为什么衰老会导致面部变化?脸变胖可能是主因

多位科学家探讨分析：随着年龄的增长，为什么人类面容会变化？

新浪科技讯 北京时间3月30日消息，据国外媒体报道，人类出生经过20年的健康成长，之后将进入40-80年的缓慢生理和心智衰退期，这就是我们大多数人的生活。尽管每个人的人生历程不同，会出现江湖骗子和科技富翁等，但是时间是公平公正的，而且特别适合于我们的面孔，随着年龄的增大，人们的面部会变形，出现皮肤皱纹和面部赘肉，逐渐地将改变我们面部的真实外型。

在不同程度上，我们的面容终将随着时间而变化，我们无法改变这个过程，但是我们可以试图理解。目前，多位衰老问题专家和整形医师深入探讨分析了为什么人类面孔会随着年龄增长而改变。事实证明，一些人认为“面部增重（facial weight gain）”可能是导致面部变化的一种原因。

德里克·施泰因巴赫尔（Derek M.Steinbacher）

耶鲁大学颅面、口腔和颌面整形外科副教授

面部衰老、骨骼、皮肤和软组织改变，在一定程度上是由人类基因决定的。“皮肤磨损”和环境暴露也是导致面部衰老的原因之一，对于年轻人群，构成面部组织的细胞非常活跃，有清晰明确的间隔和完整附属组织保持皮肤和面部结构位于适当位置。平滑较紧的皮肤、明显的颊骨、面部轮廓清晰，这是对年轻人面容的描述，相比之下，老年人面部圆胖丰满，略带消极情绪。随着年龄的增长，年轻人的“面容界限”开始延伸模糊，并逐渐失去完整性，这将使脂肪垫出现位移，或者部分面部轮廓（例如下巴）融入之前不存在的脂肪区，同时，出现皮肤和面部软组织松弛。这有点儿像蜡烛熔化，面部肌肉“下垂”或者向下移动。

在对衰老面孔恢复青春活力和矫正外形时，我们意识到年轻面孔实际上是一张支撑性很好的面孔，适当的丰满度和凹凸感，没有老年人出现的下垂或者组织松弛。相比之下，老年人面部会出现脂肪萎缩，并形成中空区域（例如眼睛周围）。

衰老对面部构成的最常见影响是什么？

衰老最开始反映在前额和眉部，由于长时间的肌肉动作和皮肤相连，将形成明显的水平抓痕和皱纹，以及眉毛之间垂直皱纹（像“#11”），出现衰老容貌。眉毛也开始下垂，靠近眼睑，眼睑周围的皮肤也开始松弛，并逐渐阻挡视线。下眼睑皮肤看上去像皱褶的纸张，并形成黑眼圈，在眼睑和面颊之间（眼睑-面颊连接处）形成一道很深的皱纹。

面部脂肪部分通常是由韧带维持固定的，伴随人们进入中老年，面部脂肪将向下移动，并进入较低位置。例如：脸颊脂肪开始下垂，在鼻子下方和嘴唇上方位置堆积（形成较深的“鼻唇”皱褶），并使颊骨轮廓模糊。下巴下方的皮肤和脂肪逐渐松弛下垂，脖颈一个细肌肉（颈阔肌）舒展开，形成“带状结构”，同时皮肤松弛，外观上颇似“火鸡”。

除了面部韧带松弛之外，皮肤也失去了弹性，并变得下垂，骨骼也发生了变化。面部骨骼是一种生物系统，经历周期性重塑。骨质疏松的变化，以及骨质吸收，是人体衰老的一种表现。牙齿脱落也是一个问题，不仅导致嘴唇和面部组织难以保持面部肌肉，还会加重牙槽的骨质吸收。上颌骨将在“向上和向后”方向进行收缩，而下颌骨是“向下和向前”方向收缩，最终形成“没有牙齿”的衰老外貌（正如你看到戴假牙老奶奶的情形）。他们的下巴或者下颌骨看上去更加突出，并向鼻子方向翘起，同时，上颌骨内陷，嘴唇向内收缩。

面部衰老是一个正常的生理过程，在性别、生活地域、疾病和保养方面存在着差异。人类面孔的多样性，以及人类学差异性，都是正常和自然的。然而，现在有一些改变面部衰老的技术方法（生物化学、外科手术、遗传学），这将改变人类衰老面容，并改变我们的体验。

