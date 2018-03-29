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会卖乐视吗？孙宏斌：卖！九折！价格还能商量

会卖乐视吗？孙宏斌：卖！九折！价格还能商量
2018年03月29日 10:50 新浪财经
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　　新浪财经讯 3月29日消息，今日，融创中国在香港召开2017年业绩发布会。融创中国董事局主席孙宏斌被问到，是否会把乐视卖给别的接盘者？孙宏斌回应说，有谁接盘他就卖了，还可以打折。打九折。如果真有意向价格还可以商量。

　　当然，孙宏斌说，价格不合适他也不会卖。过的就过去了管他有多好，往前看。

　　对于投资乐视这一举动，孙宏斌后悔吗？他说，从来没后悔过任何事。

　　对于投资者和媒体不停地提问乐视相关的问题，孙宏斌笑称：“我不会哭的。钱都亏了，还哭啥呀？“

　　不过，他坦言，之前他在董事会也检讨了，乐视这是个失败的投资。另外，他也给股东做一下检讨，其实融创的团队都能理解，毕竟做生意肯定有输有赢，不可能每件事都赢。做了10件事，8件事赢了就很好了。

　　他感叹：“有人说你做绿城失败了，你做乐视失败了，怎么没看到我们工资还发的这么快呢！没有失败你就没有成功。再聪明，你的智商再高，你没有经历，你没有痛苦，没有吃过亏你就不能成长，你的成长是个假成长。”

　　他说，的确融创从这个投资吸取了很多教训，但是他强调，投资乐视的逻辑是对的，投资乐视就是想投资消费升级，消费升级就包括文化娱乐、旅游、医疗、教育、养老。“人不怕做错事，你按照逻辑，你在成长，如果你挣了钱不知道为什么挣钱了，你早晚会回去了。”

　　他说，融创是在为将来做准备，在转型，转型是有代价的。你做100万的生意，付出20万的代价是正常的。“保暖……思美好生活。我们是在投资诗和远方。”（新浪财经 徐雯）

孙宏斌乐视融创
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