爱奇艺上市龚宇李彦宏敲钟：百度大厦为爱奇艺亮灯

相关专题：爱奇艺登陆纳斯达克：开盘涨1.1%

新浪科技 谭宵寒

“过去8年没有一次不一致，李彦宏相信我的判断力和带团队的执行力，都是按照规则、按照契约精神，我不记得有严重的冲突，更多的是商务上的理性分析和决策。”在敲钟前媒体连线时，爱奇艺创始人兼CEO龚宇说道。

北京时间3月29日晚，爱奇艺正式在美国纳斯达克，IPO定价为每股18美元，从优酷、土豆到酷6网，爱奇艺又将会给资本市场讲出怎样的故事？

爱奇艺增长的动力

根据招股书，爱奇艺2017年的总营收约173.784亿元，其中会员收入约65.360亿元，网络广告收入为81.589亿元。广告和会员，也正是爱奇艺过去发展以及未来5年的两大驱动力——前者是高速成长且体量非常庞大的市场，后者是爱奇艺从2011年开始探索做的事情。“付费会员市场未来五年的年复合增长率会大于35%，甚至大于40%，这对我们而言是非常大的诱惑，让我们在这方面愿意投入更多。”

但面临着巨额亏损的爱奇艺也需要为其商业模式找到更多的解决方案。龚宇介绍说，广告、会员这两大驱动力已经为第三个驱动力信息流广告奠定了基础，为未来5到8年的发展起到更大的促进作用。

“我们在寻找第四个或第五个业务，也许是我们正在做的初创业务，比如阅读、直播、游戏等，也许是我们现在还没有在做，但在未来两年内能够爆发性增长的业务，爱奇艺绝对不是要做短期，我们要做百年老店。”

何时盈利

在目前较为合理的营收结构之下，爱奇艺却还面临着长期巨额亏损、何时才能实现盈利的问题。

根据爱奇艺此前提交的招股书，2017年，爱奇艺总收入为173.78亿元，其中会员服务收入为65.36亿元，在线广告收入为81.59亿元，但同时也面临着巨额亏损及规模的扩大。2015年、2016年、2017年爱奇艺净亏分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿。但净亏损率出现了下降，净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。

龚宇分析说，回顾中国最近十几年的零售行业，线上零售业发展非常迅速，远超经济发达的地区和国家，一个重要的原因是，线下零售业不够成熟，有很多空间可以发展，给了线上零售业以机会。娱乐行业也是如此，中国的线下娱乐行业处于前期阶段，不但高速发展，而且留下了大量空间。在互联网技术的驱动下，娱乐行业的发展空间被扩大，网络视频行业作为线上娱乐最主要的一部分，可以非常容易地抓住这个机会。

“这个机会不但大而且多，但也需要更多的前期投入，虽然行业走了一些弯路，有些企业走不到最终点，但行业发展非常积极，事实证明，我们走到了中程，我们不是追求短期方面的利益。”

龚宇说，今年自己刚好50岁，年过半百，按照退休的年龄还有10年，希望这10年能打造出一个蓝图，建立一个线上娱乐王国——和迪士尼有很多相似之处，但在中国的环境下，也有更多前人没有做过的事情。

摆脱依赖百度

“百度作为爱奇艺的控股股东，一直给予了资金、资源上的支持，在股权、融资方面等起到了决定性作用，而这种核心管理团队的模式，比作为公司的一个事业部的结构，有更敏捷的执行力，这也是爱奇艺走到今年非常重要的特质。”龚宇说。

在爱奇艺发展的最初阶段，百度一度为爱奇艺贡献了超过85%的流量，但到现在百度只是贡献者之一，爱奇艺已经渐渐形成自己独立的生态。与百度的联系变成更多的战略合作。第一，是技术层面，借助百度核心的研发中心，帮助爱奇艺做AI基础算法和应用层算法，数据的方面，帮助我们共同进步；第二，是云计算的角度，包括计算资源、存储资源、传输资源，把规模做大，把技术水平提高；第三，市场和销售层面，客户资源、销售市场经验、系统技术角度，为爱奇艺提供帮助。

在被问到过去是否面临着爱奇艺与百度利益上的冲突，龚宇表示，他代表着爱奇艺管理团队和股东的利益，而百度是爱奇艺最大的股东，绝大部分的利益是完全一致的，但不排除技术细节方面产生看法不一致的情况。

