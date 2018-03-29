吃也可以影响你的内心想法？肠道细菌可影响大脑意识

肠道除了与神经递质（neurotransmitters）进行通讯之外，还与人体免疫系统和大脑进行通讯交流，神经递质的一个功能是它们可以发送关键信息至大脑，从而对身体产生各种影响。

新浪科技讯 北京时间3月29日消息，据国外媒体报道，你的肠道系统有知觉吗？如果有，这种知觉使你突然感到焦虑，还是感到什么不对劲吗？这并不是一种简单的语言表述，因为该现象有确凿的科学证据。人体肠道微生物和大脑通过“迷走神经（vagus nerve）”进行交流通讯，有时肠道微生物会导致人体产生愉悦情绪，反之亦然。因此，科学家认为，通过观察人体肠道向大脑发送什么信息，可研究人们出现的抑郁、焦虑等问题。

科学证据表明，慢性疾病与炎症之间存在很强的关联性。炎症是根植在肠道系统中最常见的生理反应，人体大约70%的免疫系统都存在于肠道中。我们的食物选择会导致氧化应激反应，为炎症疾病做好准备，例如：抑郁、焦虑、脑雾（brain fog）、肥胖等。因此，肠道健康直接影响到大脑的健康。

肠道除了与神经递质（neurotransmitters）进行通讯之外，还与人体免疫系统和大脑进行通讯交流，神经递质的一个功能是它们可以发送关键信息至大脑，从而对身体产生各种影响。

血清素和多巴胺是人们众所周知的神经递质，它们通常与良好情绪有关。事实上，虽然许多人认为，血清素主要是大脑中产生的，但是人们发现高达90%的血清素实际上是在肠道中产生的。肠道检测公司Viome首席医师海伦?梅塞尔（Helen Messer）博士称，肠道中的细菌制造或者消耗人体内大多数神经递质。

从本质上讲，如果你的肠道产生大量改善情绪的化学物质，例如：血清素，那么肠道系统就会向大脑发出信号，产生各种各样的益处，例如：较好的睡眠和饱腹感。实际情况显然更加复杂，这里只是简单地信息罗列，那么，你是如何影响自己的肠道系统，促进产生良好的神经递质和其它成分使你的情绪变得更好呢？这与你肠道消化的食物密切相关。

梅塞尔博士指出，我们所吃的食物影响人体微生物种群构成，将反作用于人体肠道所产生的物质。尤其是那些脂肪含量较高的食物，将促使喜欢脂肪食物的有害细菌大量滋生。那些快餐食物深受产生炎症性化合物的微生物喜爱，这些炎症性化合物将促进慢性疾病的形成。

肠道检测公司Viome执行总裁纳温?贾恩（Naveen Jain）称，事实上，人体肠道的感觉是独一无二的，它比人类指纹更加独特。重要的是要明白没有任何食物被普遍认为是非炎症性，相同的食物可以治疗某人，也可能会使另一个人产生炎症反应，这取决于肠道微生物成分。肠道系统能够消化相同的食物，产生人体所需的营养物质，也可能产生导致炎症的有害毒素。如果你一辈子总是吃菠菜，这或许并不是一种健康饮食习惯。

一种健康饮食习惯会使你肠道系统不产生炎症性物质，而是制造健康的物质，例如：丁酸盐和神经递质，对大脑和思维意识产生积极作用。肠道系统除了产生神经递质，一些肠道细菌还能制造维生素和营养物质，促使大脑正常运行。梅塞尔博士表示，大脑中神经递质的产量取决于特殊维生素，叶酸就是一个例子，大脑的正常运行需要叶酸，并且人体肠道细菌可以制造叶酸。如果没有正确的食物来源，也就不会产生我们所依赖的重要物质。

梅塞尔解释称，如果你的大脑未获得所需的营养物质，那么神经信号就会减速，并且大脑不同部分开始难以有效地沟通协调。当前的好消息是微生物种群发生了变化，如果人们能充分改善自己的饮食习惯，基于个性化建议，人体肠道系统可在短短几周时间内重新恢复平衡。

为了分析人体所需的独特微生物种群，最好的方法是对肠道系统进行测试。梅塞尔博士研制了一种RNA测序法，能够准确识别对人体肠道具有积极作用的微生物。该方法不仅能证实微生物的种类，还能分析它们产生的作用，以及它们可以制造出什么物质。之前Viome公司曾报道称，公司基于人体肠道所需物质，提供个性化食物推荐，这样不仅有利于肠道，还有益于大脑健康。（叶倾城）