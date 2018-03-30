今日头条回应违规广告事件：已下线 广告主账户封停

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新浪科技讯 3月30日早间消息 昨日晚间，央视《经济半小时》报道揭露了今日头条无视监管、发布虚假广告的行为。报道称，除发布虚假广告外，今日头条上还存在一种“二跳”广告，首页刊登一个合法的产品广告，但消费者点击进入后，违规广告随即开始，以分层方式展开，这严重违反了广告法的规定，侵害了消费者合法权益。

今日凌晨，今日头条对此做出回应，称央视报道涉及的违规广告已被立即下线，相关广告主账户已被永久封停，并被列入诚信黑名单；报道中涉及的南宁代理商已被永久终止一切合作。

今日头条表示，一直在努力打击违规“二跳”行为。违规“二跳”，本质上是逃避今日头条广告审核体系的作弊行为，该行为不但侵犯了用户和客户的权益，也严重影响今日头条的长远发展。感谢央视的监督，并向广大用户和受到影响的商家致歉。

以下为今日头条回应全文：

感谢央视的监督。我们诚挚向信赖我们的广大用户和受到影响的商家致歉，并倍感责任重大。

1，我们一直在努力打击违规“二跳”行为。违规“二跳”，本质上是逃避今日头条广告审核体系的作弊行为，该行为不但侵犯了用户和客户的权益，也严重影响今日头条的长远发展。

我们在打击违规“二跳”的过程中，不仅严厉打击央视披露的违规“二跳”行为，还不断深挖，打击违规“二跳”在广告行业中的两类变种：

篡改页面——把合法的广告页面送审，但背地里，偷偷篡改成非法的广告页面。套户——非法产品套取合法产品的广告资质，来平台上投放。

2，外部利益诱惑四川分公司网服组两名员工以及南宁代理商员工违反公司纪律和监察制度，内外勾结，逃避今日头条的广告审核制度，这是我们的管理疏漏。

3，目前，央视报道涉及的违规广告已被立即下线，相关广告主账户已被永久封停，并被列入诚信黑名单；报道中涉及的南宁代理商已被永久终止一切合作。

报道中涉及的头条四川分公司相关责任人，他们的行为严重违反了头条《销售监察制度》和公司红线，已予以他们开除处分，并保留追究后续责任的权利；同时，上述员工的业务领导对员工违规行为负有管理失职的责任，我们也将依据公司制度对他们做严肃处罚。

我们随后也会对全体销售人员及代理广告公司做一轮检查整改。

4，我们将紧急采取以下措施，保护用户合法权益：

a，即将上线风险提示系统。用户点击进入头条平台上发布的广告后，若需跳转到头条站外页面，将会收到风险提示弹窗，所有广告须经过用户点击确认后方可实现页面跳转。

b，今日头条将继续遵照《广告法》及《互联网广告暂行管理办法》等相关法律法规，对广告主资质进行严格审查；并依靠人工智能技术，不断强化针对“二跳”违规广告的机器巡检力度，力争做到24小时内“无缝巡查“。对于巡查中发现的”二跳“违规广告，将第一时间予以下线和查处。

5，今日头条已开放了违法广告用户举报通道，若用户点击广告跳转至头条站外页面时，发现广告内容出现跳转前、跳转后不一致的现象，可直接通过今日头条APP进行举报，我们会第一时间进行受理，并将对有效举报，予以奖励。