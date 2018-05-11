新浪科技> 互联网 > 正文

直击|滴滴顺风车全国停业整改一周 对司机全面审查

直击|滴滴顺风车全国停业整改一周 对司机全面审查
2018年05月11日 17:15 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关新闻：

　　空姐乘滴滴遇害 郑州警方:嫌疑人作案后弃车跳河

　　直击|滴滴悬赏100万元寻杀客疑凶 公布司机身份信息

　　直击|滴滴向乘客遇害家人道歉 回应称正配合警方破案

　　空姐乘滴滴遇害嫌犯已锁定 曾微信同事称司机想亲她

　　欢迎参与创事记大讨论：“会诊”滴滴

　　新浪科技讯 5月11日下午消息，在顺风车乘客遇害事件之后，滴滴今日宣布，顺风车平台业务全国停业整改一周。

　　近日，一空姐乘坐滴滴顺风车遇害一事引发广泛关注。据媒体报道，被害乘客李女士是一名空姐，在郑州航空港区叫了一辆滴滴顺风车赶往市内，中途遇害。

　　事件发生后，滴滴方面发布声明向该乘客家人致歉。后来又发布100万元的悬赏令寻找涉事司机。

　　今日，滴滴再发布公告称，在针对郑州顺风车案件的自查中发现，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。

　　同时，滴滴承认原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

　　鉴于此，滴滴做出了将顺风车业务全国停业整改一周的决定。滴滴还称，其他平台业务也将对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况，同时全面整改运营及客服体系。

　　此前滴滴公司发布通报称，对郑州顺风车乘客李女士遇害一事，感到万分悲痛和愧疚，“真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。

　　滴滴方面称，滴滴已经成立了专项工作组，配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。滴滴还称，在做好后续工作的同时，将全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

　　在道歉之后，滴滴还宣布将悬赏100万元寻找杀害改乘客的顺风车司机。并公布了该司机的姓名、身份证号和电话信息。

　　网约车的安全问题一直是行业关注的焦点之一。对于此类事件，一方面是平台对司机的背景筛查，另一方面则是事中的救援和事后的赔偿善后问题。

　　对于滴滴顺风车司机的审核问题，滴滴方面表示，滴滴顺风车平台在审核车主注册信息时，会要求三证验真，即身份证、行驶证、驾驶证均真实有效，且驾龄需在一年以上。此外，滴滴与公安部门展开了紧密合作，对车主进行背景筛查，排除犯罪记录人员、在逃人员、吸毒、重性精神病人员等人员进入平台。只有通过审核，才能在平台进行接单。(张俊)

　　以下为滴滴公告全文：

　　滴滴公布自查进展，顺风车平台业务全国停业整改一周

　　我们在针对郑州顺风车案件的自查中发现，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。

　　同时，我们原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

　　鉴于以上问题，我们决定即日起做如下自查整改措施：

　　1、自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周；

　　2、其他平台业务对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况；

　　3、运营及客服体系全面整改。

　　再次向受害者家人以及公众道歉！感谢大家对滴滴的监督和帮助，我们将及时公布详细的整改进展。

　　滴滴出行

　　2018年5月11日

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有