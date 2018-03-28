B站登陆纳斯达克开盘价9.8美元 惨遭破发

新浪科技讯 3月28日晚间消息，弹幕网站哔哩哔哩（bilibili，简称“B站”）正式登陆纳斯达克，股票代码“BILI”，开盘价9.8美元，较11.50美元的发行价下跌超过14.78%，开盘即遭到破发，按开盘价计算，B站市值为27.29亿美元。

3月3日，哔哩哔哩向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的IPO招股书，计划将于纳斯达克上市，承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。

招股书显示，哔哩哔哩计划在此次IPO中发行42,000,000股ADS股份，以11.50美元/存托证券的定价计算，整体募资规模4.83亿美元，市值达到32.03亿美元。

若加上承销商可能执行的630万股超额配售部分，B站最大募资额将达到5.55亿美元。

上市现场

截至2017年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，是2016年第一季度的2.5倍；用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人，在招股书中被称为中国的“Generation Z”（Z世代）。

哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元人民币，基于非美国通用会计准则（Non-GAAP）的年净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长，2017年同比上年增长372%，2016年同比上年增长299%。

游戏是哔哩哔哩目前收入占比最大的业务，在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币（占总成本48.3%），带宽服务器成本4.69亿元人民币（占总成本24.4%）以及内容和版权成本2.62亿元人民币（占总成本13.6%）。

在公司股权结构上，董事长兼CEO陈睿持股21.5%，为第一大股东；创始人兼总裁徐逸持股13.1%；副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中，华人文化 （CMC）持股12.8%，位列第一；正心谷创新资本（9.0%）、IDG-Accel（7.6%）、君联资本（5.9%）、腾讯公司（5.2%）分列二至五位。(泽宇)