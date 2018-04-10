独家专访|刘二海首谈摩拜并购启示录

摩拜单车董事、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海

新浪科技 张俊

采访|韩大鹏 张俊

编辑|王上 周峰

摩拜美团收购案终于尘埃落定，但围绕4月3日晚间摩拜股东大会却流传着多种版本。摩拜单车董事、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海认为，在互联网并购越来越频繁、单笔交易金额越来越大、互联网两极越来越强势的趋势下，摩拜本身的成长历程、与美团的这宗并购案，给创业者和创投行业带来的启示其实更值得探讨。

愉悦资本是摩拜A轮唯一投资人、并在后续融资中持续跟进，并购发生前，愉悦资本依旧是继腾讯之后，摩拜的第二大外部股东。自2015年夏天，摩拜的第一辆DEMO版单车落地的那一刻起，刘二海就参与了摩拜发展的全过程。

在接受新浪科技独家专访时，刘二海首次披露此前摩拜与另一家共享单车合并谈判未果的原因在于这家单车企业与其大股东的内部分歧。而在此次摩拜被美团收购的过程中，摩拜也并未如外界所传的那样，收到了其他与美团同等的收购要约。

刘二海认为摩拜的价值被严重低估，因为摩拜确实还没有释放其发展巨大潜能。在他看来，目前的交易时点对摩拜来说，不是最好的时机：冬天骑共享单车的人数必然减少，订单数和收入就不会是最高峰，此外，不断有玩家出局，整个行业处于清场阶段，难免有肃杀的气氛。美团选择在这个时点提出收购，无论在交易心理还是交易价格层面，都处于优势地位。这也显示了王兴对于这宗交易进行了长期的筹备。

这个并购需要照顾团队与早期投资人的诉求，又需要满足后期投资人的意愿，摩拜前董事长李斌与管理团队和股东进行了多次充分沟通。避免了通常并购案中“狗血剧”的上演，这也是中国商业文明的进步。

对于摩拜之于美团的价值，刘二海认为存在着出行和生活服务的双重想象空间，在目前美团与滴滴头顶头的竞争时刻，摩拜的加入无疑令美团有了更强有力的武器。对于共享单车行业，他认为已经走过了“有车骑”、“骑的好”、“效率高”的三阶段，正在进入第四阶段，“能增值”，也就是流量的商业化阶段。

汽车/出行、房产服务与智能互联网是愉悦资本最重要的三个投资根据地之一。刘二海表示：中国创业、创新发展到现在这个阶段，A（阿里巴巴）、T（腾讯）由于拥有大量的资本和极强的产业地位，正在深刻地影响中国的创业和创业投资。创业者应该明白，策略投资人的目的是你成为他的策略，而非他是你的策略。使用策略投资人的资源，就不能不付出代价。创业者和投资人都应该仔细权衡利弊。

以下为新浪科技对话刘二海实录：

实现交易需要意志与决心

新浪科技：4月3日晚，摩拜单车召开了股东大会。外界有很多版本的传言，当晚究竟发生了什么？

刘二海：4月3日投票之后，交易也就确定了，现在已经在执行层面了。根据公司章程，任何一个交易都需要2/3以上的股东同意才能进行，这个交易自然是得到了2/3，也就是67%以上股东的同意，当然不可能是刚好67%，肯定是更多。

我也听到外界有一些说法，比如有人说摩拜管理团队实际上不愿意卖，谁投了支持票、谁投了反对票等等。这些真真假假的传闻混杂在一起。特别明确的是，这个交易体现了大多数股东在这个时点的选择。

新浪科技：有人认为，当晚的股东大会有股东在给媒体放消息，这也让整个事件没有什么隐蔽性可言。你怎么看待这部分股东的做法？

刘二海：反对。当时股东大会现场并没有媒体在现场，放消息的股东可能操纵了某些话术，掺杂自己的意志在里面，这就导致媒体了解到的只是片面的、不完全真实的内容。 由此就会产生理解的偏差，这对其他股东是不公平的，因为，其它股东没有说话的机会。

其次，商业活动是有商业规则的，股东大会讨论的事情，如果未经许可全透露出来，并不合适，这次出现的情况在过往并购中也是罕见的。

新浪科技：有报道称，在当晚的股东会上，大部分董事和观察员都是第一次听到了“美团收购摩拜单车”的动议，大家感到意外。但是，有三个人不意外，摩拜的董事长李斌，腾讯的董事李朝晖，还有你。这个说法是否属实？

