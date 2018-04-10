扎克伯格：Facebook有问题都是我的错

新浪科技讯 北京时间4月10日早间消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）目前正在准备前往美国国会作证。扎克伯格表示，Facebook公司目前所面临的问题，都是他的错误造成的。

扎克伯格表示，作为世界上最大的社交媒体企业，在防止其工具被用于作恶这一方面，他们做得不够好。尤其是在虚假新闻、国外势力干预大选、仇恨言论、开发者政策和数据隐私方面。

随后扎克伯格准备的证词被媒体曝光，他在证词中写到：“这是我的错误，我很抱歉。我创立了Facebook这家公司，并且是我在运营它。对于这家公司所发生的事情，我应该负责。”

目前Facebook正在经历公司成立以来所遇到的最大危机，扎克伯格将在本周二和周三前往国会进行作证。届时他将会阐述Facebook对于世界的贡献，也会承认对于公司技术所带来的后果，他并没有全面的理解。

扎克伯格的证词详细阐述了他们对于Cambridge Analytica事件的补救措施。Cambridge Analytica是一个政治咨询机构，他们曾经在大选期间为唐纳德·特朗普（Donald Trump）提供协助，他们在未经Facebook许可的情况下获得了最多8700万用户的信息。这份证词还确认Facebook方面或多或少的知道Cambridge Analytica在用这些用户的数据做什么。

扎克伯格在这份预先准备好的证词中表示：“我们增加了对于安全工作的投资—处于其他类型投资之上—这将显著影响我们的营收能力。但是我想强调，我们工作的重点是：保护好我们的社区比最大化我们的利润更重要。

除了Cambridge Analytica事件之外，扎克伯格还将会就俄罗斯利用Facebook干涉美国2016年总统大选一事接受问询。在本周一准备的证词中，他总结了该公司为了预防假账户与对大选进行的监控活动所作出的投资。

扎克伯格在证词中写到:“我们首要任务总是我们的社会使命，即连接人与人、建立社区、使整个世界更紧密地联系在一起。只要我还管理着Facebook，广告主和开发者们的利益绝不会高过上述社会使命。”

国会很可能将会提出这样一个观点：Facebook是一家企业，而不是慈善机构。而他们做出的一些决策并没有以帮助用户为出发点，尤其是保护用户的隐私方面。Facebook的主要盈利方式来自精准的广告投递以及活跃的用户，这让他们很难在保护用户隐私和辨别欺诈与虚假内容之间找到平衡。

这也将会是国会对扎克伯格所提出的问题的中心点。来自路易斯安纳州的共和党议员约翰·肯尼迪（John Kennedy）还想要知道Facebook用了哪些算法来决定向用户展示何种内容。肯尼迪周日表示，他害怕隐私问题以及被利用事件的影响已经超过了Facebook的控制，导致它们很难解决。

本周一，扎克伯格在国会会见了一些立法者，包括来自佛罗里达州的民主党参议员比尔·尼尔森（Bill Nelson）以及来自爱荷华州的共和党参议员、美国参议院司法委员会主席查克·格拉斯利（Chuck Grassley）。

在与扎克伯格进行了为期一小时的会面之后，尼尔森表示Facebook公司CEO表现的很直率，并且承诺将会作出改变。但是尼尔森也表示，立法者需要采取行动，从而保护用户隐私，以及避免社交媒体平台再次被俄罗斯等对手利用。

尼尔森表示：“如果我们不小心，Facebook等社交媒体平台在过去犯下的错误很可能再次发生，那时美国人将没有隐私可言。仅凭企业的承诺你很难真正做到隐私保护。我们是否应该立法？是的。我们是否要对企业进行监管？是的。”

然而尼尔森认为，特朗普政府可能并不会批准监管，他指出Facebook的业务模式需要利用用户的数据来进行广告投放。他现在更关心的，是如何避免用户的数据落入图谋不轨的人的手中。

在说到扎克伯格的时候尼尔森表示：“我觉得他已经意识到了这件事的严重性，他知道他们将会被监管。如果有人想要暗中破坏我们的民主制度，我们一定会采取措施保护自己。”

对扎克伯格的批评不仅仅来自于国会。特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）本周一对记者表示，他希望扎克伯格能够展现自己职业的一面。

库德洛表示：“他是否会身着西装、领带和白衬衫？这是我关心的问题。他能否表现的像个成年人，像个大企业的领导者？”

在与尼尔森的会面过程中，扎克伯格的确穿着西装，而不是他所喜爱的帽衫和牛仔裤。(行云)