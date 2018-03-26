支付宝遭腾讯系封杀用户傻眼 马化腾马云又要开战？

中国基金报 泰勒

“辛辛苦苦选了一大堆东西，我在收银台前结账时却发现用支付宝付不了款。”

——这样尴尬的情况竟然在沃尔玛这样的大超市里发生了。

“这是一种商业决定”。专家表示，这种决定可能损害消费者福利。不过在业内人士看来，沃尔玛“站队”腾讯系，从竞合关系来看非常正常，不只是沃尔玛，单车、打车等线下高频的支付场景，都是阿里系和腾讯系争夺的制高点。

沃尔玛部分门店暂停使用支付宝

一名来自重庆的消费者称，自己在当地沃尔玛超市消费时被告知支付方式有所变化，支付宝被暂停使用，如使用移动支付，仅支持微信支付。

而一张来自成都沃尔玛亚太店的“公示”显示，自2018年3月15日起，本店支付方式为：微信支付、银联卡、信用卡、预付卡、现金（暂停使用支付宝）。同时，为回馈广大消费者，将于2018年3月15日起至4月1日止，展开微信支付满减活动，届时具体活动详情请见店内公告。此外店面里到处都张贴着微信支付立减最高20元的优惠政策。

此后，多地消费者反映称，自己所在城市的沃尔玛相继宣称暂停使用支付宝，有的以“系统升级”为由，有的以“合作暂停”为由，并表示恢复时间未知。

用户纷纷表示，不能使用支付宝付款在一定程度上对自己造成了不便。有用户表示，自己平时习惯用支付宝，微信钱包中没有钱，在超市购物后被告知无法使用支付宝，“我只好在现场支付宝提现，再转到微信钱包中”。还有的表示：“现在出门都是拿个手机，不能选择的感觉不太好。”

沃尔玛方面称为商业决定

沃尔玛方面表示，2018年3月15日起，沃尔玛在华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店暂时停止接受支付宝支付，这是一个商业决定，沃尔玛不定期对业务进行回顾。

据沃尔玛官方介绍，华西区属于沃尔玛五大运营区域之一，目前沃尔玛在华西区共有超过90家门店。沃尔玛中国在一份公告中表示，从2018年3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。

沃尔玛方面表示，除华西区外其他区域门店与支付宝的合作暂时正常。

湖南步步高部分超市也停用支付宝

除了沃尔玛之外，有湖南地区的消费者称，当地步步高超市暂停支付宝已经有一段时间了。长沙、岳阳、邵阳、湘潭、株洲、醴陵等地的用户表示，自己所在地的步步高超市不允许用支付宝。不少消费者吐槽称：

“步步高居然不能用支付宝，真的惊到我了。辛辛苦苦选了一堆东西结果付不了款。”

“株洲东都的步步高不能用支付宝！煎饼果子都可以用支付宝的年代，那么大的超市不可以。”

资料显示，步步高目前的连锁门店主要布局在湖南、江西、四川、重庆、广西等省份，主要在华西、华中地区，与沃尔玛华西区部分重合。

步步高相关负责人就“停用支付宝”一事回应：

“关于禁止使用支付宝的说法不准确，步步高在这以前就只有少量门店试验性接入支付宝，并不是全部门店使用，现在依然还有业态和门店仍在使用支付宝。同时，支付宝的合作方式太强势，它只作为一级入口，它不接受双向接入，我们无法接受这样不公平的合作。”

为什么禁用支付宝？

传统商超们站队进行时

无论是沃尔玛，还是步步高，禁止使用支付宝，只能用微信支付，说到底还是利益使然，不过是利益攻守同盟的选择。

先来看看沃尔玛。2016年6月，沃尔玛与京东宣布达成深度战略合作，归于京东的老大腾讯系。

沃尔玛和京东属于战略合作，2016年6月，沃尔玛以旗下“1号店”并入京东，换得京东约5%股份，后续沃尔玛增持股份至10%。腾讯拥有最多的京东股权，约为17.8%；刘强东是京东的第二大股东；沃尔玛是京东的第三大股东。可见腾讯、京东、沃尔玛三者是一条战线，此前京东拒用支付宝，沃尔玛是进一步跟进拒用支付宝。

再来看看步步高。2018年2月，腾讯联手京东逾16亿元入股步步高。

这样的情况让人不禁联猜测，巧合背后会否有腾讯的授意，又或是小弟们在努力向大哥 “进献”。

腾讯回应

对于此事，腾讯公关总监张军在微博上回应此事：

其实现在任何一个第三方移动支付，都还处在跟商家沟通、推广接入的过程，接入与否主动权基本上掌握在商家手里，第三方支付对于商家来说，只是一个可选择项，而不是必选项。

如何选，商家会有自己的考量，任何一个第三方支付工具，都只是零售变革的参与者和助力者，而不是主导者，所以没有能力也不可能对商家做任何的干涉。微信支付要做的，就是为商家提供一系列数字化工具，不获取商户数据，尊重商业隐私，从而获得合作伙伴的信任和认可。

