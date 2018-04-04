摩拜被美团拿下 CEO王晓峰称希望大家不后悔

4月3日，北京雨夹雪的夜晚，摩拜的未来去向有了定论——美团。

一位接近摩拜的知情人士称，当晚9点，摩拜股东大会在嘉里中心进行，最终的投票结果刚刚过法律认定的投票数，摩拜被美团“拿下”。但具体价格目前未知。

此前，第一财经记者获悉，腾讯在摩拜的持股比例约占20%，而摩拜管理团队在整个体系内没有否决权（veto）。据记者了解，其中一项条款是所有优先股股东的股权中超过50%，重大事项就可以生效，4月3日晚的摩拜股东会博弈就在于此。

第一财经独家获悉，在股东大会上摩拜CEO王晓峰最后发表一番感言，他称，“稍微让我有点欣慰的是，团队和公司还没有把大家的钱亏光，还有点小的收益。”

他对在场的投资机构们回顾了摩拜的几个特征：一是中国式的创新，真正满足了广大老百姓的需求，二是一定程度上代表了国家形象，获得了国际上的关注，三是摩拜其实有机会成为国际化的公司。

他坦言，团队也犯了很多错误，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”

“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”王晓峰在最后说。他同时表示无论大家未来是否是摩拜的股东，希望大家继续支持摩拜，支持这一品牌。

“这是一种谦虚的说法，其实摩拜账上仍有6亿美金。”上述接近摩拜的知情人士告诉第一财经。

上一次美团出现在摩拜融资方名单是2016年。彼时美团点评CEO王兴以个人名义参与C+ 轮融资，此后双方开展战略合作。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团app首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

但据记者了解，在这轮融资中，最开始摩拜首先接到的是来自滴滴的出价，滴滴给出了6亿美元，以及45亿美元估值，但当时的摩拜计划融资约10亿美元，于是有了滴滴拉来软银一起投资。

此后摩拜确实收到了来自美团的口头offer，相比美团，滴滴和软银愿以更高的估值、更少的占比、非控股形式投资摩拜，而美团则要求控股。不过今日滴滴否认了投资摩拜的消息，而美团也未作出回应。

值得注意的是，这场交易背后，并不仅仅是同为“独角兽”的滴滴和美团在争夺“独角兽”摩拜，重要关联方腾讯或许在下一盘更大的棋。一个转折点就是4月2日阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购饿了么，“腾讯系”的美团更需要足够的资源和能力，与阿里的口碑、饿了么进行对抗。

可以看到的是，目前美团在城市中的短物流配送能力强，这对于腾讯新零售布局而言是重要一环。拿下摩拜，将进一步提升美团估值，已经布局打车业务的美团还将衍生出更多共享出行形态。