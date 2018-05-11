直击|滴滴顺风车全国停业整改一周 对司机全面审查

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新浪科技讯 5月11日下午消息，在顺风车乘客遇害事件之后，滴滴今日宣布，顺风车平台业务全国停业整改一周。

近日，一空姐乘坐滴滴顺风车遇害一事引发广泛关注。据媒体报道，被害乘客李女士是一名空姐，在郑州航空港区叫了一辆滴滴顺风车赶往市内，中途遇害。

事件发生后，滴滴方面发布声明向该乘客家人致歉。后来又发布100万元的悬赏令寻找涉事司机。

今日，滴滴再发布公告称，在针对郑州顺风车案件的自查中发现，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。

同时，滴滴承认原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

鉴于此，滴滴做出了将顺风车业务全国停业整改一周的决定。滴滴还称，其他平台业务也将对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况，同时全面整改运营及客服体系。

此前滴滴公司发布通报称，对郑州顺风车乘客李女士遇害一事，感到万分悲痛和愧疚，“真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。

滴滴方面称，滴滴已经成立了专项工作组，配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。滴滴还称，在做好后续工作的同时，将全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

在道歉之后，滴滴还宣布将悬赏100万元寻找杀害改乘客的顺风车司机。并公布了该司机的姓名、身份证号和电话信息。

网约车的安全问题一直是行业关注的焦点之一。对于此类事件，一方面是平台对司机的背景筛查，另一方面则是事中的救援和事后的赔偿善后问题。

对于滴滴顺风车司机的审核问题，滴滴方面表示，滴滴顺风车平台在审核车主注册信息时，会要求三证验真，即身份证、行驶证、驾驶证均真实有效，且驾龄需在一年以上。此外，滴滴与公安部门展开了紧密合作，对车主进行背景筛查，排除犯罪记录人员、在逃人员、吸毒、重性精神病人员等人员进入平台。只有通过审核，才能在平台进行接单。(张俊)

以下为滴滴公告全文：

滴滴公布自查进展，顺风车平台业务全国停业整改一周

我们在针对郑州顺风车案件的自查中发现，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。

同时，我们原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

鉴于以上问题，我们决定即日起做如下自查整改措施：

1、自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周；

2、其他平台业务对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况；

3、运营及客服体系全面整改。

再次向受害者家人以及公众道歉！感谢大家对滴滴的监督和帮助，我们将及时公布详细的整改进展。

滴滴出行

2018年5月11日