摊上事：刚被罚70万 今日头条又被广电总局处理

【环球网科技 记者 林迪】今日头条又“摊上事”，同一天，刚因广告事件被罚款70多万后，再因发布和播放内容涉嫌低俗色情等问题与快手被国家广电总局严肃约谈，全面清查网站。

今天（4月4日），国家广播电视总局发布通知称，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，广电总局严肃约谈了两家网站的主要负责人。

经查，两家网站长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

依据《互联网视听节目服务管理规定》，总局责令两家网站立即采取以下整改措施：

1、全面清查库存节目，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目要立即下线；

2、停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户。对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施；

3、追究播出违法违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任；

4、网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出。总局将视两家网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

值得一提的是，同样在今天，北京市工商行政管理局海淀分局也对北京字节跳动科技有限公司（今日头条）开出行政处罚罚单，没收广告费共计235971.6元，同时处广告费用3倍的罚款，罚款707914.8元。

另外，据环球网科技此前报道称，3月26日，石河子警方接到网民报警称，有人在“快手”同城直播平台上直播跳楼。3月31日，央视《新闻直播间》节目报道了包括快手在内的短视频平台出现大量未成年怀孕视频，以未成年生子为噱头，争相炫耀。

3月29日，央视财经《经济半小时》报道称，观众举报称今日头条刊登违法广告、虚假广告。3月30日凌晨，今日头条官方发布回应称：感谢央视的监督。我们诚挚向信赖我们的广大用户和受到影响的商家致歉，并倍感责任重大。