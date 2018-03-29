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金立东莞工厂开始遣散员工 4月底前解除劳动合同

金立东莞工厂开始遣散员工 4月底前解除劳动合同
2018年03月29日 12:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月29日午间消息，今日网络上有爆料称，金立已经下发文件遣散东莞工厂员工，4月底前将完成解除劳动合同。金立方面证实了此消息，并称将按照劳动合同法进行经济补偿。

　　文件称，除女职工在孕期、产期和哺乳期以及在工作期间负伤等特殊情况外，其他员工都要在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。对于不愿意接受协商解除劳动合同的员工，按公司停工放休政策执行。

　　去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张传闻。今年1月中旬，新浪科技发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。还有媒体报道称，已有不少中小供应链厂商在2018年1月上旬开始到金立总部“上门要债”，部分厂商称欠款期限已经达到半年以上。

　　今年1月底，刘立荣在接受证券时报采访时对此事进行了回应。对于赌博欠债传闻，刘立荣回应称“那些都只是市场传闻”。他表示金立出现资金链问题的主要原因是2016年和2017年营销费用和投资费用投入超限。

　　对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

　　另据《财经》杂志报道，金立一些部门员工已收到内部架构调整的通知，公司近期将重组，这源于金立拿到一笔融资，资金会投入到新公司的组建。不过具体的出资方是哪家公司目前仍旧未知。

　　新浪科技此前曾获悉，金立曾于今年1月底发布通知，安排部分金立工厂职工停工放休1个月，按照通知文件的安排，3月8日工厂将复工。不过此次文件意味着员工们最终迎来的不是复工，而是遣散。

　　金立方面向新浪科技表示，东莞工厂的人员调整已经和东莞劳动局沟通，与员工沟通一致，协商解除劳动合同，经济补偿标准将严格按照劳动合同法操作。（张俊）

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