寻找对标

从中国市场到登陆美国资本市场，爱奇艺也需要为投资者找到对标的企业，讲好属于爱奇艺的故事。

龚宇描述说，在四年前、三年前，他分别来到美国，和投资者做交流，而这次的感受是，国际投资者对中国网络视频行业、线上娱乐行业甚至对中国所有的互联网和新经济的这些企业行业，了解非常深深刻，很少有出于外行的角度来问外行的问题。第二，国际资本市场非常关注中国娱乐行业特别是线上娱乐行业。“他们对爱奇艺这么一个中国唯一的可以独立投资的视频企业非常感兴趣，他们也关心在行业中格局的变化，爱奇艺的商业模型跟Netflix之间的差别。”

近来，美国股市处于相对低谷期，对于未来一段时间爱奇艺的股价，龚宇表示，有低估不重要，更重要的是未来长期的认可。“美国的股票市场长期是相对健康的，我们想做出长线价值，而不是每天关注股价。”龚宇说，目前西方投资者对于中国商业模式特别是爱奇艺商业模式的这种模式，可能会产生一定的低估。“但是我觉得这个不重要，最主要的是我们把目光看得更长远，让我们在未来获得更多的关注和价值的认可。”

附对话实录：

Q：所有的视频网站都有盈利的压力，龚总对爱奇艺未来盈利的信心来自于哪里？

龚宇：关于盈利方面，中国的网络视频行业比较特殊，因为网络视频行业我们定位为一个娱乐公司，视频最大的一块应用是在娱乐，所以我们要分析一下娱乐行业。

我们回顾中国的零售行业，线上跟线下零售行业，最近十几年来大家看得非常清楚，线上的零售业发展非常迅速，远超经济发达的地区或者国家。一个重要的原因是因为线下零售业不够成熟、不够强大，有很多空间可以发展，这空间给了线上零售业。对于娱乐行业同样的一个原理，中国的线下娱乐行业处于一个前期发展阶段，不但高速发展，而且留下了大量的空间，给人更多的想象力和发展的空间。在互联网技术的驱动下，娱乐行业的发展空间被扩大，像催化剂一样，让它发展得更加迅速。网络视频行业作为线上娱乐业中的最主要的一个行业，非常容易抓住这个机会，这个机会不但大，而且多。通常的经济规律，一个大的机会，一个多的机会，就需要更多的前期投入。所以整个的行业来讲，虽然走了一些弯路，有些企业走不到最终点，但是整个行业的发展非常积极，像爱奇艺这样的优秀企业一定能走到走后，事实上已经证明我们走到了中程。这种机会给爱奇艺更多的愿望去做投入，以换取未来更大的发展空间。所以在这种条件下，我们更加的投入，持续的投入，而不是追求短期的回报跟利润，更符合爱奇艺和爱奇艺股东的利益，也更能实现爱奇艺作为一个技术驱动的娱乐公司要实现自己的愿景的目标。谢谢！

Q：在爱奇艺目前的收入结构当中，会员跟广告是最重的两块，您怎么看这两部分收入以及其他的收入板块未来的增长空间？

龚宇：谢谢你给我一个机会把爱奇艺的收入结构跟大家分享一下，其实爱奇艺过去8年历史了，有两个驱动力，一个是品牌广告，这个我们基本可以对应传统电视的行业广告，除了这个行业自己在高速发展以外，客观上也从电视品牌广告这个行业分得了一些蛋糕。对于爱奇艺来讲发展了8年，对于整个行业来讲发展了十几年，这是一个成熟的行业，这个行业按照第三方的数据，现在大概占整个视频广告的市场份额在30%左右，五年后会增长到60%以上，这是一个高速成长而且基数体量非常大的发展空间，我们会继续不遗余力的在这方面投入，获得更大的市场空间。从另一个发展的方向角度来讲，爱奇艺从2011年在行业中率先做付费用户，而且是包月的用户，虽然从2011年到2015年这几年期间用户基数小，发展速度慢，但是正是我们做第一个吃螃蟹者的这种尝试努力，才让2015年以后市场爆发性增长的时候，我们获得了最大的蛋糕。这个蛋糕在未来五年来讲，从商业模式，Netflix大家看到了，非常成功的商业模式，从发展的空间角度来讲，未来五年年增长率、复合增长率、年平均总是要大于35%，甚至大于40%，这么大的一个基数还继续这么高速增长五年以上，对我们来讲是非常好的一个诱惑，让我们在这方面更愿意投入大。第一点跟第二点，过去的时间有很多年了，但是在未来五年之内，一点问题都没有，驱动爱奇艺继续高速增长。后面会诞生一些新的机会，比如信息流广告，对于爱奇艺来讲，我们现在有热点，tab,第二个大栏目，是一个短视频的信息流，我们有爱奇艺纳逗，是一个独立的信息流产品，也有社交产品爱奇艺泡泡，这是基于feed流的粉丝关注明星、关注他喜欢的内容的这么一个社交产品，社交产品现在在淡季的时候，4500万DAU，旺季的时候超过6000万的DAU，大家都非常清楚中国的SNS市场的DAU情况，肯定排前几名。这些都是为了信息流广告第三个驱动力奠定了特别好的基础，为未来的发展，五年甚至是八年的发展，起到了更大的促进作用。我们在寻找第四个甚至是第五个驱动力，因为前三个驱动力，未来五年甚至八年的发展已经奠定了基础，所以找第四个或第五个，对爱奇艺来讲更从容。现在也许是我们初创的一个新的业务，比如阅读、直播、游戏等，也许是我们现在还没有在做，没有发现在未来两年内能够爆发性增长的一个业务，总之从过去的长远和未来的展望来看，对于爱奇艺来讲，绝对不是一个做短期，我们要做百年老店，要把自己规划的变成一波一波的不停的有强大的驱动力，让我们长期的走下去，谢谢！

