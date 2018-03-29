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微软宣布重大重组计划：成立两大新部门

微软宣布重大重组计划：成立两大新部门
2018年03月29日 23:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月29日晚间消息，微软周四宣布了一项重大重组计划，组建两个新部门，即“体验与设备”部门和“云计算与人工智能平台”部门。

　　当前掌管产品事业部的执行副总裁拉杰什·贾哈(Rajesh Jha)将领导新成立的“体验与设备”部门，而掌管云和企业事业部的执行副总裁斯科特·格思里(Scott Guthrie)将领导新成立的“云计算与人工智能平台”部门。

　　与此同时，掌管Windows和设备事业部(WDG)的执行副总裁特里·梅尔森(Terry Myerson)将离职。此外，微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)还宣布了下列人事变动：

　　设备：帕洛斯·巴纳伊(Panos Panay)将出任首席产品官。

　　Windows：乔伊·贝尔菲尔(Joe Belfiore)将继续负责Windows体验，推动Windows创新。

　　新体验与技术：库多·兹诺达(Kudo Tsunoda)将继续领导该团队，负责利用高价值的体验与用户互动。

　　企业移动性与管理：布拉德·安德森(Brad Anderson)将继续负责Windows企业部署和管理业务。

　　执行副总裁格思里的职责得到拓展，将领导新成立的“云计算与人工智能平台”部门。组建该部门的目的在于推动平台的一致性和价值，为实现该目标，微软将进行下列人事调整：

　　Azure：詹森·桑德尔(Jason Zander)将晋升为执行副总裁，领导Azure团队。Windows平台团队由哈维·巴赫拉(Harv Bhela)领导，而亨利·桑德斯(Henry Sanders)和迈克尔·福廷(Michael Fortin)将加盟桑德尔团队。

　　商业AI：之前由古尔迪普·辛格·帕尔(Gurdeep Singh Pall)领导的客户服务、营销和销售洞察团队(CSMSI)将加入詹姆斯·菲利普斯(James Phillips)领导的商业应用事业部。

　　通用商店和商业平台：埃里克·洛克卡德(Eric Lockard)及其团队也将加入到桑德尔领导的云计算和人工智能平台团队。

　　人工智能感知与混合现实(MR)：亚力克斯·凯普曼(Alex Kipman)将领导这支新团队。

　　人工智能认知服务与平台：埃里克·博艾德(Eric Boyd)将领导这支新团队，致力于推动AI平台、 AI Fundamentals、Azure ML、AI工具和认知服务的发展。

　　此外，哈利·叔姆(Harry Shum)将继续领导微软的第三个工程团队“人工智能与研发”团队。

　　对此，微软CEO纳德拉在一份声明中称：“今天，我宣布成立两个新的工程团队，旨在加速我们的创新，以更好地服务于客户和合作伙伴的长期需求。”(李明)

微软重组部门
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