今日头条回应广电总局要求整改:推5举措落实整改要求

相关新闻：广电：严肃处理今日头条、快手传播有违道德节目问题

新浪科技讯 4月4日晚间消息，针对今日头条因播出有违社会道德节目等问题被国家广播电视总局约谈要求整改一事，今日头条称将逐一落实各项管理要求，全面深入自查自纠，并推出五大重点整改措施，包括对网站低俗、暴力、色情等内容立即下线；暂停新注册用户上传视频，全面排查现有账户；建立追责机制，重新梳理管理制度流程；扩充审核人员队伍等。

以下为今日头条声明全文：

依照国家广播电视总局4月4日的通知要求，今日头条旗下视频产品将严格依据《互联网视听节目服务管理规定》进行整改。整改期间，我们将逐一落实各项管理要求，全面深入自查自纠，以严肃认真的态度，全面加强网站业务和人员管理，全力达到社会和广大网民的期望，为用户提供更好的服务。

1、今日头条将全面清查站内内容，进一步提高标准，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题内容发现立即下线。

2、暂停新注册用户上传视频，全面排查现有账户。对上传违法违规有害内容的，采取封禁上传功能、永久封号等处理措施，从严处置，绝不姑息。

3、内部建立追责机制，重新梳理管理制度、审核流程，在删除的违规视频中提取相关内容，进行全员普及培训，提高一线审核人员的社会责任感，提升其对违规内容的敏感意识。做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删。

4、进一步扩充审核人员队伍，对每日上传视频数进行总量控制，保证视频总量与审核能力相匹配。

5、坚持积极、向上、健康的产品导向，建设正能量的视频内容池。广泛引入社会监督力量，直接接受全社会监督。

感谢社会各界对今日头条的关心和指正，感谢监管部门给予的指导和帮助。我们充分认识到作为平台型企业肩负的重要社会责任，对于因为我们的问题给用户和公众带来的不良影响，我们深表歉意。我们会以此次整改为契机，再次加强全员企业社会责任教育，努力为社会打造价值观正确、正能量充沛的短视频平台，记录美好生活和伟大的新时代。