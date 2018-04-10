腾讯微视反击抖音：传掏30亿补贴达人账号

微视短视频项目说明书截图

微视短视频项目说明书

新浪科技讯 4月10日下午消息，近日一张关于“微视短视频项目说明书”的截图在各微信群中流传，该说明书中提到，腾讯旗下的短视频App微视为阻击抖音在微信朋友圈的传播和加大力度投入内容建设，将用现金补贴的方式引入优质达人内容。

具体为，计划补贴总额度为30亿元，补贴时间为今年的4月到8月，补贴分为3个登记，S级补贴标准为1500元/条，A级补贴标准为500元/条，B级补贴标准为140元/条。

今日下午，腾讯方面回应称，企鹅号作为腾讯的内容开放平台，也正在为腾讯微视提供优质的原创短视频内容。为此采取了严格的线下筛选合作机制，甄选全球的短视频内容原创作者以及MCN机构进行内容合作，将这些优质原创内容输出到腾讯微视中，同时补贴这些内容创作者和机构。

在回应中，腾讯内容开放平台并未提及企鹅号计划补贴额度和具体的补贴机制，但在去年底的腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯集团首席运营官任宇昕曾介绍，腾讯将打造全新的企鹅号，计划2018年投入100亿元人民币，服务图文资讯和短视频的创作者。

另外，腾讯内容开放平台在公告中提到，目前目前已有超100个短视频原创内容创作机构与其取得联系及合作，单个达人账号最高月收入破12万元。

4月初，微视进行了今年首次重大更新——安卓新上的4.0版本推出视频跟拍、歌词字幕、一键美型三个功能，同时打通了QQ音乐千万级曲库，这被视为腾讯正式微视反击抖音，在此之前，也曾传出微信朋友圈封杀抖音的乌龙，但两家在短视频领域的战争已经开始。

事实上，微视在2015年初面临用户流失后已经几近停摆，2017年3月，正式推送微视将于当年4月10日正式下线的通知。不过从现在看来，当初的下线或是为后续的重新回归造势。5月17日，iOS版的微视全新改版上线，新增10秒原创大片、音乐秀MV、对口型录制，此时复活的微视似乎依然没有找到集中发力的点，这些功能的推出更像集合了市面上各类短视频软件功能而成的一款产品，而微视的用户量也依旧无太大起色。

直到今年年初，微视的更新中，增加了高能舞室和海量音乐，微视越来越像抖音。但微视的复出也面临着外界质疑，抖音已经拥有了庞大的用户规模，在产品形态极其相似的情况下，微视是否还有机会依旧存疑。

一周前，微视再次增加音乐短视频类的功能——“视频跟拍”，录制视频时可以直接使用原视频音乐，模仿原视频动作进行拍摄，降低视频拍摄难度；“歌词字幕”，用户在选择背景音乐之后，录制视频时可选择显示歌词字幕跟唱；“一键美型”，除了新增滤镜，短视频拍摄里加入了一键美颜、美型功能，其中美型功能可以便捷修饰脸型。随着企鹅号加大补贴力度，微视与抖音的短视频之战也正在升级。（宵寒）