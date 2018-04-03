快手CEO宿华发文道歉：将用正确的价值观指导算法

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新浪科技讯 4月3日上午消息，针对央视批评短视频平台出现大量未成年妈妈视频等低俗内容，快手CEO宿华在微博中发表文章《接受批评，重整前行》进行道歉。

宿华称将完善身份认证措施，对于未成年用户，将用专门的策略限制内容展现和设置相应的社区权限。并对视频进行分级，对于未成年用户可能看到的视频，进行严格过滤。

宿华表示将用正确的价值观指导算法，将改进算法，优先推荐个性化的更符合用户兴趣的正能量作品，放大优秀作品的影响力、感染力。并与高校开展AI技术及人才合作，不断提升视频分析理解方面的算法技术能力，并应用到视频管理策略中去。

以下为宿华文章全文：

接受批评，重整前行

亲爱的朋友们：

今年是快手社区诞生的第8个年头。它就像我的孩子，我和我的团队耗费了无数的心血，但它却并没有长成我们理想中的样子，平台上出现了不该有的内容，对社会造成了非常不好的影响。十分感谢中央电视台等媒体对快手的批评，让我清醒地认识到自己的不足。

所有信赖喜欢快手的用户，以及关心爱护快手的朋友，我要向你们说声对不起。

我一直在反思，我们做快手社区的初衷是希望让每一个人都有能力记录自己的生活，每一个人都有机会被世界看到，从而消解每一个人的孤独感，提升每一个人的幸福感。现在看起来，我们做得不好，社区发展在一定程度上偏离了原来的方向。如果社区发展不能遵循初心，一切会变得没有意义。社区运行用到的算法是有价值观的，因为算法的背后是人，算法的价值观就是人的价值观，算法的缺陷是价值观上的缺陷。

今天，快手爆发出来的问题，是长久以来我们一直没能重视的问题，我们不会推诿责任和逃避监管。快手渴望跟所有的用户一起，与这个国家、这个时代共成长。我们将重整社区运行规则，将正确的价值观贯穿到算法推荐的所有逻辑之中，坚决抵制和删除违法违规及色情低俗视频，建立专门的青少年保护体系，打造一个风清气朗、健康向上的负责任的互联网社区。

一、用正确的价值观指导算法

1.只有符合国家法律法规、遵循社会公序良俗的作品，才能进行算法推荐。

2.所有的算法规则，必须服从健康积极、阳光向上的价值观。

3.改进算法，优先推荐个性化的更符合用户兴趣的正能量作品，放大优秀作品的影响力、感染力。

4.与高校开展AI技术及人才合作，不断提升视频分析理解方面的算法技术能力，并应用到视频管理策略中去。

二、梳理完善社区运行规则

1.从即日起，无限期关闭推荐相似用户的功能，直到确保该功能完全绿色正能量。

2.完善身份认证措施，对于未成年用户，将用专门的策略限制内容展现和设置相应的社区权限。

3.加强用户引导和教育，严厉打击各类以不当方式吸引眼球的行为。

三、建立未成年人保护体系

1.对视频进行分级，对于未成年用户可能看到的视频，进行严格过滤。

2.未成年用户上传的视频中如含有各类不合适内容，严格清理并进行引导教育。

3.禁止未成年人在不受监管情况下注册消费，如有侵犯未成年人权益，平台将主动退还消费款项。对成人账号疑似被未成年人使用消费情形，平台将限制消费额度，并采取多次提醒家长制度。

4.建立相关未成年人保护公益基金，尽可能帮助面临困难的未成年人。

5.在社区内成立未成年未婚早育危害宣传委员会，帮助快手平台内的年轻人树立正确的婚恋观、价值观。

四、坚决打击和清除低俗色情内容

1.打击各类使用低俗标题、封面诱导点击的行为。

2.对低俗与擦边球内容全量多轮人工审核，研发升级算法识别体系。

3.积极配合公安机关，对违反社会治安、行为可疑或体现明显恶意的用户进行举报。

4.对色情内容零容忍，联合多平台共同打击跨网络犯罪团伙。

五、借助各方力量，共建清朗快手

1.积极接受政府有关部门管理和指导，改进优化审核规则和算法推荐。

2.邀请法律、传播、社会、伦理等领域学术专家，组建短视频内容合规性研究委员会，加大对视频内容合规性案例的分析研判。

3.与高等院校和科研机构合作，利用平台获取的海量视频大数据，探讨用户体验和社会责任的合理界限。

4.优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

此时此刻，我必须再一次向所有因为我们的错误而受到伤害的用户和朋友们致以最深的歉意，希望你们能一如既往地关心、批评和支持我们。我也真诚接受并感谢媒体的监督与批评，认真落实管理部门的指导意见，不断优化和提升社区品质。

快手社区一路走来，离不开每一个用户的真诚陪伴。无论如何，我都希望你们相信，记录这个世界每个人平凡而美好的生活，让我们共同见证时间沉淀后的记录价值，是我永不改变的追求。

我希望总是能与你们站在一起。

快手CEO 宿华

2018年4月3日