滴滴核心数据曝光:2017整体亏3-4亿美元 2018冲盈利

据全天候科技独家获取的一份资料，滴滴去年GMV增长70%，达250-270亿美元，主营业务亏2亿多美元，整体亏3-4亿美元；2018年预期主营业务净利近10亿美元，整体“微赚钱”。滴滴确认“去年GMV增70%”，其余信息均未回应。

文 | 全天候科技 舒虹

如果没有美团打车这个变量，成立5年多的滴滴可能很快就行驶到下一个关键路口：实现集团整体盈利。

全天候科技获得的一份资料显示，滴滴出行2017年GMV（交易总额）达到250-270亿美元；主营业务亏损2亿多美元，整体亏损3-4亿美元；今年3月初，滴滴预计2018年其主营业务将实现盈利，净利润有希望接近10亿美元，公司整体“微赚钱”。滴滴方面对上述数据未予置评。

2014年至2016年，程维带领滴滴合并快的、击退Uber，独步中国网约车市场。据公开信息，滴滴成立5年来融资17轮，融资总额达200亿美元。

程维意识到，滴滴早期长大不是因为用户体验特别好，而是补贴大战，但这并不意味着滴滴不需要去补课。

2017年，滴滴获得短暂的窗口期。公司总体战略转向“修炼内功”，从单纯的增长指标过渡到安全、体验和效率。同时，整个公司开始强调盈利。

当外界都在抱怨滴滴垄断时，这家估值560亿美元的独角兽具体做了些什么？

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GMV高速增长

截至2017年底，滴滴订单总量和用户数分别是74.3亿单/4.5亿，这两个数字在2015年底仅为14亿单/2.5亿。在资本的助力下，滴滴已覆盖全国400多座城市的出行需求，合并Uber中国后，其市场占有率保持在90%以上。

据全天候科技获得的这份资料，2017年滴滴的GMV达到250-270亿美元，同比增幅70%。

高速增长的GMV背后是订单量的快速上升。2016年，滴滴日单量从百万冲到千万，2017年底日均2400万，高峰时达到2500万单。截至2018年3月初，滴滴的日单量保持在2600-2700万单之间。2017年12月底，滴滴后台收到的出行请求最多一天达到5000万次，最终完成了2500万订单。滴滴认为，这证明市场上尚有足够多的未被满足的需求。

去年底，程维接受《财经》采访时也曾透露，“滴滴目前的日单量在2500万单以上，已经是全球是最大的出行平台。” 程维表示，全中国每天有11亿次出行，滴滴只渗透了市场的2%，从中国走向世界，滴滴服务的人群会从13亿变成60亿。

除了不断扩大用户基数，2017年滴滴还试图通过拼车来解决供需问题。据了解，滴滴拼车目前每天订单增长超过200万笔。滴滴CTO张博称，滴滴大力做拼车，把运力单位降到座位，目标是2018年让拼车单量达到快车单量的60%-70%。

“拼车是一个解决供需的终极解决方案，它非常依赖技术，同时会极大地降低拥堵，增加司机和平台的收入。”张博说。

同时，2017年，滴滴更看重效率的提升。过去滴滴通过行车路线积累了大量数据，以及根据这些数据快速做出运营决策的能力，在线上派单、拼车运营效率、密度等方面，都能预测需求并及时做出调整。这有助于提高接单成功率。

合并Uber中国后，滴滴开始系统性地解决用户体验问题。据悉，滴滴曾经因为体验做得差去惩罚CTO裸奔、高管去扫厕所，那时公司快速膨胀，员工抱有幻觉，认为违背商业规律也可以成功，所以需要惩罚。程维说：“我们停止了补贴，把创造用户价值写进了价值观第一条。”

今年2月8日，滴滴在北京工人体育馆举行了主题为“乘风破浪”的2018年会，参会者是滴滴全球近9000名员工和平台上的车主、司机代表和员工家属代表。

程维在滴滴2018年年会上演讲

程维演讲时称，2017年于滴滴而言是特殊的一年，经历残酷的战争之后，滴滴有了一个关键的窗口期——为修炼内功赢得难得的幸运时间。

“修炼内功”是滴滴2017年最重要的主题。这一年里，滴滴开始全力以赴地做安全、体验、持续提高效率。“我们投入巨额资金和技术资源建设更完备的科技安全体系，安全事故率下降了21%。”程维说。

程维称，过去一年的时间，滴滴每周一早上九点钟开始的第一个早会上，所有高管坐下来，一起思考和复盘滴滴是否有服务好用户。这一年时间，滴滴的NPS（Net Promoter Score，净推荐值）和用户满意度都有扎实的提升；用他的话说，滴滴“蹲下来”是为了能够更好地“跳起来”。