在腾讯和阿里竞争激励的支付市场上，微信支付开展排他合作，禁止合作伙伴进入的情况此前就曾出现。据一财周刊报道，支付宝比微信支付晚了9个月全面接入星巴克，有可能是因为微信和星巴克达成了一项6个月的“排他协议”。

禁用背后：腾讯收编零售企业，抢占支付入口

过去的一年，是腾讯重金着手线下零售的一年，而就在停用支付宝事件在网上热闹纷呈之时，马化腾在中国IT领袖峰会上 “解密”外界都没看太懂的腾讯智慧零售时表示，一大目的， “对支付有好处。”

2016年，马云率先提出新零售战略，并开始布局，先后入股了银泰、三江购物、联华超市、新华都超市、联华超市、高鑫零售大润发等零售企业。阿里在新零售的布局，下手快，优势明显。

阿里在新零售的布局，引起了腾讯的警觉。

2017年底，腾讯这个中国最大的社交平台突然开始在零售领域密集出手“买买买”，频繁地与零售扯上关系，两个月内，先后单独或者跟“队友”京东一起，投资入股了永辉超市、超级物种、每日优鲜便利购、唯品会、家乐福中国、万达商业、海澜之家、步步高。

看到新零售起势之后，腾讯突然介入零售领域，开始在零售领域加码下注，一方面是防御对手在新零售领域的势头。

另一方面，把流量引到零售领域进行商业化变现，把微信、QQ等海量的流量，变成白花花的银子，同时，抢占微信支付的线上线下商业场景和入口。

这一点，从腾讯在投资零售企业的官方说明中，也可以得到印证，比如，腾讯京东联合投资唯品会时，腾讯总裁刘炽平表示，“腾讯期待借着用户流量、市场推广和支付方案等合作方式，助力唯品会为中国崛起的中产阶层提供品牌服饰以及其它产品类别。”

腾讯投资步步高，“步步高以小程序、公众号为承载工具，建立微信内商城，作为步步高的线上主要自营电商平台，充分发挥腾讯社交流量与场景优势”。

易观发布的2017年3季度第三方支付移动支付市场份额数据显示，2017年第三季度，支付宝市场份额为53.73%，同比增3.3个百分点；财付通（含微信支付）市场份额为39.35%，同比增1.23个百分点。

也就是说，在移动支付的战场上，体量比你大的对手还在以两倍的速度增长，而腾讯不久前发布的财报显示，目前，微信用户达9亿，几乎接近天花板，而微信红包的发放量还在下降．．．．．．这还怎么打？有专家分析： “除了不断增加和抢占各类实体支付场景，别无他法。”

事实上，腾讯也是这么做的。仅今年以来，腾讯就“撒币”上百亿，先后投资了永辉、万达、海澜之家，并与永辉联手签署了对家乐福中国的投资意向书，与步步高达成战略合作。

投资线下标的，实际上也正是拿钱去买一个又一个的支付场景，然而本就擅长做零售的阿里亦在线下开花，或许，仅仅是 “插旗子”式的布子已经不够了？几乎可以确定的是，移动支付的排他性是一个多输的局面，最终被迫站队的用户，会将怒气反噬。

而在近日举行的2018中国（深圳）IT领袖峰会上，马化腾详细介绍了腾讯在智慧零售领域的战略布局以及意图。

马化腾在提到智慧零售时特别指出，腾讯不做零售，只做连接器以及提供底层的技术支持，包括云、AI等，腾讯看中的是微信用户和线下用户的连接。“我们希望微信用户能够和线下越来越多的服务连接，只要能连起来，用得好，这就是我最大的目的。”

“感觉不太像腾讯的做派，近几年腾讯总体比较温和。” 有业内人士评价道。然而，腾讯这般的反常或许正说明：”其一，之前的绅士风度有可能是因为对手逼迫不够紧，而其主营业务没收到真正威胁，其二，在新零售业务上，腾讯战队可能确实力不从心，才会出此下策。”

2011年，3Q大战，用户也曾被迫做过一道类似的“二选一”题，腾讯与360对峙三年，最终赢了官司，却输了舆论。

不知道这次马化腾怎么处理。马云也完全可以打回去，但如果那样的话，就是直接和腾讯开战了。这样的战斗，对双方来说都不是好事。对消费者来说更不是好事。

你觉得，马云会打回去吗？