Q：回顾爱奇艺奋斗的8年时间，如果让您选件事情，您觉得哪件事对今天爱奇艺达到今天上市的结果起到决定性的作用？

龚宇：其实起到决定性作用的事件非常多，第一个反映了这个事件的，我现在还没法披露，可能时间能解决历史上的很多事情，等什么时候有闲工夫，写个电影剧本把它写进去吧。但是这种值得纪念的时刻太多了，我现在又想起来2009年9月27号，百度的任旭阳，现在是我们创始的董事会成员找我第一次谈到说美国有一个新的模式，叫hulu模式，他不做UGC，只做长视频，只做专业的内容，只卖广告，免费给用户看，说了大概5分钟正经的话，这5分钟一下奠定了爱奇艺8年这个企业这么大的规模，甚至是影响了中国线下娱乐，甚至是未来我相信也会影响中国娱乐行业的结构。这也是重要的一个时刻。还有更多记忆的时刻我就不一一列举了，等什么时候咱们有时间私下里聊吧，谢谢！

Q：，您跟Robin的私交如何，如果爱奇艺跟百度的利益发生冲突的时候，您怎么说服Robin，以及怎么为爱奇艺争取更多的利益？

龚宇：其实我是代表爱奇艺的管理团队和股东的利益，百度是爱奇艺最大的股东，并且按照股权结构，百度在投票权上比例更高。爱奇艺的股东中，最大的股东是百度，我又是代表管理团队，要维护股东的利益，所以绝大部分的利益是完全一致的，所以产生冲突的概率是非常小的。但是不排除在一些技术细节上产生这种大家看法不一致，但是型号这种不一致在纯业务层面，好像8年历史我没有印象有一次不一致的，改变业务方向、强调自制，太多业务的转型，Robin更多的是相信我的判断和相信我带团队的执行力。在股权方面，这是一个非常目前有规则的一种市场化的机制，大家按照规则按照契约精神，理性去分析，我也不记得现在有严重的冲突，可能更多的是一种商务上的理性上的分析探讨和决策吧。

Q：今天是爱奇艺很重大的日子，想问您一个关于爱奇艺未来的问题，之前有跟晓晖总聊过，他有谈到说爱奇艺的未来是对标迪斯尼，我想问问像这个比较伟大的愿景，您会有一个时间表吗，大概什么时间会达到比较多元的娱乐生态帝国？

龚宇：我今年正好50，年过半百，是一个重要的时期，如果按照中国的劳动法，还有10年的工作，我希望10年内能搭出一个蓝图框架，能实现不是迪斯尼了，是迪斯尼的基本商业模式，在中国建立一个线上的娱乐王国，但这种娱乐王国从基本的商业模式、逻辑上来讲，跟迪斯尼有非常多的相近之处，但是是因为在互联网世界，是因为在中国的环境下，所以它的特别点更多，需要我们一起去创新，去做前人很多都没有做的事情。谢谢！

