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美团收购摩拜单车 创始团队出局

美团收购摩拜单车 创始团队出局
2018年04月04日 00:48 新京报
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　　新京报快讯（记者陈维城）新京报记者获悉，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

　　此前摩拜“卖身”的传言不止一个版本。 有消息称，摩拜将以37亿美 元的总价出售给美团，包括 27亿美元的实际作价及10亿 美元债务。也有消息说，在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下，美团点评谈妥投资入股摩拜单车事宜，且投资股权占比较大。还有一个版本说法称，滴滴和软银欲10亿美元投资摩拜单车，估值 45亿美元。

　　知情人士向新京报记者表示，4月2日美团与摩拜签订收购意向协议，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。投票现场，摩拜部分创始团队不同意出局，投票很激烈很焦灼。

　　美团收购摩拜成真，事实上摩拜与美团此前就有合作关系。2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮共计超1亿美元的融 资。今年2月份，有报道称， 摩拜单车拿到了美团领投的新一轮融资，融资金额可能超过10亿美元，领投方美团 的钱已到账。但美团与摩拜单车均否认了这个说法。

　　“美团收购摩拜，对出行市场会有一定的影响。 毕竟摩拜和ofo这两年的发展占据了移动出行市场一定份额，如此一来美团更有底气了。”资深互联网观察家丁道师认为。

　　有业内人士表示，“近日美团与滴滴在长三角战事正酣，摩拜拥有共享单车、共享电单车、共享汽车，美团自己有打车业务，若要短时间内大举进军共享出行领域，收购摩拜不失为一个选择。”

　　也有分析人士认为，美团收购摩拜尘埃落定，虽然此前ofo小黄车与滴滴“红脸”，但美滴大战不能少了共享单车的角色，滴滴或将重新扶持ofo小黄车。

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