刘二海：美团与摩拜一直有在谈融资，实际上融资和并购都谈过。王兴个人很早就投资了摩拜，他已经花了很长时间研究这家公司，而且他早在春节前就谈过投资或并购的意向，股东大会十多天前提出了收购要约。按法律程序，股东会之前必须开董事会，董事会投票批准要提交这个项目到股东会表决。既然议案能到股东会上，说明董事会是批准提交这个议案的。所谓只有我们三个人知道的说法肯定是谣传。

摩拜的很多股东和我一样都认为这个并购价格没有反映摩拜的真正价值。摩拜的商业价值目前还没有完全释放出来，就像一块璞玉一样。但交易是某个时点的集体意志，市场就是市场，价格就是价格，价值是更复杂的事情，会有很多不同的认识，也未必有共识。这也正是商业社会的魅力所在。

摩拜并购体量在中国创新公司并购历史上也是不多见的，毕竟也是需要一大笔钱，而且，还有后续投入。能下这个决心的人也不多见。实际上，可以说就没有其他人下得了这个决心。从这个角度说，王兴能下决心，能做大的决定，把这件事儿是想明白了！美团有虎性，有决心！

目前形成交易的这个时点对摩拜来说，无论是融资还是并购都不是最好的时机。冬天骑车人数必然减少，收入也不会是高峰，此外，行业的宏观背景是处于清场阶段，必然也是一片肃杀。而这个时机，对于并购者确实是最好的出击时机。这也真的体现出美团的虎性！算度精准，一击中的。

摩拜单车董事、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海

再次证明，做大事儿要有决心，有算度。

摩拜是真正源于中国的原创

新浪科技：这次收购，你持什么态度？

刘二海：我的心情还是有些伤感的，其实摩拜还远未达成理想的状态，如果摩拜有资源能够继续独立发展，未来会有更大的空间，比如IPO，肯定是更好的选择，我想也是管理团队的理想。

《福布斯》在征集“全球100位顶级科技投资人评选”的数据时，最初把我的“最值得关注的项目”填写是另一个项目，那也是一个相当出色的企业，估值也比摩拜高，但我还是要求换成了摩拜。因为，摩拜是真正来自中国的原创，是中国创新的一次里程碑式的突破，也是互联网从移动互联网到智能互联网一个绝好案例。

但是股东们对摩拜的未来走向看法不完全一样，在今天的情况下，虽然并购并不是我的理想，我也觉得有些可惜，但我认为并购是可接受的一个出路。

有没有更好的可能性呢？肯定有可能，当然也并不是100%就是条康庄大道，不同的人对风险的看法是不一样的。作为早期投资人，我们可能更愿意冒风险吧，所以，这也是我们为什么一直与团队站在一起，希望公司继续独立发展的原因。

新浪科技：有传闻说当时滴滴也有参与的想法？

刘二海：滴滴给出了其它类型的要约，但并不是与美团同等的并购要约。

新浪科技：你是说虽然美团的价格不高，但还是有决心和诚意的。

刘二海：美团的决心是够的，这毕竟是几十亿美元的并购，不是说简单地两家换股就结束了，美团虽然也有钱，但它花的是几十亿美元的现金。并购摩拜这样一家公司，也是需要勇气的，这个“孩子”有出息、但食量也很大，你得投入养育它。所以说美团收购摩拜既是收获，也有责任。收购之后得继续投入让它发挥作用，为美团的业务产生利益。

从这个角度讲，我也理解为什么其它公司没有给出这样的要约。因为这意味着责任，商业是非常残酷和现实的，我当然认为美团价格低，但没有价格更高的要约。

新浪科技：去年你曾对媒体说，对摩拜和ofo合并持开放的态度，但现在结果是美团收购了摩拜。假如当时摩拜与ofo合并了，对摩拜会是一个更好的选择吗？

刘二海：假如当时摩拜与ofo合并，也会面临几个关键的问题。首先是谁对这块资产具有影响力？这是一个非常重要的问题。如果合并之后是滴滴具有影响力，那结果谁知道呢？还是说腾讯变得更具影响力？那么阿里会不会有新的策略产生？这是一连串的连锁反应，每一环紧紧相扣，所以这个事很难说。

