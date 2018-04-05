广电总局责令今日头条、快手整改

3月31日，本报A13版对今日头条广告违规一事进行了报道。

“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目的问题持续引发关注。

4月4日，国家广播电视总局（下称：广电总局）对今日头条、快手两家网站的主要负责人进行了约谈，并要求全面整改。广电总局要求全面清查库存节目，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目要立即下线；并追究相关人员责任。广电总局称，将视两家网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

此外，今日头条还因广告违规一事被北京市工商行政管理局海淀分局处罚，罚款总额近百万元。

广电总局要求展开全面整改

广电总局对今日头条和快手提出整改，要求两家网站停止新增视听节目上传账户，排查现有账户；将网站节目的上传总量、播出总量调减到与网站审核力量相匹配的规模，未经审核节目不得播出；追究播出违法、违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任；全面清查库存节目，下线有问题节目。

针对广电总局今日的整改要求，今日头条和快手均对新京报记者表示，正在积极整改中，具体内容与前一天针对央视曝光发布的声明类似。

此前3月29日，央视财经《经济半小时》报道称，观众举报称今日头条刊登违法广告、虚假广告。3月31日，央视《新闻直播间》节目报道了包括快手在内的短视频平台出现大量未成年怀孕视频，以未成年生子为噱头广泛传播。在被央视点名之后，今日头条旗下火山小视频、快手分别发布了题为《责任无可推卸 审核从严不懈》《接受批评 重整前行》的声明。

广电总局表示，将视两家网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

昨日，北京市工商行政管理局海淀分局还对北京字节跳动科技有限公司（今日头条）开出行政处罚罚单，没收广告费共计235971.6元，同时处广告费用3倍的罚款，罚款707914.8元。据记者计算，合计为943886.4元。

快手称无行为能力未成年人打赏将退款

这一波针对网络直播平台、短视频平台的监管“重拳”有哪些影响？

在4月3日的声明中，火山小视频强调完善AI（人工智能）识别系统，补充人工审核力量，上线“未成年人不当行为”举报功能。快手则显得更为大刀阔斧，快手CEO宿华在公开信中表示，将“无限期关闭相似用户推荐功能”，“禁止未成年人在不受监管的情况下注册消费，如有侵犯未成年人权益，平台将主动退还款项”等。

第三方数据机构易观千帆3月27日发布的《中国短视频行业年度盘点分析2018》（下称：报告）显示，短视频平台快手的月活跃用户为21883.78万人，其用户结构与移动互联网用户分布结构基本一致，近50%的用户为年轻群体。这意味着，主动退还未成年人消费款项的做法，对以年轻人为主要用户群体的快手而言，影响相对较大。

快手官方则回应新京报记者称：“关于未成年人的直播打赏，我们只要确认是属于无行为能力的未成年人操作的，就会退还消费款项。”在此前接受新京报记者采访时，快手方面曾表示，其最核心的收入来源为直播打赏，还包括信息流广告、游戏营运等。

对于“无限期关闭相似用户推荐功能”，快手官方表示：“这只是一种分发策略的暂时停用，快手还有其它的分发和推荐机制。具体影响，短时间内不好讲，但技术人员会尽最大努力保证用户体验。”

上述短视频行业从业者分析指出，这些措施可能让快手近10%的用户受到影响。而4月4日广电总局新一轮的整改通知中，更要求今日头条和快手停止新增上传视听节目的账户，调减网站节目的上传总量和播出总量。长久看来，影响或许将更加深远。

今日头条和快手一直以人工智能推荐，作为主要推荐方式。这次监管也要求在算法推荐上进行优化，增强审核能力。快手方面表示，会不断对算法规则进行优化和升级，这个动作并不是一次性的，而是长期性的动态持续的优化，实现用正确的价值观引导算法。

对于完全依靠算法推荐，而不加人工编辑和审核的方式是否可行？易观新媒体分析师马世聪告诉新京报记者，没有人工的编辑和运营，可能会由于用户的劣根性最终出现劣币驱逐良币的后果。因此，还是需要一定的人工干预，需要一定的价值引导。

■ 行业

BAT等纷纷孵化短视频产品

虽然近两个月来，频频遭遇监管，但短视频行业依旧被认为是一门好生意。

4月3日，900多位品牌主“挤爆”了今日头条旗下抖音短视频在上海召开的营销峰会，甚至有未受邀品牌主徘徊在会场外。前一日，腾讯旗下唯一一款独立短视频产品微视进行了重要更新，逐鹿短视频江湖的意图十分明显。

3月7日，腾讯董事局主席马化腾在两会间隙接受采访时谈到，游戏在腾讯赢利中所占的比例在下降，而社交、效果广告将成为腾讯未来比较大的增长点。腾讯在积极探索一些新型的社交，“像现在的短视频非常火，我也想注意一下。”

此前，腾讯就已经在短视频领域开始了动作，2017年8月，腾讯“复活”了旗下唯一一款独立的短视频产品微视。4月2日，微视上线了全新4.0版本。

腾讯方面向新京报介绍称，微视此前是隶属于腾讯网络媒体事业群，“复活”后由腾讯社交网络事业群重新组建团队。腾讯方面强调，微视现在还未与微信打通，但是未来与腾讯产品将会有更多地打通。

其他互联网巨头也都在短视频领域动作连连，仅2017年11月，短视频领域便迎来四款由互联网巨头直接孵化的新产品，分别是360的“快视频”、百度的“好看视频”、腾讯重启的“微视”、微博的“酷燃”。2017年上半年，阿里已经将收购来的土豆网，换新升级为短视频平台。今日头条更是从2016年9月起，宣布“All In 短视频”，并逐渐形成了抖音、火山小视频、西瓜视频的短视频矩阵。

那么，短视频为何让如此多巨头都趋之若鹜？易观新媒体分析师马世聪认为，短视频将成为继图文之后的又一类主流内容表现形式，并将随着4G网络普及、用户需求提升而逐渐增长。也就是说，巨头对短视频的争夺，是对用户未来观看内容形式的一种争夺，也是对用户注意力的争夺。

此前，二更视频董事长、创始人丁丰在接受财新记者采访时预测，2018年短视频将占据移动互联网流量的50%。

新京报记者 白金蕾