新浪科技> 科学探索> 生命医学 > 正文

吃也可以影响你的内心想法？肠道细菌可影响大脑意识

吃也可以影响你的内心想法？肠道细菌可影响大脑意识
2018年03月29日 08:15 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
肠道除了与神经递质（neurotransmitters）进行通讯之外，还与人体免疫系统和大脑进行通讯交流，神经递质的一个功能是它们可以发送关键信息至大脑，从而对身体产生各种影响。　　肠道除了与神经递质（neurotransmitters）进行通讯之外，还与人体免疫系统和大脑进行通讯交流，神经递质的一个功能是它们可以发送关键信息至大脑，从而对身体产生各种影响。

　　新浪科技讯 北京时间3月29日消息，据国外媒体报道，你的肠道系统有知觉吗？如果有，这种知觉使你突然感到焦虑，还是感到什么不对劲吗？这并不是一种简单的语言表述，因为该现象有确凿的科学证据。人体肠道微生物和大脑通过“迷走神经（vagus nerve）”进行交流通讯，有时肠道微生物会导致人体产生愉悦情绪，反之亦然。因此，科学家认为，通过观察人体肠道向大脑发送什么信息，可研究人们出现的抑郁、焦虑等问题。

　　科学证据表明，慢性疾病与炎症之间存在很强的关联性。炎症是根植在肠道系统中最常见的生理反应，人体大约70%的免疫系统都存在于肠道中。我们的食物选择会导致氧化应激反应，为炎症疾病做好准备，例如：抑郁、焦虑、脑雾（brain fog）、肥胖等。因此，肠道健康直接影响到大脑的健康。

　　肠道除了与神经递质（neurotransmitters）进行通讯之外，还与人体免疫系统和大脑进行通讯交流，神经递质的一个功能是它们可以发送关键信息至大脑，从而对身体产生各种影响。

　　血清素和多巴胺是人们众所周知的神经递质，它们通常与良好情绪有关。事实上，虽然许多人认为，血清素主要是大脑中产生的，但是人们发现高达90%的血清素实际上是在肠道中产生的。肠道检测公司Viome首席医师海伦?梅塞尔（Helen Messer）博士称，肠道中的细菌制造或者消耗人体内大多数神经递质。

　　从本质上讲，如果你的肠道产生大量改善情绪的化学物质，例如：血清素，那么肠道系统就会向大脑发出信号，产生各种各样的益处，例如：较好的睡眠和饱腹感。实际情况显然更加复杂，这里只是简单地信息罗列，那么，你是如何影响自己的肠道系统，促进产生良好的神经递质和其它成分使你的情绪变得更好呢？这与你肠道消化的食物密切相关。

　　梅塞尔博士指出，我们所吃的食物影响人体微生物种群构成，将反作用于人体肠道所产生的物质。尤其是那些脂肪含量较高的食物，将促使喜欢脂肪食物的有害细菌大量滋生。那些快餐食物深受产生炎症性化合物的微生物喜爱，这些炎症性化合物将促进慢性疾病的形成。

　　肠道检测公司Viome执行总裁纳温?贾恩（Naveen Jain）称，事实上，人体肠道的感觉是独一无二的，它比人类指纹更加独特。重要的是要明白没有任何食物被普遍认为是非炎症性，相同的食物可以治疗某人，也可能会使另一个人产生炎症反应，这取决于肠道微生物成分。肠道系统能够消化相同的食物，产生人体所需的营养物质，也可能产生导致炎症的有害毒素。如果你一辈子总是吃菠菜，这或许并不是一种健康饮食习惯。

　　一种健康饮食习惯会使你肠道系统不产生炎症性物质，而是制造健康的物质，例如：丁酸盐和神经递质，对大脑和思维意识产生积极作用。肠道系统除了产生神经递质，一些肠道细菌还能制造维生素和营养物质，促使大脑正常运行。梅塞尔博士表示，大脑中神经递质的产量取决于特殊维生素，叶酸就是一个例子，大脑的正常运行需要叶酸，并且人体肠道细菌可以制造叶酸。如果没有正确的食物来源，也就不会产生我们所依赖的重要物质。

　　梅塞尔解释称，如果你的大脑未获得所需的营养物质，那么神经信号就会减速，并且大脑不同部分开始难以有效地沟通协调。当前的好消息是微生物种群发生了变化，如果人们能充分改善自己的饮食习惯，基于个性化建议，人体肠道系统可在短短几周时间内重新恢复平衡。

　　为了分析人体所需的独特微生物种群，最好的方法是对肠道系统进行测试。梅塞尔博士研制了一种RNA测序法，能够准确识别对人体肠道具有积极作用的微生物。该方法不仅能证实微生物的种类，还能分析它们产生的作用，以及它们可以制造出什么物质。之前Viome公司曾报道称，公司基于人体肠道所需物质，提供个性化食物推荐，这样不仅有利于肠道，还有益于大脑健康。（叶倾城）

叶酸肠道大脑
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有