在做大项目时，决心实际上压倒其它事情，哪怕你出价低了，真的有决心，别人没有决心做，一定是有决心胜无决心。当年摩拜与ofo谈合并也是决心的问题，摩拜ofo合并显然对整个市场具有非常大的冲击，新公司会成为市场上重要的一极，但如果说哪一家公司只是想少出点钱赚点便宜，然后实现控盘，那是完全不可能的。

李斌是位君子，君子成人之美

新浪科技：这个并购案谈了很多次，你参与了几次？

刘二海：公司主要是李斌和团队，我参与很多讨论。任何可能的发展方向和选择公司都去认真接触了，不可能只谈并购案，包括融资独立发展。这是对股东负责任的态度，公司不可能说甩给大家一个要约，说你们就做这个案子，其它都不谈了。我们都是摩拜的股东，一定是从公司利益最大化的角度来思考问题。

新浪科技：李斌、王晓峰对于美团收购摩拜的态度是怎样的？

刘二海：并购之前，李斌始终是摩拜的董事长，但他也并非只是一个挂名的董事长，摩拜单车的主意是李斌的，他实际是团队的一员。其一，作为既出创意又出天使投资的董事长，李斌总体的股份并不比其他团队成员高，从这点上说，是谦谦君子所为。其二，在前前后后的并购、投资谈判中，他照顾到了很多人的利益，而非让公司陷入到“狗血剧”中。摩拜是个干净的公司，不是上演“狗血剧”的地方，这与李斌给管理团队和股东团队定下的基调密切相关。另外，李斌一直与团队站在一起，团结大家，凝聚力量。还有，一家创业公司发展的道路上每每会遇到重大问题，李斌给了公司很多具体指导。比如：融资的节奏和方法、轻骑版新车型的研发、引入核心团队成员等。可以负责任地讲，没有李斌，很难想象摩拜可以发展到今天的地步。

摩拜这次并购，虽然有一些不同的声音，但我认为不多。并购这个节骨眼上，所有人的利益一是一、二是二地摆在桌上谈的最后时刻了，要不你打官司试试？或者你发表一个声明试试？但摩拜没有出现这样的情况。股东们是有不同的想法，但那是正常的，虽然没有100%支持，但是绝大多数人还是支持了这次的方向。能有这样一个局面，我认为是因为李斌与管理团队和股东进行了充分的沟通，既照顾了团队与早期投资人的诉求，又满足了后期投资人的意愿。

新浪科技：有报道说王晓峰对收购是十分反对的？

刘二海：王晓峰在摩拜的发展中起到了非常关键的作用，不只是运营，还包括各轮的融资。毕竟投资人投资，团队还是非常关键的因素。具体到王晓峰的态度，应该直接找他本人呀，这样比较好。这个管理团队是极具战斗力的，是宝贵财富。

摩拜的团队是有战斗力的

新浪科技：也有人在讨论美团收购摩拜的必要性。美团收购摩拜之后，你认为摩拜会给美团带来什么价值？

刘二海：共享单车的价值涉及两个问题，到底是离汽车近，还是离生活服务近？大家对这个问题的看法不一样。离汽车近，共享单车就应该迅速做四轮，杀到汽车领域去；离生活服务近，也是显而易见的，因为共享单车的覆盖半径集中在1-3公里，与人们吃喝玩乐、上班、休闲的生活场景高度重合，这是生活服务中的重要一环。这就让共享单车有了更大的想象空间，可以为美团的生活服务提供很多帮助，也可能为美团提供大量的流量。这两个方向也是目前滴滴和美团互相进入的领域，所以说是兵家必争之地。

新浪科技：共享单车从早期“颜色不够用”的一团混战到如今大局已定，如此之快结束战斗，是否意味着这个行业其实有很高的壁垒？

刘二海：当然。所谓壁垒，就是别人无法进入的。其他家那么快就偃旗息鼓，说明玩不下去了啊。共享单车不是什么玩家都可以投放的。但实际情况是，今天的竞争已经不再是有车骑的阶段。再投放一个新品牌的单车到大街上，也不一定有人愿意骑，免费可能会有一点兴趣，但是也很难；大城市已经投放了这么多的单车，容量已经饱和，政府也发文禁止批量投放；研发高科技含量的车、并且量产；再加上系统化的、有经验的运营队伍的建立，看起来简简单单一辆自行车骑上就走，但其实是一个复杂的生意。表面上看，单车的竞争壁垒是不够的，但实际上做起来，从用户的品牌认知、政府管制、运营等方面，还是有着一个较高的壁垒。

