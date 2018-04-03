新浪科技> 业界 > 正文

阿里起诉迪拜公司：责后者Alibabacoins盗用商标

阿里起诉迪拜公司：责后者Alibabacoins盗用商标
2018年04月03日 07:43 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月3日早间消息，阿里巴巴周一对迪拜一家公司发起诉讼，它认为这家公司用误导性商标名称以加密货币形式筹集350多万美元的资金，这种加密货币叫做“Alibabacoins”。

　　阿里巴巴向曼哈顿地区法院提交诉状，它认为Alibabacoin Foundation用误导性方式一次又一次使用自己的商品，试图迷惑消费者，让他们相信自己的产品与阿里巴巴有关，或者得到了阿里巴巴的支持。

　　就在诉状提交几小时后，美国地区法官金巴·伍德（Kimba Wood ）发出临时限制令，要求Alibabacoin在4月11日做出解释，证明自己与侵权并无关系。诉讼的目的除了想阻止Alibabacoin继续侵权，还会要求对方做出赔偿，给予处罚，因为侵犯联邦和纽约法规则，诉讼可能还会索取3倍的损害赔偿。

　　阿里巴巴认为，Alibabacoin不加修改使用阿里巴巴商标，一次又一次侵权，销售加密资产，这样做只是想利用阿里巴巴的良好声誉，不择手段获取成功。虽然阿里巴巴一次又一次强调，说自己不会进入加密货币市场，不过各种困惑信息还是在媒体上散播，而且Alibabacoin也没有任何澄清困惑的意思。(星海)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有