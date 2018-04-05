手机流量费将降低30%以上

据新华社电 国务院总理李克强4月4日主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实体经济成本；听取宽带网络提速降费工作汇报，推动数字经济发展和信息消费；确定支持留学回国人员创业创新措施，更大力度吸引人才。

进一步减少涉企收费 降低实体经济成本

为落实党中央部署和《政府工作报告》要求，进一步清理规范涉企收费，减轻市场主体负担，会议确定，一是将阶段性降低企业职工基本养老保险单位缴费比例、失业保险及工伤保险费率政策期限延长至2019年4月30日。符合条件的地区可从今年5月1日起再下调工伤保险费率20%或50%。将阶段性降低企业住房公积金缴存比例政策期限延长至2020年4月30日。鼓励企业在降成本、增效益基础上让职工得实惠。二是完善工程建设领域农民工工资保证金制度，在房屋建筑和市政设施工程中推广使用银行保函。三是将重大水利工程建设基金征收标准在去年已降低25%的基础上，从7月1日起按原标准再降低25%。从4月1日起，停征首次申领居民身份证工本费。8月1日起停征专利登记费等收费，延长专利年费减缴期限。四是将企业缴纳的残疾人就业保障金标准上限从不超过当地社会平均工资3倍降至不超过2倍。政府要继续做好保障残疾人就业工作。五是清理规范物流、能源等收费。确保一般工商业电价平均降低10%，降价效果要组织第三方评估。加快合并货运车辆年检年审，推动降低港口、高速公路、天然气输配等收费。以上措施全年可减轻企业负担3000多亿元。会议要求加大督查，确保降费到位，并规范收费权。

推动家庭宽带降价30%

会议指出，按照国务院部署，近年来网络提速降费成效明显。下一步，要落实《政府工作报告》确定的任务，围绕促进经济升级和扩大消费，督促电信企业加大降费力度，7月1日起取消流量“漫游”费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。加快高速宽带城乡全覆盖，今年提前实现98%行政村通光纤，重点支持边远地区等第四代移动通信基站建设，推动飞机上互联网接入业务，支持在酒店、机场、车站等扩大免费上网范围。

全方位支持留学回国人员创业发展

会议指出，留学回国人员是国家宝贵人才资源，是大众创业、万众创新的重要力量。会议确定：一是进一步简化落户、子女入学等证明和办理手续。二是落实留学回国人员创业优惠政策，支持知识产权抵押贷款等创业融资。推进商标注册便利化，优化企业出口资质申请流程，支持科技成果转化应用。三是建立普惠式公共服务体系，全方位支持留学回国人员初创企业发展。

■ 解读

落实提速降费降低入网门槛

工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁表示，近年来网络提速降费工作的落实，大大降低了普通消费者入网门槛，加快了我国居民信息交流效率，让互联网意识深入人心。同时，网络提速降费为“大众创业、万众创新”打下了坚实的基础。

“加速推进通信和网络基础建设，让更多人享受到网络提速降费带来的实惠，通信普惠意义深远。”于佳宁说。