和2020年上市，这更是不可能的事情，生产线在哪儿？马斯克作为一家上市公司CEO，说话完全不负责任。”

产能和资金问题不仅导致特斯拉债券评级遭下调，导致未来融资成本急剧增加，还直接挫伤了特斯拉的公信力。由于产能无法提升，交付遥遥无期，已经有数万人取消了Model 3的订单，后续的销售也会受到拖累。此外，评级连续下调以及持续不断的负面新闻，也会让供应商对特斯拉的偿付能力产生怀疑。未来他们可能会要求特斯拉先结清欠款，或者要求特斯拉支付现金交易。

更加不理智的是，在中美贸易战最剑拔弩张的时候，马斯克却在这个时候上Twitter，直接抨击中国政府对汽车进口关税和合资建厂的要求不合理，给中美贸易战火上浇油，也令特斯拉在中国市场的前景蒙上了一层阴影。特斯拉在中国的合资建厂计划已经规划了三年，但都因为马斯克不愿合资而长期搁浅。

马斯克曾经多次痛斥做空特斯拉的空头不断捏造谣言，是想整死特斯拉。但特斯拉真正的危机不是来自空头，而是自身的孱弱产能。如果马斯克不能解决特斯拉的产能危机，跑赢这场与现金消耗的战争，他或许没有心情再嘲讽扎克伯格了。