阿里起诉迪拜公司：责后者Alibabacoins盗用商标

新浪科技讯 北京时间4月3日早间消息，阿里巴巴周一对迪拜一家公司发起诉讼，它认为这家公司用误导性商标名称以加密货币形式筹集350多万美元的资金，这种加密货币叫做“Alibabacoins”。

阿里巴巴向曼哈顿地区法院提交诉状，它认为Alibabacoin Foundation用误导性方式一次又一次使用自己的商品，试图迷惑消费者，让他们相信自己的产品与阿里巴巴有关，或者得到了阿里巴巴的支持。

就在诉状提交几小时后，美国地区法官金巴·伍德（Kimba Wood ）发出临时限制令，要求Alibabacoin在4月11日做出解释，证明自己与侵权并无关系。诉讼的目的除了想阻止Alibabacoin继续侵权，还会要求对方做出赔偿，给予处罚，因为侵犯联邦和纽约法规则，诉讼可能还会索取3倍的损害赔偿。

阿里巴巴认为，Alibabacoin不加修改使用阿里巴巴商标，一次又一次侵权，销售加密资产，这样做只是想利用阿里巴巴的良好声誉，不择手段获取成功。虽然阿里巴巴一次又一次强调，说自己不会进入加密货币市场，不过各种困惑信息还是在媒体上散播，而且Alibabacoin也没有任何澄清困惑的意思。(星海)