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2018年冲刺整体盈利

精细化运营之后，滴滴主营业务有望在2018年实现“大几亿甚至10亿美金水平的盈利”，考虑到公司有新业务需要投入，滴滴整个集团有望实现“微盈利”。

据滴滴内部人士吴亦凡透露，目前滴滴现金流没压力，新业务谨慎投入，这有助于提高整个公司的估值。

2017年，滴滴对业务部门的考核增加了盈利权重。合并快的、Uber中国之后，滴滴调价也变得愈加频繁。在部分一、二线城市，快车价格已和出租车不相上下，甚至出现调价两三倍的情况。

目前，滴滴出行已经集合了出租车、快车、专车、顺风车、拼车、代驾、大巴等众多业务线，每个业务上线初期都会有不同程度的优惠，但力度远远不及早期“烧钱”般疯狂。

滴滴与快的补贴大战时，滴滴乘客返现10-20元不等，新司机首单立奖50元以及乘客每单随机减免6-15元。到2014年8月，滴滴逐渐取消对司机接单的常规补贴。全天候科技获得的数据显示，目前滴滴每单补贴在2元左右。

滴滴还对司机抽取了比之前更高的平台费，达到20%。据悉，美团打车在南京试水期间抽成8%，推广至上海、杭州等地时，更是采取“零抽成”。而易到也把抽成下调到了5%。

不少人将上述调价行为归因于滴滴的垄断。一年多来，网约车市场迟迟没有出现公认的有竞争实力的第二名，在垄断市场份额的情况下，滴滴拥有更多的定价话语权。

“滴滴受控于利益收入，涨价是其一直想干的事。”IDDC研究院院长刘兴亮表示，滴滴主要的盈利模式是通过平台收取一定服务费用，这部分盈利需要填补之前专车大战所造成的资金缺口。

不过，滴滴方面也指出，对司机的20%抽成中部分通过奖励、事故保障等返还给了司机。

全天候科技获知，目前滴滴单均毛利5%-6%。滴滴未就该数据予以置评。程维在《财经》采访中表示，美国网约车的毛利率在36%左右，“今天我们并没有在中国市场把赚钱当成目标，很多钱最后又返给车主和乘客或者投入长期发展当中了，滴滴会长期保持很低的毛利”。

但今年3月，美团强势入局打车，挑战滴滴在网约车市场一家独大的地位，滴滴不得不应战。这成为影响滴滴今年盈利甚至IPO节奏的重要变量。全天候科技曾在《独家|美团出战，滴滴出牌》一文中详细披露程维的应战策略。

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滴滴的护城河

在程维眼中，滴滴这些年战斗下来，积累了多个维度的核心能力，比如在出租车、快车业务背后是平台能力；专车、豪车业务背后则是服务和重资产运营能力。

公开数据显示，截至2017年底，滴滴联接了超过2100万司机和车主、4.5亿乘客、汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，每天完成超过2500万订单。

在网约车市场，滴滴真正的“护城河”是运力及其可控性。吴亦凡透露，网约车新政之后，滴滴一直在做供给端的工作，尤其在合并Uber之后更是加强部署可控车辆。

全天候科技获得的资料显示，滴滴可控车辆今年预计达到25万台，按照每台每天20单的单量计算，总运力（2500万单）中的20%是滴滴可控的，未来会逐渐增加可控比例。滴滴方面回应称，其实际的可控车辆要高于此，但未透露具体数字。

目前滴滴与4000多家租赁公司合作，基本覆盖市场上所有主流汽车租赁公司，覆盖车辆20多万台。此外，滴滴还有1.4万台车自有车辆，即滴滴将自有车辆租给司机，预计今年可以做到5万台。

滴滴拿车比司机自己购买更便宜，目前，滴滴面向租赁公司，拿车的折扣比厂商指导价便宜20%甚至更多。“司机跑网约车对车辆要求不高，滴滴跟厂商谈减配，降低司机成本，目前滴滴合作厂商包括比亚迪、大众、东风等。”吴亦凡说。

据吴亦凡透露，滴滴的租赁业务可以为司机节省 20%-30%的成本。此外，滴滴还和油站合作，拿到8%的折扣。

3月19日，滴滴获批额度为100亿元（人民币）的供应链金融ABS融资。获得ABS融资后，租赁公司不用等到司机按月交租后采购下一批新车，滴滴便可提前获得运力的扩张。

与Uber卖掉线下车队业务不同，滴滴反而增加了重资产的比重，在印度、非洲等市场投资车队。程维在2018年会演讲中说：“2017年滴滴在汽车资产管理、汽车金融服务、维保服务、充电网络建设、加油业务上都取得了突破。未来配合整个汽车开放平台，扶持1000多家汽车运营商，这个时代的变化只是刚刚开始。”

（注：文中吴亦凡为化名）