“你看看年轻人的脸，不管他们的体重情况，他们的面部看上去都非常饱满，轮廓清晰！”

迈克尔·阿尔佩罗维奇（Michael Alperovich）

美国耶鲁大学外科手术副教授

本质上讲，有许多脂肪间隔分布在面部，在颊骨、眉间纹和嘴部周围。这些脂肪间隔是由韧带维持，位于面部骨骼至皮肤之间。伴随着人类年龄增大，进入中老年时期，脂肪间隔开始松弛。如果按照年龄顺序进行评估，从20-30岁到50-60岁，你会发现他们的面部脂肪随着年龄出现松弛下垂，因此，人们随着年龄的增长，面部会显得更长。

随着年龄增大，人们面部发生的另一个变化是：虽然面部皮肤和脂肪松弛下垂，但是韧带仍保留在面部骨骼表面，在嘴角会出现一些皱纹，或者在鼻子和嘴之间会有褶皱，伴随着皮肤逐渐松弛，会出现更多交错的皱纹结构。但是骨骼的这些部分是固定的，随着年龄的增大，其变化将更加明显。它们看起来非常像粗糙的皱纹，因为事实上它们仍附着在骨骼表面。

亚历克斯·哈森（Alexes Hazen）

纽约大学医学院整形外科副教授

我们容貌发生改变主要是面部的软组织和脂肪成分发生变化所致。

如果你看一下年轻人的面部，不考虑他们体重情况，他们的面部饱满，并且轮廓清晰！伴随着我们逐渐衰老，面部脂肪将松弛下垂，这是面部结构衰老和重力作用所致。身体结构保持稳定，但是器官和软组织将随着年龄增大而发生变化。我们经常看到老年人的鼻子变得更长，更大，这是由于鼻子结构下垂所致；耳垂也变得更长，更下垂，同样的现象也出现在下颌轮廓和下巴。我们看到面孔中部高颧骨变得更低，并且轮廓更模糊了，老人的嘴唇会变得更薄一些，所以这些因素都将改变着人们面部外观。

安吉拉·郑（Angela Cheng）

美国埃默里大学格雷迪纪念医院整形外科副教授

面部衰老是多重过程结合在一起导致的，首先，衰老是从皮肤开始，皮肤本身容易萎缩，随着年龄增长，人体纤维母细胞、肥大细胞、血管和弹性纤维将减少。皮肤将变得更褶皱和松垂，面部细纹也开始加深，尤其是面部表情区域——前额、眉毛、眼角和嘴巴附近。

随着时间的推移，我们的皮肤会遭到损伤（主要是来自阳光照射和吸烟等不健康生活方式的选择），这将导致皮肤出现皱纹、暗斑，甚至肿瘤。太阳光线照射会损伤弹性纤维，导致它们出现不规则积聚，胶原纤维数量减少，其余纤维组织紊乱。一种叫做“绿区”的较薄真皮层形成于较深皮肤层和顶部皮肤层之间。

松弛皮肤经常出现在眉毛下方、下巴下方、面颊和眼睑，当这些组织变弱时，就会被拉伸。由于长期暴露在重力环境下，面部脂肪也会萎缩和下垂。这种现象在寺庙僧侣中很常见，一些老年僧人眼窝深陷，颧骨脂肪垫下垂，面颊凹陷，鼻唇褶较深。

罗斯·安德尔（Ross Andel）

美国南佛罗里达大学衰老研究学院教授。

人体衰老主要体现在上皮显而易见的变化，上皮是皮肤主要的层结构，它使皮肤弹性减弱。这一过程被称为“交叉连接”，它涉及到胶原蛋白和弹性蛋白分子之间较结实或者较低弹性的结合。皮肤变薄进一步延伸，导致面部肌肉不断收缩，尤其是注意力集中或者情绪激发的时候，皱纹会随着时间的推移而变得更深。

当谈论到面部形状时，主要是由骨骼和结缔组织构成，尤其是骨骼，是很有活力的，随着时间的推移，面部骨骼也会不断地重塑，导致整体质量减少，这将在面部形状方面产生差异。眼窝扩大，下颌骨长度和高度都减小。鼻子的结缔组织和角度的一些变化，将使鼻子变得更大。（叶倾城）