美团点评高级总监称滴滴在上海无照经营

新浪科技讯 3月28日晚间消息，继滴滴区域运营高级总监孙枢今日发文指责美团打车补贴畸高危害行业后，美团点评高级总监李洋也在朋友圈称，滴滴不要对自己在上海无照经营避而不谈。

美团打车近日刚刚进入上海，在日前的中国发展高层论坛上，美团点评CEO王兴表示，美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额。

对于美团打车方面关于市场份额的说法，滴滴区域运营高级总监孙枢今日在朋友圈发文称，没有竞争就没有今天的滴滴，感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。但他同时认为，补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。

滴滴方面表态后，美团点评高级总监李洋今日也在朋友圈称“滴滴的孙枢同学不要对自己在上海无照经营避而不谈”，并配上一张上海市城市交通运输管理处网站的上海网络预约出租汽车平台企业名录，名录显示滴滴未入选。

2015年，滴滴快的曾在上海取得《网约车经营资格证》，不过上海市交委当时解释称，滴滴快的取得《网约车经营资格证》仅仅是平台拥有网络约租车的平台方具有的经营资格证，不具有对车辆及人员审核的权利，现在没有权利，以后也没有权利。

去年6月，上海市交通委员会向大众出行、神州专车颁发了《网络预约出租汽车经营许可证》，这也是网约车新政后上海发放的首批网约车运营牌照，当时滴滴出行并未在其中。

截至发稿，滴滴方面尚未对此置评。据悉，滴滴目前正在上海申请网约车牌照之中。(张俊)