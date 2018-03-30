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传魅族将裁员千人 官方称是末位淘汰不超10%

传魅族将裁员千人 官方称是末位淘汰不超10%
2018年03月30日 00:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月30日凌晨消息，针对媒体报道的将裁员千人的消息，魅族方面表示，是和去年一样的末位淘汰裁员，具体人数尚不清楚，但整体比例不超过10%。

　　2014年和2015年，一向以小而美著称的魅族进行了多轮融资，并一改一年一款手机的风格，2014年发布7款产品，2015年发布6款产品，销量也从440万台一跃超过2000万台，同比增长350%。

　　不过激进扩张策略带来了后遗症，2015年魅族净亏损超10亿元，公司负债总额近89亿元，净资产总额-16亿元；2016年魅族连续发布了14款产品，全年销量只同比增加200万至2200万台，未完成2500万台的目标。

　　2016年年初，黄章罕见亮相魅族年会，提出了“稳增长，创利润，挺进IPO”的目标，魅族随后启动了每年进行末位淘汰的计划，起初裁员规模为5%，后来数量从5%升至10%。这些措施也初见成效，2016年的魅族实现了扭亏为盈。

　　2017年初，魅族再次传出裁员消息，媒体称裁员幅度达25%，估计有1000人。不过魅族方面表示仍旧在10%左右。根据魅族公布的2017年数据，魅族+魅蓝2017年总体出货量接近2000万台，销售额超过200亿元，较去年有所增长保持健康稳定的盈利。

　　在末位淘汰机制以及战略调整下，魅族已经实现了2016年和2017年两年连续盈利。2017年2月，魅族科技创始人黄章宣布重新出山打造梦想机，迎接魅族15周年。同时回归后的黄章也在产品、品牌、营销、渠道以及组织架构上进行了一系列调整。

　　对于此次媒体报道的裁员千人传闻，魅族方面表示仍旧是和去年一样的末位淘汰，比例不超过10%。经过此轮的末位淘汰之后，黄章打造的梦想机也即将发布，黄章能否重塑魅族，拭目以待。(张俊)

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