现在尘埃落定，大家是不是还记得一年多前那个“三个月灭掉摩拜”的豪言壮语？事实证明，单车这个事情就不是你说干就干的事。即使摩拜做到这么大，我还是要说用“步步惊心”形容绝不为过。说要“三个月灭掉摩拜”的时候，如果当时应对不当，还真可能出大问题。当时，摩拜主要投入运营的车还是早期的版本，技术含量高，但成本也很高，车身又比较重。对手的车，技术含量低，价格低，短期大量投放，即使有高的破损率也不会立即出问题。但现实竞争中，摩拜的团队应对正确，果断推出轻骑，迅速在市场上占据了优势。

摩拜的团队是有创新基因的。车型不断迭代更新。早期版本的无链条车比较重，一步步升级到现在无链条的“风轻扬”，以及中间的轻骑，还有电助力车，都凝聚着摩拜团队的日日夜夜。产品力是衡量一个创新公司的重要指标。摩拜的车技术驱动、破损率较低，和人海战术相比，摩拜是有调性的，有高雅气质的。

时间是摩拜的朋友。

共享单车向左还是向右

新浪科技：现在共享单车行业有了新的格局，接下来面临的问题是什么？

刘二海：共享单车有四个阶段的竞争：有车骑，骑得好，效率高，能增值。现在基本上是第三个阶段，就是看谁的效率更高，但第四个阶段现在还没做到。

能增值就意味着要赚钱，租金是共享单车的商业模式之一，但由于竞争的原因，租金收费不够，有没有其它的商业模式可以尝试？这件事情是有争议的。

有人认为共享单车不是一个独立的商业模式、无法独立存在，只能成为别人的一部分为之导流。但我认为共享单车至少有机会在增值环节趟出自己的模式，当然这需要点时间。比如在每天几千万高频优质用户的基础上，对汽车出行产生重大影响，甚至在支付、金融、生活服务等领域也会有想象空间。

如果只是给别人导流，并购就是最好的选择，如果能挖掘出更大的机会，那当然应该独立发展，所以共享单车有没有商业模式是有争议的。但也不能由于现在除了收租金之外没有其它成熟的商业模式，就说没有机会，我举个反例，当年的QQ和淘宝也一样不挣钱很多年，当然，大家可以说模式有所不同，所以，这点上大家有争议。

创业和创业投资难以绕开AT

新浪科技：阿里巴巴和腾讯为了争夺消费场景，正在促成更多的并购案。当今，不同行业、不同体量、不同阶段的公司都在谈并购。你对此怎么看？

刘二海：现在创业和投资，确实绕不开AT。那么创业公司应该想清楚，策略投资者的目的是让你成为他的策略，而非他是你的策略。

策略投资者可能有控制你的意图，往往要求股份，甚至是很大的比例。当然，策略投资者有资源，如果你需要别人的资源，那就不能不付出代价，这也是公平的。所以我觉得，创业者也要想清楚，自己的项目离AT的距离有多远，如果距离太近，那也要想清楚是否形成战略合作。现在的创业者不再只是像过去那样在产品等一般层面的竞争，甚至还要与AT博弈，这是一个新挑战。

这也给创业者一些新的启发，你融资过多，股份必然会被稀释，对公司的控制力也会减弱，所以不要一直炫耀融了多少钱，在不融太多钱的状况下就把公司做起来，那才厉害。

新浪科技：这两年大出行领域很热，包括共享单车、网约车等，你认为接下来大出行会有一个怎样的发展路径？

刘二海：大出行将进入新的竞争格局，从过去创业公司之间的竞争，变成巨头的竞争。

这也是现在正在发生的，美团和滴滴背后能看到阿里和腾讯的影子。高德也在做顺风车，携程也开始入局专车，这些都是有一定体量的玩家。简单做一个产品的时代已经过去了，现在已经不再是单纯的产品竞争，而是资本、流量等各个层面的竞争。创业公司如果没有巨头的支持，在出行领域已经难以为继。

所以创业投资的人也要清楚，随着市场的变化，需要寻找巨头没有做过或者薄弱的领域，发现新的市场，新的形式。

一句话，商业的本质是企业要创造独特的价值。