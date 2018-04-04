男性避孕药来了 避孕原理很“不正经”

来源：科普中国

本文专家：田靖博士，原成都军区疾病预防控制中心，主治医师

本文审稿：陈海旭博士，副研究员，解放军总医院南楼临床部、老年疾病国家临床医学研究中心、老年医学研究所

长久以来，在避孕这方面，一直是女性做着表率作用。什么避孕药、避孕针、避孕环……好像女性避孕是理所当然的。而男性避孕的方式只有一个避孕套，能做结扎术的男性少之又少。

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多么痛的领悟啊！为什么受罪的总是女人呢？

其实，很多年前女性就呼吁应该研发男性避孕药，这样可以减轻一下女性避孕的压力。

直到一则惊人的新闻出现：最近，莫纳什大学的科学家们开发了一种男性无荷尔蒙的口服避孕药，这种药安全有效，副作用还少。将在不久之后上市，这则消息纷纷登上了各大媒体的头条，引起众多人的关注！

这个消息简直是对女性天大的福利，这也让很多人产生了好奇心。

额……男性避孕药是怎么避孕的呢？跟女性避孕药一样不？此外，大家都比较关注怎样才能安全避孕？

男性避孕药是如何避孕的呢？

女性避孕药，指的是通过抑制排卵、改变子宫颈粘液，阻碍受精卵的运输、干扰受精卵着床、影响子宫胎盘等的功能来达到避孕的目的。

男性避孕药正在研究中，大概分为激素类和非激素类两种。激素类男性避孕药的主要是醋酸棉酚。在研的非激素类男性避孕药主要通过同时清除两个促使精子运输的蛋白质（α1A肾上腺素受体和P2X1嘌呤受体）就可以达到避孕效果，同时不会影响男性精子的长期活性以及正常性生活。精子是有效的，但是无法将射精时精子输送到目的地。

目前，复方激素避孕药已获美国食品与药品管理局批准进入人体试验阶段。而CDB―4022属于非激素类，由于其不影响激素水平、副作用小，有一定的前景。但结果如何，还有待临床应用研究的数据。

男性避孕药有哪些副作用？

女性紧急避孕药的副作用包括影响情绪波动、凝血功能影响、头晕、恶心和头痛。

绝大多数的激素类男用避孕药还尚处于临床试验的研究阶段，服用这类避孕药需要六周以上的时间才能使精子数下降到不能怀孕的水平，临床短期研究并没有发现主要的副作用：包括痤疮、肥胖、性冲动等。但是还需要大规模临床试验的支持。

有专家指出，男性避孕药不会像切除输精管那样难以还原，因为男士只要停服避孕药十六周便可恢复生殖能力。

常见的避孕方法有哪些？

迄今为止，食品药品监督管理局（FDA）推荐的避孕方法有18种，但是没有一种方法能够完全达到100%避孕的效果，下面我们梳理了下避孕效果列举了常见的推荐方法：

1、 宫内节育器：避孕效果维持3-10年

2、口服避孕药：避孕效率大于91%

3、男用和女用避孕套：避孕效率大于80%

4、绝育手术：避孕效果一劳永逸

此外，紧急避孕法是并不推荐的，有效性在55%-85%之间。当发生无保护性行为以后，女性可采用紧急避孕手段。紧急避孕药只用于常规避孕失败时的补救，副作用较多，不能经常使用。

不过，话说回来，目前男性口服避孕药还没有上市，即使上市了也不知道有几位男士会自告奋勇“品尝”呢？

所以，目前避孕这件事还是要以女性为主。其中，短效避孕药是较常使用的，一起看看需要注意些什么。

使用短效避孕药应注意什么？

1、患有急慢性肝炎、肾炎、心脏病、高血压（高于150/100mmHg）、内分泌疾病等患者不宜使用避孕药。

2、患有与雌激素受体相关的恶性肿瘤（如乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、肝癌、胃癌、肺癌等）时，避孕药中的雌激素将促进肿瘤的发展。

3、患偏头痛妇女以及哺乳期妇女不宜使用；产后21天内不建议使用复方激素类避孕药，以避免静脉血栓的形成。

4、 40岁以上女性以及35岁以上有吸烟习惯的女性慎用。

5、避孕药服用应按照说明书按时按量服用，漏服后应根据服药时间做相应处理。

6、同时服用某些药物时可能会影响避孕药的疗效，造成避孕失败。

因此，合理使用安全套和避孕药物是最方便有效的避孕方法。