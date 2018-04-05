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一年一清明：祭奠那些我们不能忘却的科学家

一年一清明：祭奠那些我们不能忘却的科学家
2018年04月05日 09:35 科技日报
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　　又是一年清明雨，中科院和工程院的已故院士名单上，又添33个名字。不管是平民布衣还是伟人英雄，离世归安本是自然归宿。而两院院士的逝去，还是让人们感到深深的伤悲与思念。

　　33位已故院士中，多为八九十岁的耄耋老人。

　　“80后”院士有13位：郝柏林、孙枢、何友声、管德、高伯龙、陆钟武、李正邦、沈祖炎、金鉴明、刘宝琛、郭予元、阮可强、张乃通；

　　“90后”院士12位：袁承业、吴旻、卢佩章、蒋锡夔、陈学俊、吴文俊、戴复东、童志鹏、陈吉余、曹楚生、屠善澄、俞大光；

　　百岁院士5位：刘建康、朱显谟、柯俊、申泮文、彭少逸。

　　令人痛惜的是有3位“70后”院士过早辞别中国科技。76岁的中科院院士俞昌旋是其中最年轻的院士，另两位是工程院院士张齐生和朱英国，二人都是78岁。

　　98岁高寿的吴文俊在其中知名度略高。

　　2000年，吴文俊获得国家最高科技奖，是两位最早获此奖的人之一。500万元的奖金震动世人的心，也震动着中国科技界。按照规定，500万元的奖金中，50万元可由吴文俊个人支配，用于改善生活，另外450万元可由吴文俊自主选择研究题目，用作科研经费。

　　在世纪之交，50万元可以在北京城里买到一套住房。当然，它的意义绝不止于此。

　　有个例子可以对比。

　　在吴文俊获得国家最高科技奖后两年，光华工程科技成就奖颁给了中国水利水电泰斗张光斗院士，奖金100万元。虽说额度无法与500万大奖相比，但比500万大奖实惠，因为这100万元都归获奖者个人所有，可任意支配。有人说这个奖比国家最高科技奖还值。

　　如果仅就奖金的个人生活费作比较，吴文俊的国家最高科技奖确实不如光华工程科技成就奖多，甚至它更不如2017年初颁发的奖金为100万美元的未来科技大奖。但国家最高科技奖是国家认可吴文俊“在基础研究、应用基础研究方面取得系列或者特别重大发现，丰富和拓展了学科的理论，引起该学科或者相关学科领域的突破性发展，为国内外同行所公认，对科学技术发展和社会进步作出特别重大的贡献”。这个奖项的荣誉，是任何其他奖项都不可比拟的，更不能用金钱衡量。

　　吴文俊的个人经历折射着国家科技发展的独特时代印记。

　　查看一年来两院逝世院士名单，有一个特殊的年代分布：中科院14名逝世院士中，除了吴文俊是1957年当选为学部委员外，其他人中最早当选的也是1980年了。一年来有8名1980年当选的院士（那时还叫学部委员）逝世。

　　这大概与中科院学部的增选历史有关了。

　　中科院虽然是1949年11月1日成立的，但中科院学部却是到了1955年6月1日才成立。成立时学部委员共有233名。1957年，学部委员又增选了21名。此后直到文革，学部委员再也没有增选过，学部的工作到十年动乱期间也被迫停止了。

　　改革开放以后，经党中央和国务院批准，1979年1月15日中科院学部正式恢复活动。中科院又重新启动了学部委员的增选工作。1980年11月，286名新的学部委员选出了，距上次增选已有23年。

　　之后，由于种种原因，学部委员的增选又是十年沉寂。1991年，文革后的第二次学部委员增选才迟迟完成。

　　上世纪50年代当选的学部委员现已全部辞世，吴文俊是最后一位。1980年增选的学部委员如今也成耄耋老人。一年来他们中又有8人辞世。只是其中83岁的郝柏林难称高寿，1980年他就凭着在理论物理、计算物理等领域的突出贡献而当选学部委员，那时他才46岁。

　　在工程院逝世院士的名单中，最早当选的是1994年。因为工程院当年才成立，中国到1994年才开始有了工程院院士。也就是在工程院酝酿成立的时候，1993年10月，国务院决定成立中国工程院，并同意将中科院学部委员改称为中科院院士，新当选的中国工程院成员也称为院士。

　　在中国

　　每一位已故院士身上

　　都有着共和国科技的一段历史

　　他们永生

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