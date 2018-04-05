扎克伯格：多数FB用户信息可能都曾被第三方获取

新浪科技讯 北京时间4月5日早间消息，Facebook周三表示，开启了特定搜索功能的多数用户的资料可能都曾遭到第三方利用。

该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在接受记者采访时说，“我的假设是，如果你开启了那项设置，应该就有某些人，在某个时间，通过某种方式访问过你的公开信息。”

扎克伯格所指的设置是让其他用户可以通过电子邮件地址或者电话号码查找他们，而不必非要借助姓名。

该公司CTO麦克·斯克洛普夫（Mike Schroepfer）之前在一篇文章中表示，多数Facebook用户的公开资料可能都曾遭到利用。

“今天，人们可以通过一个人的电话号码或者邮箱地址找到其他人。这对于帮助人们查找好友很有帮助，不必输入全名，或者免去了重名带来的麻烦。例如，这项功能在孟加拉国所有搜索中占比达到7%。然而，恶意分子也会滥用这些功能，他们会通过搜索或帐户恢复获得的电话号码和电子邮箱来获取公共资料信息。考虑到这一活动的规模和复杂程度，我们认为，多数Facebook用户的资料可能都被这种方式访问过。所以，我们现在取消了这项功能。我们还对账户恢复功能进行调整，降低风险。”

扎克伯格周三进一步对此作出澄清。“完全有理由认为有人通过这种方式获取了你的信息。”他说。

Facebook刚刚宣布，政治分析公司Cambridge Analytica获取了该公司多达8700万用户信息。而之前的媒体报道是超过5000万。(鼎宏)