Q：龚总好，爱奇艺现在已经登陆国际资本市场，我的问题是，您下一步是否有计划扩大国外市场的愿景，具体怎么操作的？

龚宇：我们短期内还是处于一个规划尝试的阶段，我们跟Netflix一个巨大的商业模式的不同，Netflix是把一个非常单纯专注的商业模式在全球的各个区域去做复制，对于爱奇艺来讲，因为中国市场足够大，所以我们更想在中国的主要市场上把我们的商业模式做得更加丰厚，我们的商业模式就是所说的“一鱼多吃”的商业模式，或者是我们在路演过程中跟投资者介绍的，我们叫Netflix Plus的模式，也就是说Netflix它是一个优选内容+订阅收入这么一个简单的专注的商业模式，对于爱奇艺来讲，这是一个基础，同时对于内容来讲，我们有更多类型的内容，通过广告收入，包括品牌广告收入，包括信息流广告收入等等。同时又建立一个生态系统，把文学、漫画、轻小说、网络游戏、商城等等，通过IP的连接，把这些服务和内容串联起来，形成一种“一鱼多吃”，也就是投入一块钱做内容，用不同的文艺作品形态来表达。通过广告、收费、打赏、付费阅读、衍生品授权等等多种商业模式来做货币化，把一个市场吃透，把它的货币化能力充分挖掘，我们是这么一种商业模式。

Q：龚总是不是可以给我们讲讲这几天在美国你是怎么度过的，和华尔街的投资人交流起来他们怎么看爱奇艺？另外想问一下，上市之后，您也说现在爱奇艺要打造线上迪斯尼，下一步爱奇艺的规划大概是什么样的？

龚宇：大概在三年多前和四年多钱，我分别做了两次NDR，跟美国的投资者做过交流，这次感受这个变化太大了，这次变化主要在于出乎意料，国际投资者对中国网络视频行业、线上娱乐行业甚至对中国所有的互联网和新经济的这些企业行业，了解非常深入深刻，很少有出于外行的角度来问外行的问题，极少。三年前、四年前我们太多的精力在路演过程中去介绍中国的市场特殊性，在介绍基本的商业模式，但是完全不一样了，这是一个非常巨大的变化。第二点，中国的娱乐行业特别是线上娱乐行业，国际资本市场非常关注，因为他们非常明白一个逻辑，这个逻辑我也反复跟他们在强调，中国经济高速发展了40年以上，衣食住行等等社会生产率的方面得到了极大的提高，人们省下了大量的时间，这个时间需要健康的方式去消耗掉。娱乐行业是最好的健康的一个方式，把人们节省的时间消耗掉。但是在中国的特殊性，线下娱乐行业和线上娱乐行业相比较而言，线上娱乐行业的发展速度会更快，而且它的市场结构更能影响整体的娱乐行业的结构。所以他们对爱奇艺这么一个中国唯一的可以独立投资的企业非常感兴趣，他们也关心在行业中格局的变化，爱奇艺的商业模型跟Netflix之间的差别，以及技术性的未来在财务、业务上的一些时间点的一些判断跟我们的一些规划。这些更加反映了整个投资行业对爱奇艺对网络视频行业的关注，这点是特别好的一件事。

第二个问题，未来规划，刚才基本说差不多了，我们现在就是爱奇艺的企业愿景，做一家以科技创新为驱动的伟大娱乐公司，我们的目标是向千千万万的人们提供健康的娱乐方式，让他们把节约出的时间快乐的消耗掉，这是一个非常有意义的甚至可以说让社会更加快乐、更加进步的一种工作。所以不但是对于股东来讲得到经济回报，让我们所有参与这项事业的人，包括股东、员工，包括我们所有的合作伙伴，都感到一种自豪感和使命感。这是我们要做到的事情。手段就是两种，第一种是技术驱动，爱奇艺6000多个员工，将近一半是工程师，这跟传统的娱乐行业有明显的不同。就是因为技术性的驱动，特别是未来AI技术、人工智能技术，就像过去20年互联网技术对传媒娱乐行业的影响巨大一样，未来的AI技术对爱奇艺对视频对娱乐行业影响同样是巨大的，那我们必须在这个方面有大的投入，迎接未来的机会。另一方面，我们又是一个创意型的公司，创意型公司最大的资产是创意型人才，他们的思维逻辑、性格特点和工程师这种追求严谨的特点形成明确的对比和不同，所以爱奇艺的企业文化是简单想、简单做，强调的是不同类型工作的人相互包容、相互尊重对方的特点，有了这种强大的基因，就像全球的把技术和娱乐完美结合的优秀的公司一样，爱奇艺有了长期发展的基础，这种基础让我们对未来更加充满了希望，我们一步步按照我们的理想在往下走。总结起来，爱奇艺是用技术创新驱动的一个娱乐公司，谢谢！

