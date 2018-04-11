苹果打喷嚏中国女首富就重感冒：60亿4个小时就没了

来源：每日经济新闻

智能手机产业链的苦日子来了。

今天（4月10日），触屏玻璃面板行业龙头蓝思科技（300433.SZ）发布2018年一季度业绩预告，该公司一季度净利润为8823.19万元至1.1亿元，同比大幅下降50%至60%。在这样一份意外的成绩单影响下，今日蓝思科技股价一路走低，最终以跌停收盘，每股报21.01元，市值一天蒸发逾60亿元。盘后龙虎榜显示，机构成为甩卖主力，卖出的前5位4家为机构席位，共卖出1.9亿元。

春江水暖鸭先知，蓝思科技表示公司业绩下滑的首要原因是消费电子产品市场需求整体较为疲软。而根据最新的报告显示，今年第一季度中国智能手机出货量同比下降27.0%。

不止蓝思科技，整个智能手机供应链都不得不面对这个问题：当智能手机行业不再爆发式增长，企业如何保持利润的增长。

苹果打喷嚏，蓝思科技就“重感冒”

过去几年，依靠智能手机的增长，供应链企业着实过了一段好日子。

以蓝思科技为例，从2011年起，公司净利润均在10亿元以上。2015年蓝思科技在创业板正式挂牌上市，一度成为创业板市值最高的公司。而蓝思科技董事长周群飞从打工妹到女首富的传奇故事也广为流传。根据《2018胡润全球白手起家女富豪榜》，48岁的周群飞以615亿元的身家成为全球白手起家女首富。

▲周群飞（图片来源：视觉中国）

而实际上，直到去年，蓝思科技的日子过得都还不错。根据公司发布的2017年度业绩快报显示，蓝思科技2017年实现营业总收入237.6亿元，同比增长55.94%；归属于上市公司股东的净利润21.22亿元，同比增长76.31%。

不过，蓝思科技客户集中度高一直是其饱受诟病的问题。2015年，当蓝思科技上市时曾被外界调侃称是吃“苹果”长大的。

主营业务为电子产品防护面板及盖板生产的蓝思科技，最大的客户便是手机大鳄苹果。根据蓝思科技招股书，2011年、2012年、2013年和2014年上半年，蓝思科技对苹果的销售额占主营业务的比例，分别为54.02%、56.03%、40.12%和44.17%。

有意思的是，在之后的年报中，蓝思科技便不再公布前5大客户的名单，在谈到客户全体时，蓝思科技点名提到三星、亚马逊、微软、华为、小米、OPPO、vivo等国内外品牌，但未再提及苹果。

不过，根据蓝思科技年报，2015年及2016年，公司对前五大客户的销售金额占年度销售总额的比例分别为84.11%和77.81%，其中2016年第一大客户的销售额达到57.1亿元，占到年度销售总额的37.48%。而根据国信证券的研报，从2012年到2016年，蓝思科技的第一大客户均是苹果。

▲数据来源：国信证券

▲2016年蓝思科技前5大客户

过度依赖苹果使蓝思科技的业绩随着苹果手机销量起伏。

2016年苹果第三季度报（4月至6月）显示，当期苹果净利润为78亿美元，同比下滑27%。期间苹果共售出4039.9万部iPhone，同比下滑15%。而2016年第二财季（1月至3月），则是苹果自2003年以来营收首次出现下滑，净利润也同比下滑22%。

▲图片来源：视觉中国

相对应的是，蓝思科技2016年上半年营收、净利润双降，其中净利润同比下降逾60%。每经小编（微信号：nbdnews）也注意到，2016年蓝思科技对第一大客户的销售额大幅减少，从2015年的82.52亿元降到了2016年57.1亿元。

如今蓝思科技再度面临iPhone销量不佳的困境。国内外多家媒体都曾报道，苹果已经通知供应商，决定将去年发布的旗舰级新机iPhone X产量大幅下砍。这主要是因为iPhone X去年圣诞购物旺季期间在欧洲、美国和中国等市场的销量低于预期。

智能手机红利燃尽，供应链承压

当然，蓝思科技业绩的下滑跟智能手机行业红利燃尽的大环境息息相关。

工信部旗下中国信息通信研究院的数据显示，去年中国智能手机出货量为4.61亿部，同比下降11.6%。而最新的数据显示，今年第一季度，中国智能手机市场延续颓势，出货量为8187万部，同比下降27.0%。

销量下降的同时，手机厂商推新机型的力度也在减小。2018年3月，上市新机型80款，同比下降37.5%，2018年1-3月，上市新机型206款，同比下降8.4%。

行业寒冬下，不少智能手机厂商生存困难。

曾经称霸中国市场的三星最具代表性。市场调查公司Strategy Analytics的调查显示，在2017年第四季度，三星手机在中国市场的销售量仅为980万台，市场占有率跌落至0.8%。这是2011年以来，三星在中国的销量首次跌破1000万台。而国信证券研报显示，三星正是蓝思科技第二大客户。

当然，智能手机销量放缓，痛苦的不止蓝思科技一家，整个供应链都得准备过苦日子。

以苹果公司为例。苹果最大供应链在中国，最新公布的数据显示，苹果全球 200 大供应链名单中，中国企业数占到63家。其中，京东方、美盈森、欧菲科技、长电科技、信维通信等多家A股公司跻身供应商前200强。值得一提的是，苹果产品中，几乎所有主要的零组件，包括摄像头、金属外壳、芯片等都是在中国台湾制造。

每经编辑 何小桃