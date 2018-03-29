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地球降温"疯狂计划":在大气层大量撒盐 阻止气候变化

地球降温"疯狂计划":在大气层大量撒盐 阻止气候变化
2018年03月29日 08:22 新浪科技
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科学家称，由于盐具有较高反射性，它将反射太阳光线至外太空，从而有助于地球降温科学家称，由于盐具有较高反射性，它将反射太阳光线至外太空，从而有助于地球降温

　　新浪科技讯 北京时间3月29日消息，据国外媒体报道，目前，一支研究小组指出，在大气层中喷洒大量盐，能够阻止全球气候变化，这或许是一个疯狂的气候治理计划。

　　3月21日，研究人员在美国德克萨斯州召开的月球和行星科学会议上表示，由于盐具有较高反射性，它将反射太阳光线至外太空，从而有助于地球降温。

　　但是其他气候科学家对此并不确定，他们认为，该观点属于地球工程范畴，地球工程是一种筹划周密改变环境的大规模尝试，其旨在改变环境，消除气候变化产生的负面影响。

　　美国宾夕法尼亚州立大学气象学特聘教授麦可·曼恩（Michael Mann）说：“这是一个非常有趣的观点，但大多数地球工程计划虽然表面上潜在吸引力，但当你详细地研究分析，就会发现可能意想不到的后果。”

　　疯狂的“盐计划”更像是可用来抵消气候变化的一种最后努力，如果人类未能显著减少温室气体排放，例如：导致地球气温升高原因之一的二氧化碳。这个计划是在对流层顶端撒盐，基于对流层气候状况和云层特征，大多数商用飞机在对流层顶端飞行。

　　“盐计划”是由行星科学研究所资深科学家罗伯特·尼尔逊（Robert Nelson）提出的，据悉，行星科学研究所是一家非盈利性机构，该研究所的科学家负责研究包括太阳系在内的行星系统。

　　他们的“盐计划”并不是首个地球工程方案，据《科学》杂志报道，其他科学家现已考虑将一种被称为气溶胶的微粒释放在大气层（对流层之上的区域），作为一种为地球降温的方法。

　　事实上，这些微粒——无论是气溶胶还是食用盐——都能像天然气溶胶一样，在火山喷发之后对地球降温。例如：公元939-940年，冰岛埃尔吉加火山猛烈爆发，导致北半球进入1500年以来最冷的一次夏季。

　　然而，科学家认为人们使用的多数气溶胶（例如：钻石沙或者氧化铝），对臭氧层（保护地球表面免遭太阳紫外线辐射）和人类健康构成威胁。但在2015年，尼尔逊在研究太阳系天体（例如矮行星谷神星）表面蒸发盐状况时，他意识到食盐可能成为未来人类有效控制气候变化的一种措施。食盐比氧化铝反射性更强，并且对人体无害。此外，如果它被磨成小颗粒释放在对流层顶端，盐就不会阻止地球释放的红外热量，从而达到对地球降温的效果。

　　尼尔逊在接受媒体记者采访时称，目前“盐计划”仍处于初期阶段，部分环节仍需进一步完善。

　　美国纽约一家独立研究公司Rhodium Group气候科学家凯利·麦克库斯克（Kelly McCusker）说：“想要证实其适用性还需做多少研究工作，这一点是很难确定的。”

　　曼恩说：“首先，盐（NaCl）包含氯，这是导致臭氧消耗的氯氟烃成分之一，因此盐可使臭氧消耗加剧。”虽然臭氧消耗并未导致气候变化，但是对人类健康构成严重威胁，因为臭氧减少会使大量紫外线辐射进入地球。

　　美国国家大气研究中心项目科学家西蒙妮·提蒙斯（Simone Tilmes）强调称，盐经常包含碘，这是一种活性元素，它不仅会影响对流层臭氧化学反应，还会影响平流层的化学反应。

　　麦克库斯克指出，目前为止盐的反射率已在实验室中进行了测量，但是我们并不知道盐的属性如何影响其扩散（通过喷嘴或者其它设备）。同时，我们还不清楚大气层散播多少盐能够达到地表降温的效果，或者盐如何与水汽、云和大气发生交互作用，此外还有一些未知因素。

　　麦克库斯克和曼恩认为，遏制人类活动造成气候变化的最佳方式是减少全球温室气体排放。曼恩说：“应对气候变化的唯一安全方法就是解决根本原因——人类继续依赖化石燃料。”

　　尼尔逊在接受《科学》杂志记者采访时称，他计划进一步研究盐的特性，从而了解该计划的可行性。更重要的是，他希望在实施“盐计划”之前将与公众交流。但是尼尔逊承认，盐不能解决地球长期的气候变化影响，这仅是一种缓解措施，并非是一种解决方案，有点类似在医疗环境中使用吗啡。（叶倾城）

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