爱奇艺赴美上市 龚宇称希望股价平稳增长但或被低估

新京报快讯（记者白金蕾）中国视频网站迎来上市潮，二次元弹幕视频网站B站（NASDAQ：BILI）登陆美国纳斯达克市场的第二天，另一家国内主流视频网站爱奇艺（NASDAQ：IQ）于北京时间3月29日21点30分正式登陆纳市。

爱奇艺创始人、CEO龚宇在敲钟前与记者的连线中称，要将爱奇艺做成百年老店，希望其股价在短期、中期、长期均实现平稳增长。作为百度系上市公司，百度公司董事长、CEO李彦宏也一同出现在上市现场。

不过，截至记者发稿时，爱奇艺尚未成交，股价尚无涨跌。

对于爱奇艺的未来，年届五十的龚宇称，按照中国的劳动法，自己还有十年的工作时间。将在未来的十年中，要将爱奇艺做成一家以科技创新驱动的伟大的娱乐公司，并称爱奇艺在商业模式、逻辑上与迪士尼有相似之处。但他同时坦承，由于文化背景的不同，美国投资者可能存在对爱奇艺价值的低估。

过去三年亏超90亿如何盈利？龚宇表示上市后将持续投资

据了解，爱奇艺首次公开募股的定价为18美元/美国存托凭证（下称：ADS），每ADS代表7股A类普通股。此次，爱奇艺共发行1.25亿股ADS，承销商还将执行1875万股ADS的超额配售，由此推知，爱奇艺IPO的募资金额在22.5亿美元到27.31亿美元之间。

在此前爱奇艺披露的正式招股书中，其计划筹集金额为15亿美元，也就是说爱奇艺最终募集资金超过原计划的50%到80.07%。在此前的招股书中，爱奇艺募集资金的具体用途是，50%用于内容提供，10%用于增强技术，40%用于运营和公司的其他事务，还会将部分资金用于收购及购买产品、服务、科技。

如何实现盈利成为爱奇艺上市后的关键问题。龚宇以零售行业做比，他认为线上零售之前一直在投入期，但实现一定规模后，近十年的线上零售发展远远快于线下零售行业。爱奇艺所处的互联网娱乐行业也是同样，行业发展快、机会大，因此从投资的角度讲，投入也很高。但基于对行业的持续看好，持续投资更符合爱奇艺未来的发展，以及股东的利益。

正式招股书中，爱奇艺在三年中并未实现盈利：2015年、2016年、2017年，爱奇艺的净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.37亿元，亏损率分别为-48%、-27%、-22%。

虽然尚未实现盈利，但爱奇艺近三年的营收增长速度较快。据招股书数据，爱奇艺2017年、2016年、2015年总营收分别为173.78亿元（26.71亿美元）、112.37亿元和53.19亿元，2017年和2016同比上年分别增长54.6%和111.3%。

龚宇称广告收入和付费会员是爱奇艺增长的两大驱动力。其中，品牌广告是爱奇艺原有广告业务，客观上也从电视品牌广告中分得了蛋糕，而信息流广告也在不断增长，他透露爱奇艺内置社交产品泡泡的日活跃用户在4500万到6000万之间，非常有利于信息流广告发力。此外，阅读、直播、游戏等新兴业务也可能成为未来爱奇艺业绩增长的新亮点。

根据爱奇艺招股书，会员付费、在线广告和内容发行分别是爱奇艺收入最主要的三个部分，在2017年分别占据其营收的37.6%、46.9%和6.9%。其中，在线广告一直是占比最重的收入来源，2015年、2016年和2017年的广告收入分别约为34.00亿元、56.50亿元和81.59亿元，各年占比为63.9%、50.3%和46.9%。付费会员收入在总营收中的占比呈现逐年增长趋势，2015年、2016年和2017年付费会员收入分别约为9.97亿元、37.62亿元和65.36亿元，各年占比为18.7%、33.5%和37.6%。

个人及高管团队持股比例过低？龚宇自嘲是行为艺术

在表决权方面，百度公司拥有爱奇艺93.1%的表决权，小米公司拥有1.1%的表决权，爱奇艺众高管，如龚宇、王晓东、王晓晖等的表决权均低于1%。而在公开募股之前，百度公司持有爱奇艺69.6%的股权，小米公司持股8.4%，高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited持股5.7%，爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为1.8%。

针对高管团队及个人持股比例过低的问题。龚宇自嘲称：“我们一个股东说我开公司是行为艺术”。他进一步表示，从绝对值角度来说1.8%并不少，而且他认为爱奇艺的董事会体系和高管的管理方式，要优于其他大公司的事业部的模式。“八年来，爱奇艺高管团队和百度股东只有一次意见分歧，百度方面充分相信我们的判断”，龚宇说。

龚宇同时表示，百度和爱奇艺因为业务的差异，在未来会拥有较好的协同。百度在人工智能、云计算等领域给予爱奇艺很好的支撑，二者协同的协同亦可以降低成本。而小米公司则在默认播放器和产品预装等领域，给予爱奇艺支持。

对于爱奇艺的未来，年届五十的龚宇称，按照中国的劳动法，自己还有十年的工作时间。将在未来的十年中，要将爱奇艺做成一家以科技创新驱动的伟大的娱乐公司，并称爱奇艺在商业模式、逻辑上与迪士尼有相似之处。但他同时坦承，由于文化背景的不同，美国投资者可能存在对爱奇艺价值的低估。

回顾八年上市历程，龚宇称，2009年9月27号的五分钟聊天奠定了未来爱奇艺8年的规模。“百度的任旭阳，现在是我们创始的董事会成员，找我说美国有一个新的模式，叫hulu模式，他不做UGC（用户原创内容），只做长视频，只做专业的内容，只卖广告”，龚宇回忆说。

编辑：刘喆