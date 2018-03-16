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想在家喝杯果汁 自己弄买哪种设备比较好？

想在家喝杯果汁 自己弄买哪种设备比较好？
2018年03月16日 16:25 新浪科技
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　　最近老杨在家研究如何调制各种鸡尾酒，作为鸡尾酒的另一半灵魂，对于果汁的需求量非常大。

　　天天出去购买果汁成本太高了，而且一次用不了下次口感就不好了，还出现过这周比较忙回来发现果汁变质了的问题。

　　所以作为一项长期投资，自己购买个榨汁机的想法就得提上议程了。今天老杨就来科普下如何选择榨汁机。

　　分类

　　榨汁机大概可以分为4类：榨汁机/沙冰机/破壁机、榨橙汁机、离心榨汁机、原汁机/慢榨机。

　　榨汁机：其实与其说这货是做果汁的，不如说它是用来打果泥的。底部是马达，杯底部是刀头，可拆卸，所有东西放进去都是打成糊，除了榨汁还能绞肉、打冰沙。

　　榨橙汁机：分手动和电动，这类榨汁机是专门处理柑橘类水果的。就是通过夹子的直接挤压，从而让果肉出汁。

　　离心榨汁机：一般分为三个部分，离心室，电机室，渣桶。刀头超高速旋转，从而把果汁甩出去流到果汁杯，而果渣则甩进收渣桶。

　　原汁机：非常低速的螺旋挤压，将果汁从水果里挤出来。

　　按果汁品质来排

　　就品质而言，我们还可以从出汁的效果、出汁的速度、可应用水果的种类来区分。

　　从出汁的效果来看：离心榨汁机>原汁机>榨橙汁机>搅拌机。

　　离心榨汁机的出汁效果是最好的，由于果渣和果汁密度不一样，分离最彻底。原汁机虽然也能做到果汁、果渣分离，但对于果肉较硬的水果，比较容易出碎块，口感稍差。榨橙汁机在使用时候，会有不少果粒随果汁一起排出。而搅拌机完全做不到果汁果渣分离，搅出来的果汁静置一段时间就会出现明显的分层效果。

　　从可使用的水果来看：搅拌机>离心榨汁机≈原汁机>榨橙汁机。

　　基本所有水果都可以扔进搅拌机，反正快速搅拌最后都成了渣渣。绝大多数蔬果离心榨汁机和原汁机也都可以应付，但果肉较软的渣渣会比较湿，也就是浪费的果汁比较多。而原汁机对于较硬的果肉，容易出块，口感差。至于榨橙汁机，则只能应用在柑橘类水果上。

　　对于水果的预处理，搅拌机去皮去籽就行。榨橙汁机一刀切两半即可。离心榨汁机和原汁机需要去皮、最好切成条。

　　从出汁的速度来看：离心榨汁机>榨橙汁机>搅拌机>原汁机。这个就没什么好解释的了。

　　按照清洗难易

　　离心榨汁机>榨橙汁机>搅拌机>原汁机。

　　离心榨汁机将清水直接倒入水果放入口开机旋转即可，搅拌室也可以直接拆下来清洗。榨橙汁机上部分可单独拿下清洗。搅拌机上杯可拿下，但底部刀头不容易清理。原汁机的话需要整个拆开逐个清理。

　　按价格

　　搅拌机>榨橙汁机>离心榨汁机=原汁机。

　　补充

　　如果你偏爱西瓜汁，那一定要选原汁机。因为搅拌机打出来的一分层超级难喝、离心榨汁机浪费的太多。

　　对于出汁少的水果，一定别用搅拌机凑合，否则你就等着吃婴儿食品吧。

　　如果是苹果这类在空气中氧化速度极快的，选真空榨汁机，因为抽真空的过程可以让打出来的果汁后感更好，且易于保存。

　　最后榨汁机不用买太贵的，这玩意没啥技术含量，国产大品牌有保修的、价格在500左右就行，和进口的2000多的没多大区别。

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