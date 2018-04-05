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Model 3第一季度交付8180辆 成最畅销电动汽车

Model 3第一季度交付8180辆 成最畅销电动汽车
2018年04月05日 20:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月5日晚间消息，特斯拉日前证实，公司第一季度交付了8180辆Model 3电动汽车，这意味着Model 3已成为当前最畅销的电动汽车。

　　特斯拉并未单独给出各地区的交付数量，但由于Model 3目前仅向美国用户交付，因此第一季度交付的这8000多辆Model 3应该全部在美国。

　　特斯拉称，今年第一季度共交付了8180辆Model 3。相比之下，美国第二畅销电动汽车是通用雪佛兰Bolt EV，后者今年第一季度的交付量为3375辆，不到Model 3的一半。

　　此外，特斯拉今年第一季度在美国还交付了约4700辆至5900辆Model S，以及约4000辆至5000辆Model X。这两款电动汽车的交付量均高于雪佛兰Bolt EV，意味着特斯拉包揽美国电动汽车畅销榜前三名。

　　即使算上混合动力汽车，Model 3的交付量也高于丰田普锐斯Prime，后者是当前最畅销的混合动力汽车，但今年第一季度在美国的交付量也只有6468辆。

　　特斯拉还透露，今年第一季度共生产了9766辆Model 3，交付了8180辆。在第一季度的最后七天内，特斯拉生产了2020辆Model 3。特斯拉表示，接下来将保持同样的产量。整个第二季度，Model 3产量会迅速提高。

　　特斯拉称：“我们仍坚持之前设定的产量目标，在三个月内实现每周生产5000辆Model 3。这意味着到了第三季度，我们的产量提高了，保持着较高的毛利率，以及强劲的运营现金流。为此，除了当前标准的信贷额度，特斯拉今年无需再融资。”(李明)

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