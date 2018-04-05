腾讯音乐指责网易云音乐多次侵权 暂停转授权洽谈

新浪科技讯 4月5日上午消息，腾讯音乐娱乐集团发表声明，指责网易云音乐曾多次侵权。要求其整改，才会恢复转授权洽谈。

腾讯音乐娱乐集团称，由于网易云音乐在2017年4月1日至2018年3月31日，与腾讯音乐就杰威尔音乐版权转授权合作期间屡次发生侵权及超出授权范围使用行为，因此2018年3月31日网易云版权转授权到期后，作为版权代理方腾讯音乐与杰威尔达成共识之后，本着尊重及维护数字音乐正版化原则，暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈。

腾讯音乐娱乐集团要求网易云作出整改后，才会恢复转授权洽谈。对于其他正规平台，腾讯音乐将继续开展广泛授权合作。

腾讯音乐娱乐集团表示，对于任何转授权平台违规侵权行为，腾讯音乐都将代表版权方进行维权起诉。

杰威尔音乐有限公司表示，对选择转授权平台审慎作为，不会漠视、纵容转授权平台的违规与侵权行为，并呼吁：“各方必须尊重版权，恪守版权正规化使用，保障音乐人及用户的合法权益。”

3月31日，网易云音乐上大批周杰伦歌曲版权到期。不过在4月1日的七小时里，仍有200首无版权周杰伦歌曲被售卖。之后，网易云音乐先后两次发布声明致歉。

第一次声明中，网易云音乐称上述行为是忽略了执行上的问题，没能及时修正；并表示，对于在 31 日 24 时后购买了周杰伦歌曲的用户，将全额退款并收回权限。

在第二封声明中，网易云音乐表示要“开通音乐版权监管通道，全民共治维护正版音乐”，同时称：“网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。”（李楠）