Q：是我们在上市之后跟一二大股东百度、小米将来的业务协同，对于业绩和爱奇艺的发展有没有具体的影响？第二，您刚才也讲了，路演时跟美国投资者的交流，我们也看到一个现象最近中概股登陆美国非常多，一天甚至有一到两家，对股价表现也会有首发、破发的因素，不知道这样的现状对您对爱奇艺今天的股价甚至是长期的股价表现会有影响吗？

龚宇：先说跟百度的协同，历史上百度在业务方面、资源方面对爱奇艺的支撑是非常巨大的，七年多前爱奇艺每天的流量中最高峰的时候超过85%是百度提供的，但是现在流量百度继续给爱奇艺做贡献，但是这个贡献只是其中之一，已经不那么突出了，因为爱奇艺的生态已经足够大，每个月每天覆盖的人群足够多，已经修改自己独立生存并且健康发展的大规模的生态系统已经建立起来了。但是对于未来来讲，其实也包括现在，爱奇艺跟百度之间的协同效应非常明显。第一，我们在技术方面，特别是AI技术方面，我们做了很多合作，因为AI技术是一个要求非常高的技术，即使像爱奇艺这样的几千人的员工、每年上百亿收入的企业，支撑AI技术的很多基础性开发也是有困难的。即使是工程师遍布全世界，但是能够深度做AI开发特别是算法的人，在全球也屈指可数，在一些城市有。我们借助百度核心的研发中心，帮助爱奇艺做了很多AI基础算法方面的帮助，两边在其他的一些应用层的算法，数据的方面，帮助我们共同进步，这是一点。第二点，从云计算的角度，包括计算资源，包括存储资源，包括传输资源，爱奇艺跟百度的业务差异性很大，正好起到了互补作用，大家合在一起去努力，把规模做大，把技术水平提高，提高了系统的稳定性、先进性。同时很重要的，因为规模足够大，也大规模的降低了成本，这是非常关键的。另外，市场和销售层面，爱奇艺原先的主要业务是品牌广告，主要面对的是品牌广告主，我们管他叫KA广告主，但是百度除了KA广告主以外，有几十万中小企业的广告主，对于爱奇艺来讲，为了发展信息流业务，这些是巨大的资源，无论从客户资源，从做销售和市场的经验来讲，从系统技术角度来讲，对爱奇艺来讲都可以提供巨大的帮助。

对于小米来讲，历史上小米投资爱奇艺已经多年，我们这种合作是非常紧密的双向的。方面作为互联网硬件的入口，小米在默认播放、预置等方面帮助爱奇艺获得了更多的市场方案。从市场宣传角度来讲，小米有这么多优秀的产品，爱奇艺是非常好的平台帮助把他们的新产品里面与众不同的优点展现给千千万万上亿的用户，这些用户既是爱奇艺的用户，也是小米的用户，双方共同获得了巨大的收益。

关于中概股最近一段时间集中登陆美国股市这件事，这件事坦白说我没有特别关注，我看名字和所处的行业，跟爱奇艺具有可比较性的企业非常少，这是第一点，从行业特点到规模到他们企业发展的阶段，在这个时间登陆美国资本市场，差异化特别多，我没有特别关注。但是刚才你提到股价的问题，这些是纯技术性的问题，但对爱奇艺来讲，我们更想做出的长线的自己的价值。

Q：现在西方还是有很多媒体把爱奇艺对标成说是中国的Netflix，现在Netflix的市值已经超千亿了，请问您对爱奇艺上市以后的股价有什么期待吗？

龚宇：我的期待，从短期、中期、长期来讲，平稳的增长，这是我们从技术角度来讲、愿景角度来讲非常清晰的一个策略，当然了，这个有客观环境的影响，也有自己业绩的影响，我们自己的业绩我们非常有信心，按照我们的规划，按照时间节点和目标，非常清晰的一步步的去实现。你正好提到Netflix，Netflix因为最近几年在线上娱乐行业给投资者太深刻的印象了，他们觉得这是一个非常优秀的商业模式，是非常优秀的企业。作为一个非常良好的对标，他们绝大部分人把爱奇艺跟他做对标，从投资的基本商业逻辑是对的，但是他们也知道，对于中国的环境，爱奇艺这种商业模式更加成熟、更加先进，所以他们也非常期待爱奇艺在未来几年能获得更多的市场份额，可以把自己的业绩做得更加优秀。从技术角度来讲，也有很多投资者跟我交流，目前中国的环境和西方投资者对中国的商业模式特别是爱奇艺商业模式的这种陌生，对爱奇艺的价值也有一定程度的低估，但是我觉得这个不重要，最主要的是我们把目光看得更长远，让我们在未来获得更多的关注和大家对爱奇艺价值的认可。谢谢！